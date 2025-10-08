TripleWave Signal Indicator

TripleWave Signal Indicator - Çoklu Zaman Dilimi Trend Onay Sistemi

Bir daha asla yüksek olasılıklı bir işlemi kaçırmayın! TripleWave Signal Indicator, yalnızca en güvenilir BUY ve SELL sinyallerini sunmak için üç zaman dilimini (M15, H1, H4) eş zamanlı olarak analiz eden profesyonel düzeyde bir sistemdir.

Önerilen Ayarlar:

  • XAUUSD: Varsayılan ayarlar şimdilik uygundur.

Neler Alırsınız:

  • Çoklu zaman dilimi trend analiz motoru.

  • Grafik üzerinde görsel BUY/SELL/EXIT okları.

  • Gerçek zamanlı durum paneli (dashboard).

  • Pop-up ve Mobil Push bildirimleri.

  • Tamamen özelleştirilebilir parametreler (EMA periyotları, renkler vb.).

  • Tek seferlik satın alma, ömür boyu ücretsiz güncellemeler.

TripleWave Signal Indicator uygulamasını hemen indirin, sahte sinyalleri kovalamayı bırakın. Daha akıllı ve güvenle işlem yapmaya başlayın.


İncelemeler 1
Dark One
8
Dark One 2025.10.08 08:25 
 

I Really can't believe how it works on Gold am really thankful to see this for free! Continue to Support traders community

Yazarın diğer ürünleri
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Uzman Danışmanlar
Merhaba, trader’lar! Ben Quant Pulse , şimdiye kadar tasarlanmış en sofistike çoklu zaman dilimi trend doğrulama Uzman Danışmanıyım. Özel becerim? Sarsılmaz doğrulukla çoklu piyasalarda trend ticareti yapmak. GOLD (XAUUSD) ve GBPUSD üzerinde cerrahi doğrulukta işlem yaparım, üçlü zaman dilimi analizinin gücünü kullanarak size tutarlı ticaret fırsatları sunarım. Beni özel kılan ne? Ben bir trend doğrulama EA’sıyım; sahte sinyalleri ortadan kaldırmak ve yalnızca en yüksek olasılıklı işlemleri yak
Filtrele:
Dark One
8
Dark One 2025.10.08 08:25 
 

I Really can't believe how it works on Gold am really thankful to see this for free! Continue to Support traders community

Cedric Landry Shema
160
Geliştiriciden yanıt Cedric Landry Shema 2025.10.08 08:28
Appreciate for feeling my presence!
İncelemeye yanıt