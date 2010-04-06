Outside Bar Trader EA gt

OUTSIDE BAR TRADER EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı yüksek kaliteli bir gün içi işlem sistemidir!





Bu, tüm işlem işini sizin için yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 6 forex çifti için 8 Set_file mevcuttur!

EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki Set_files (v25.15) dosyasını kullanın.





İşlem fikri, trend ve scalping teknikleriyle birleştirilmiş ünlü ve güçlü dış bar Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır!





EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışır.





EA Özellikleri:

- EA aynı anda 6 çiftte (8 grafik) çalışabilir.

- Hesap bakiyesine bağlı olarak otomatik lot hesaplaması.

- EA, varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir.

- SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.

- Her işlemde, aracı kurum tarafından görülemeyen SL ve TP bulunur. - Akıllı Filtreleme sistemi: Trend filtresi, Osilatör filtreleri, Hafta içi filtresi, Çalışma saatleri filtresi, Spread filtresi vb.

- Robotu çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi sadece 100$'dır.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 aralığında herhangi bir değer.

- İşlem çiftleri: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafik), GBPCAD (2 grafik).

- Zaman dilimi: H1.

- İşlem süresi: EA, Hafta içi filtresi ve Çalışma saatleri filtresine (AB ve ABD seanslarında) göre giriş fırsatları arıyor. Sistem işlem süresi boyunca emir açmazsa, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.

- Uyarlanabilir Trailing Stop ve BreakEven fonksiyonları ile.





Nasıl kurulur:

- Önerilen 8 grafiği açın:

EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafik), GBPCAD (2 grafik).

- Her grafikte H1 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin.

- İlgili "Set_file"ı EA'ya uygulayın (bu sayfadaki "Yorumlar" bölümünden Set_files (v25.15) dosyasını edinin).

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA bilgisayarınız yerine VPS kullanın).





ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:





- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, Çalışma saatleri filtresini ayarlamanız gerekecektir - bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Bunu kontrol etmenize yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_files'ı sağlayacağım.





- SPREAD ve BROKER: Daha iyi performans için dar spread'lere sahip bir hesap seçmeniz çok önemlidir: ECN veya Raw spread.





Sadece bu MQL5 sitesinde sunulan orijinal üründür.