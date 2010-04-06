WPR with Alerts m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Uyarılı WPR" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- WPR, scalping için en iyi osilatörlerden biridir.
- Hem PC hem de Mobil için yerleşik Uyarılar: Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine giriş ve Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden çıkış.
- Uyarıların etkinleştirilmesi için ayarlanabilir tetik seviyeleri.
- Güçlü Aşırı Alım bölgesinden (-10'un üzerinde) Satış girişleri ve güçlü Aşırı Satış bölgesinden (-90'ın altında) Alış girişleri almak için harikadır.
- Gösterge herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Bu gösterge, Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden Fiyat Hareketi girişleriyle birleştirmek için de mükemmeldir.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.