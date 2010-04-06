MFI Flat Detector mw
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "MFI FLAT Detector" - alım satımda etkili bir yardımcı araçtır! Yeniden boyama gerektirmez.
MT4 için bu harika göstergeyle alım satım yöntemlerinizi geliştirmenizi öneriyorum.
- Gösterge, grafikte fiyatın düz alanlarını gösterir. "Düz duyarlılık" parametresi, düz alanların tespitinden sorumludur.
- "MFI FLAT Detector", sapma tespiti için oldukça kullanışlıdır ve Fiyat Hareketi ile birlikte kullanıldığında da harikadır.
- Trend takip sistemlerinde düz bölgeleri tespit etmek ve buralarda işlem yapmaktan kaçınmak için kullanabilirsiniz.
- Ters scalping için kullanabilirsiniz - düz sınırlardan ters dönüşlerde işlem yapmak için.
- Standart MFI osilatörü yerine "MFI FLAT Detector" kullanmak için birçok fırsat vardır.
- Para Akış Endeksi (MFI), aşırı satım ve aşırı alım bölgelerini belirlemek için fiyat ve hacim verilerini kullanan teknik bir osilatördür. - MFI 80'in üzerindeyken Aşırı Alış pozisyonundan Satış, 20'nin altındayken Aşırı Satış pozisyonundan Alış girişi yapmak harikadır.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.