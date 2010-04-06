CCI with 2 Moving Averages mf
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "CCI ve 2 Hareketli Ortalama" Kripto_Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- Emtia_Kanal_Endeksi (CCI), trend yönünde momentum ticareti için mükemmeldir.
- "CCI ve 2 Hareketli Ortalama" Göstergesi, CCI göstergesinin Hızlı ve Yavaş Hareketli Ortalamalarını görmenizi sağlar.
- Yükseliş trendi - Hızlı MA, Yavaş olanın üzerindedir; Düşüş trendi - Hızlı MA, Yavaş olanın altındadır.
- CCI, işlem yapmak için en popüler osilatörlerden biridir - mevcut fiyat ile geçmiş ortalama fiyat arasındaki farkı ölçer.
- Göstergenin önemli seviyeleri: +/-200
- Seçenek 1: 50 ila -50 değerlerinin merkez bölgesinden trend yönüne doğru işlem açın, gösterge sırasıyla 200/-200 bölgesine ulaştığında işlemden çıkın.
- Seçenek 2: +200 bölgesinin üstünden Satış girişleri ve -200 bölgesinin altından Alış girişleri alarak trend yönüne doğru ilerleyin. - Gösterge, trend değişimini çok erken görme fırsatı sunar.
