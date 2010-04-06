Advanced Sniper EA mw

ADVANCED SNIPER EA, profesyonel yatırımcılar için yaklaşık %90 kazanma oranına sahip, hassas bir otomatik işlem sistemidir.





Bu EA, dünya çapındaki en istikrarlı, tutarlı ve karlı scalping robotlarından biridir.





Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.





Bu robot, muhteşem MULTI SNIPER EA'nın Gelişmiş bir sürümüdür.





EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki 2 Set_files v25.16 sürümünü kullanın.





Bu nedenle, temel MULTI SNIPER EA ile karşılaştırıldığında, gelişmiş MULTI SNIPER EA sürümü, birçok farklı parametreyle oynamayı ve sistemi kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamayı seven, mühendislik zihniyetine sahip kişiler içindir. Temel sürüm ise, sistemi bir kez kurup hemen kullanmak isteyenler içindir.





ADVANCED SNIPER EA'nın temel MULTI SNIPER EA ile karşılaştırıldığında ek özellikleri:

- Ek spread ayarları.

- Ayarlanabilir Volatilite-Uyarlanabilir Stop Loss.

- Ayarlanabilir Çıkış filtreleri. - Uzun/Kısa için SWAP ekranı.

- Fixed_SL ve Fixed_TP seçenekleri.





Her iki sürüm için de ortak özellikler:

- EA, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar.

- Robot, varsayılan olarak otomatik risk yönetimi ve sabit lot seçeneklerine sahiptir.

- Ayarlanabilir İşlem Giriş Hassasiyeti parametresi.

- Boşlukları önlemek için Cuma'dan Pazartesi'ye kadar emir tutma zorunluluğu yoktur.

- 1 dakikalık doğrulukla hassas işlem süresi filtresi.

- Dahili SPREAD ekranı.

- Robot, BreakEven işlevine sahiptir.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ile 1:2000 arasındadır.

- En çok önerilen pariteler GBPCAD, GBPAUD'dur.

- Tehlikeli martingale/grid ticareti yoktur. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.

- İşlem süresi: EA, ayarlardaki zaman filtresine göre ABD işlem seansının sonundan Asya seansının ortasına kadar giriş fırsatları aramaktadır. Sistem işlem süresi boyunca emir açmadıysa - bu, grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir - bu EA'nın işlem sistemini hedef aldığını unutmayın.

- Zaman Dilimi: sadece M15.





Kurulum:

- Sistem, dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir MT4 işlem hesabı gerektirir.

- GBPCAD, GBPAUD grafiklerini açın.

- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.

- Robotu her grafiğe ekleyin ve her grafikte EA'ya ilgili "Set_file"ı uygulayın (EA web sayfasının "Yorumlar" bölümünden tüm Set_files v25.16'yı edinin). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- İhtiyaçlarınıza göre EA ayarlarında her parite için Otomatik Risk değerini ayarlayın (veya varsayılan değeri kullanın).

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve bilgisayarınızı çalışır durumda bırakmak (veya sadece VPS kullanmak).





ÖNEMLİ!!! İşlem sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:





- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulamasında) olan MT4 kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Aracı kurumunuzun sunucusu farklı bir GMT saat dilimine sahipse, EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir. Bu konuda bana mesaj göndermeniz yeterlidir (aracı kurumunuzun saat dilimini kontrol etmek için). Kontrol etmenize yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili Set_file'ları sağlayacağım.





- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmek çok önemlidir.





- EA GÜNCELLEMELERİ: EA'nın en son sürümünü kullanmanız gerekmektedir.