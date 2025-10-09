Danser
- Arinze Michael Ejike
danser Inversion Breaker Block Strategy, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayanan bir fiyat hareketine dayalı ticaret yaklaşımıdır. Bu strateji, daha önce geçerli olan emir bloklarının başarısız olduğu ve yeni destek veya direnç alanlarına dönüştüğü bölgeleri belirlemeye odaklanır. Bu strateji, trend yönündeki değişiklikler gibi piyasa momentumundaki yapısal değişimleri gözlemlemeye ve kurumsal davranışlara dayalı ticarete dayanır.