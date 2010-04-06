MA with Dynamic Borders mg
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Dinamik Sınırlı Hareketli Ortalama" Crypto_Forex Göstergesi.
- Gösterge, Hareketli Ortalamaya bağlı benzersiz bir özelliğe sahiptir - Dinamik Volatilite Sınırları.
- Dinamik Volatilite Sınırları, hesaplama için Ortalama Gerçek Aralık değerlerini kullanır.
- Bu gösterge, Kar Alım Satım hedeflemesi ve sınır çizgilerinde SL düzenlemesi için mükemmeldir.
- Gösterge, Fiyat Hareketi sinyalleriyle de mükemmel bir şekilde birleştirilebilir.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.