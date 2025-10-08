ORB Guardian

Temel Avantaj: Kanıtlanmış Volatilite Yakalama

Ücretsiz ORB Guardian FREE Expert Advisor (EA), ana piyasa açılış aralıklarında meydana gelen yüksek olasılıklı fiyat hareketini sistematik olarak sömürmek üzere tasarlanmıştır. Bu ücretsiz sürüm, temel stratejinin gücünü göstererek, yatırım yapmadan önce EA'nın kurumsal düzeydeki mantığını eylemde gözlemlemenize ve kâr potansiyelini doğrulamanıza olanak tanır.

Ne Alırsınız (Arzu Edilen):

  • Piyasa Odağı: Aralık Kırılmaları (Range Breakouts) için adanmış, kanıtlanmış strateji.

  • Hedefli Ticaret: Kurumsal paranın piyasayı hareket ettirdiği belirli volatilite pencerelerinde işlem yapar.

  • Güvenilir Uygulama: Temel aralık mantığına dayalı tamamen otomatik giriş ve çıkış.

ÜCRETSİZ SÜRÜM KISITLAMALARI (Üst Satış)

Ücretsiz sürüm, yüksek kaliteli bir gösterim aracıdır, ancak tam ölçekli profesyonel kullanımı önlemek için kasıtlı olarak kısıtlanmıştır. Bu başarılı gösterimi tamamen ölçeklenebilir ve esnek bir işlem sistemine dönüştürmek için ORB Guardian PRO (Ücretli Sürüm)'ye yükseltme yapmalısınız.

Uygulanan Kısıtlama Neden Önemli? Ücretli Sürüm Çözümü (PRO Yükseltmesi)
Kilitli Sembol ve Zaman Dilimi Yalnızca USDJPY / H1 ile sınırlıdır. Riski çeşitlendiremez veya stratejiyi diğer çiftlere (EURUSD, GBPUSD veya XAUUSD gibi) uygulayamazsınız. Tam Piyasa Erişimi: Nihai esneklik için herhangi bir sembolde ve herhangi bir zaman diliminde (M5, M15, H4 vb.) kullanın.
Sabit Lot Boyutu Minimum 0.01 lotta sabitlenmiştir. Bu, EA'yı ciddi sermaye ile kullanmanızı veya kârları ölçeklendirmenizi engeller. Otomatik Para Yönetimi: Hesap bakiyenizin Risk %'sine dayalı dinamik Lot Boyutunu etkinleştirin.
Maksimum 1 Açık İşlem Kâr potansiyelinizi sınırlar ve birden fazla piyasa koşulunda portföy çeşitlendirmesini önler. Sınırsız Açık İşlem: Stratejinizi ölçeklendirin ve aynı anda birden fazla fırsatı yakalayın.
Gelişmiş Risk Araçları Yok İşlemler yalnızca statik Stop Loss/Take Profit'e güvenir. Kârı gerçek zamanlı olarak korumak için hayati özelliklerden yoksunsunuz. Pro Risk Yönetimi Paketi: Takip Eden Stoplar (Trailing Stops), Başa Baş (Break-Even) otomasyonunu ve gelişmiş özelleştirilebilir oturum filtrelerini açın.
Geriye Dönük Test/Optimizasyon Yok Kendi risk ayarlarınızı test etmek veya performansı optimize etmek için EA'yı Strateji Test Cihazında çalıştıramazsınız. Tam Strateji Test Cihazı Erişimi: Parametreleri optimize edin ve herhangi bir sembol/zaman dilimi için performansı onaylayın.

ORB Guardian PRO (Tam Sürüm)'ye Yükseltin

Otomatik ticaretin tüm gücünü açın, tüm sinir bozucu kısıtlamaları kaldırın ve profesyonel düzeyde risk yönetimi ve ölçeklendirme için gerekli özellikleri edinin.

Geliştirilmiş Sürüm: https://www.mql5.com/en/market/product/152150


Yazarın diğer ürünleri
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Uzman Danışmanlar
Merhaba, trader’lar! Ben Quant Pulse , şimdiye kadar tasarlanmış en sofistike çoklu zaman dilimi trend doğrulama Uzman Danışmanıyım. Özel becerim? Sarsılmaz doğrulukla çoklu piyasalarda trend ticareti yapmak. GOLD (XAUUSD) ve GBPUSD üzerinde cerrahi doğrulukta işlem yaparım, üçlü zaman dilimi analizinin gücünü kullanarak size tutarlı ticaret fırsatları sunarım. Beni özel kılan ne? Ben bir trend doğrulama EA’sıyım; sahte sinyalleri ortadan kaldırmak ve yalnızca en yüksek olasılıklı işlemleri yak
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
Göstergeler
TripleWave Signal Indicator - Çoklu Zaman Dilimi Trend Onay Sistemi Bir daha asla yüksek olasılıklı bir işlemi kaçırmayın! TripleWave Signal Indicator , yalnızca en güvenilir BUY ve SELL sinyallerini sunmak için üç zaman dilimini (M15, H1, H4) eş zamanlı olarak analiz eden profesyonel düzeyde bir sistemdir. Önerilen Ayarlar: XAUUSD: Varsayılan ayarlar şimdilik uygundur. Neler Alırsınız: Çoklu zaman dilimi trend analiz motoru. Grafik üzerinde görsel BUY/SELL/EXIT okları. Gerçek zamanlı durum pane
FREE
The ORB Guardian
Cedric Landry Shema
Uzman Danışmanlar
The ORB Guardian: Seçkin, Çok Varlıklı Açılış Aralığı Kırılımı (ORB) EA Piyasa Volatilitesinin Gücünü Hassas Otomasyonla Serbest Bırakın The ORB Guardian , ana piyasa açılış aralıklarında üretilen kurumsal volatiliteyi sistematik olarak kullanmak üzere tasarlanmış, birinci sınıf, yüksek performanslı bir Expert Advisor'dır (EA). Sermayenizin dinamik bir "Gardiyanı" olarak hareket eden bu EA, agresif kırılım yakalamayı katı, prop-firm (fon şirketleri) uyumlu risk yönetimi ile birleştirir. Temel Öz
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt