Supertrend Heiken Ashi Pro (v1.8)

Heiken-Ashi Smoothed Precision — Net ve sade trend tespitini yeniden tanımlıyor.

Tanıtım

Supertrend Heiken Ashi Pro, Heiken-Ashi ile esnek EMA filtrelerini birleştirerek fiyat gürültüsünü yumuşatmak ve trend yönünü vurgulamak için tasarlanmıştır. Sadece bir Supertrend varyantı değil; EMA veya HMA yumuşatma teknikleriyle daha düzgün, daha istikrarlı ve daha okunaklı trend sinyalleri üretmeye odaklanır.

Öne çıkan özellikler

Yumuşatılmış Heiken-Ashi mumları ve Supertrend ile EMA filtreleri (Fast, Slow, Trend) aracılığıyla net Al/Sat sinyalleri.

Sinyal güvenilirliğini artırmak için “Mum kapanışında onayla” seçeneği (ConfirmOnClosedBar); ok konumlandırması fiyat noktası veya ATR ile dengelenebilir.

Popup, E-posta ve Push dahil çoklu alarm türleri.

Nasıl çalışır

Heiken-Ashi ana yumuşatma rolünü üstlenir ve piyasanın gerçek yönünü ortaya çıkarır. Supertrend ve EMA filtreleri ile birleştiğinde Supertrend Heiken Ashi Pro, gürültüyü filtreleyen ve temel fiyat hareketini koruyan kapsamlı bir trend tanıma sistemi oluşturur. Kullanıcılar yüksek duyarlılık (hızlı EMA, erken sinyaller) veya yüksek hassasiyet (güçlü yumuşatma, daha geç onaylar) arasında seçim yapabilir.

Hızlı kurulum

İndikatörü grafiğe ekleyin, Heiken-Ashi Filter’ı etkinleştirin, yumuşatma yöntemini (EMA veya HMA) ve istenen zaman dilimini seçin. Onaylanmış kararlı sinyaller için ConfirmOnClosedBar’ı açın. Üst zaman dilimi trendine göre filtrelemek için EMA Trend Filter veya Fast/Slow EMA Filter’ı etkinleştirin.

Kullanım önerileri

H1, H4, D1 gibi daha yüksek zaman dilimlerinde en iyi performansı gösterir; burada trendler daha güçlü ve belirgindir. Heiken-Ashi, kısa vadeli gürültüyü büyük ölçüde ortadan kaldırır ve trend takipçileri ile uzun vadeli işlemciler için ideal, kararlı ve okunaklı sinyaller sunar.

Avantajlar

Ham fiyata sıkı sıkıya bağlı kalan geleneksel göstergelerin aksine Supertrend Heiken Ashi Pro, pürüzsüz, net ve rafine bir piyasa görünümü sunar. Heiken-Ashi, Supertrend ve EMA birleşimi, kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmeden ana fiyat akışını yakalamaya yardımcı olan güçlü bir trend filtresi oluşturur.

İletişim

Teknik destek veya geri bildirim için MQL5 üzerinden yazara ulaşın.