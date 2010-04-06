Pivot Point Support Resistance mg
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "PIVOT POINT Destek Direnç"
- "Pivot Point Destek Direnç" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir yardımcı göstergedir.
- Pivot Seviyeleri, bir piyasanın önceki işlem dönemindeki performansından elde edilen önemli fiyatların ortalaması olarak hesaplanır.
- Pivot Seviyeleri, genel piyasa koşullarına bağlı olarak en yüksek direnç veya destek seviyelerini temsil eder.
- "Pivot Point Destek Direnç" göstergesi, fiyatın ulaşabileceği en olası geri dönüş seviyelerini gösterir.
- R1, R2, R3 - Direnç seviyeleri (kırmızı).
- S1, S2, S3 - Destek seviyeleri (yeşil).
- Günlük, Haftalık ve Aylık önceki işlem dönemleri hesaplama için ayarlarda mevcuttur.
- "Pivot Point Direnç Destek" göstergesi, Kâr Al hedeflerinizi veya Fiyat Hareketi kalıpları aracılığıyla Fiyat Geri Dönüşlerinizi planlamak için mükemmeldir.
Gösterge NASIL KULLANILIR:
1) Göstergeyi ilgili grafiğe ekleyin. 2) İhtiyacınız olan ayarları seçin ve Tamam düğmesine basın.
3) Göstergenin ilk doğru hesaplaması için MT4'teki farklı zaman dilimlerine (H1, H4, D1) tıklayın.
