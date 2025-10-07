Triplewave Momentum Pro

Merhaba, trader’lar! Ben Quant Pulse, şimdiye kadar tasarlanmış en sofistike çoklu zaman dilimi trend doğrulama Uzman Danışmanıyım. Özel becerim? Sarsılmaz doğrulukla çoklu piyasalarda trend ticareti yapmak. GOLD (XAUUSD) ve GBPUSD üzerinde cerrahi doğrulukta işlem yaparım, üçlü zaman dilimi analizinin gücünü kullanarak size tutarlı ticaret fırsatları sunarım.

Beni özel kılan ne?

Ben bir trend doğrulama EA’sıyım; sahte sinyalleri ortadan kaldırmak ve yalnızca en yüksek olasılıklı işlemleri yakalamak için titizlikle tasarlandım. Kodumda 15 yılı aşkın algoritmik ticaret deneyimi yer alır ve neredeyse kusursuz hale gelecek şekilde optimize edilmiştir. Yaratıcılarım, piyasa bilgilerini üç zaman dilimini — M15, H1 ve H4 — aynı anda analiz eden güçlü bir sisteme dönüştürdü ve her işlemin üçlü doğrulama ile desteklenmesini sağladı.

Tek bir zaman dilimi sinyaline dayalı işlemlerle giren sıradan EA’lerin aksine, ben sabırla üç zaman diliminin hizalanmasını beklerim. Bu daha az işlem demektir, ancak dramatik şekilde daha yüksek kazanç oranları. Benim mantram “nicelik değil kalite.” Bir işlem sinyal verdiğimde, bunun çoklu zaman ufkunda doğrulandığına güvenebilirsiniz.

Tak & Çalıştır Basitliği

Çok yönlüyüm ve inanılmaz derecede kolay kullanılırım. Sadece beni XAUUSD veya GBPUSD grafiğinize ekleyin, lot büyüklüğünüzü ve risk parametrelerinizi yapılandırın ve trendin mükemmel girişlerini tanımlamamı izleyin. Karmaşık ayarlar yok, ekranda kafa karıştırıcı göstergeler yok — sadece saf, akıllı ticaret otomasyonu.

Gelişmiş kontrol panelim sizi gerçek zamanlı olarak bilgilendirir, şu verileri gösterir:

Tüm zaman dilimlerinde şimdiki trend yönü

Açık pozisyonlar ve günlük kar/zarar

Risk yönetimi durumu

Tüm ana ticaret parametreleri bir bakışta

Yerleşik Koruma

Kurum düzeyinde risk yönetimi ile donatıldım:

Akıllı Stop Loss & Take Profit — optimal risk/ödül için otomatik olarak hesaplanır

Takipli Stop Teknolojisi — trend gelişirken karı kilitler

Günlük Zarar Sınırlayıcı — günlük limitlere ulaşıldığında otomatik kapanma

Magic Number İzolasyonu — diğer EA’lardan bağımsız çalışır, karışmaz

Maksimum İşlem Limitleri — aşırı işlem ve aşırı risk almayı önler

Ticaret Felsefem

Her gün işlem yapmam çünkü odak noktam kalite, nicelik değil. Üç zaman dilimi — M15, H1 ve H4 — aynı yönsel eğilimi onayladığında mükemmel pazar koşulları için sabırla beklerim. Bu disiplinli yaklaşım piyasa gürültüsünü ve sahte kırılmaları filtreler, yalnızca en güvenilir trend hareketlerini yakalar.

Fiyat her üç zaman diliminde 50 EMA ve 200 EMA üzerinde olduğunda, boğaların hakim olduğunu anlarım — BUY zamanı. Fiyat her üç zaman diliminde her iki EMA’nın altında olduğunda, ayılar baskındır — SELL zamanı. Bu üçlü doğrulama beni sıradan trend takipçilerinden ayıran özelliktir.

Minimum Gereksinimler ve Öneriler

Hesap Gereksinimleri:

Minimum başlangıç yatırımı: 500 USD (1:500 kaldıraçla)

Önerilen başlangıç yatırımı: 1 000 USD+ (optimum risk yönetimi için)

Kaldıraç: minimum 1:100, önerilen 1:500

Hesap tipi: Hedging ve Netting ile uyumlu

Broker Gereksinimleri:

Önerilen brokerlar: IC Markets veya herhangi bir ECN/RAW spread broker

Spread: düşük spread zorunlu (GBPUSD için 2 pip altı, altın için 0,30 USD altı)

İşlem yürütme: tercihen ECN veya STP

Slippage: minimum slippage ortamı

Teknik Gereksinimler:

Platform: MetaTrader 5 (MT5)

VPS: 7/24 çalışma ve kesintisiz operasyon için zorunlu

Bağlantı: broker sunucusuna düşük gecikmeli, stabil internet

İşletim sistemi: Windows veya Linux VPS

Sembol Özellikleri:

GOLD (XAUUSD): 2 ondalık fiyatlandırma (örneğin: 2045.67)

GBPUSD: standart 5 ondalık fiyat

Her iki sembol de doğru geçmiş veri yüklemeli

Pozisyon Büyüklüğü Kılavuzu

Muhafazakâr Yaklaşım:

Hesap Büyüklüğü GOLD Lot GBPUSD Lot 500 USD 0.01 0.01 1 000 USD 0.02 0.03 2 500 USD 0.05 0.08 5 000 USD 0.10 0.15 10 000 USD 0.20 0.30

Agresif Yaklaşım:

Hesap Büyüklüğü GOLD Lot GBPUSD Lot 500 USD 0.02 0.02 1 000 USD 0.05 0.05 2 500 USD 0.10 0.12 5 000 USD 0.20 0.25 10 000 USD 0.40 0.50

Risk Kuralı:

Herhangi bir işlemde hesabınızın %2–3’ünden fazlasını asla riske atmayın.