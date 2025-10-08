TripleWave Signal Indicator
TripleWave Signal Indicator - Çoklu Zaman Dilimi Trend Onay Sistemi
Bir daha asla yüksek olasılıklı bir işlemi kaçırmayın! TripleWave Signal Indicator, yalnızca en güvenilir BUY ve SELL sinyallerini sunmak için üç zaman dilimini (M15, H1, H4) eş zamanlı olarak analiz eden profesyonel düzeyde bir sistemdir.
Önerilen Ayarlar:
-
XAUUSD: Varsayılan ayarlar şimdilik uygundur.
Neler Alırsınız:
-
Çoklu zaman dilimi trend analiz motoru.
-
Grafik üzerinde görsel BUY/SELL/EXIT okları.
-
Gerçek zamanlı durum paneli (dashboard).
-
Pop-up ve Mobil Push bildirimleri.
-
Tamamen özelleştirilebilir parametreler (EMA periyotları, renkler vb.).
-
Tek seferlik satın alma, ömür boyu ücretsiz güncellemeler.
TripleWave Signal Indicator uygulamasını hemen indirin, sahte sinyalleri kovalamayı bırakın. Daha akıllı ve güvenle işlem yapmaya başlayın.
I Really can't believe how it works on Gold am really thankful to see this for free! Continue to Support traders community