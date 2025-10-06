Position Optimizer EA
- Yardımcı programlar
- Khac Thanh Bui
- Sürüm: 1.1
PosiOptimizer EA - Smart Hedging Position Optimizer
Overview
PosiOptimizer EA is a sophisticated position management tool designed to optimize hedging strategies by intelligently closing counter-directional order pairs. This Expert Advisor uses advanced algorithms including K-means clustering, hash maps, and Sharpe ratio analysis to identify and close the most optimal position pairs while maintaining controlled drawdown and desired buy/sell ratios.
Key Features
Advanced Pairing Algorithms
The EA employs multiple sophisticated algorithms to identify optimal order pairs. Hash map implementation provides fast position matching and grouping. K-means clustering automatically groups similar positions by price levels. Greedy matching algorithm selects the most efficient pairs first. Sharpe ratio optimization evaluates pairs based on risk-adjusted returns.
Intelligent Position Management
Smart position pairing closes counter-directional orders to reduce exposure. Micro-lot optimization allows partial position closing for fine-tuned risk management. Dynamic lot sizing adjusts closure volumes based on efficiency scores. Position grouping consolidates similar orders within configurable pip ranges for simplified management.
Comprehensive Risk Control
Maximum drawdown increase limits prevent excessive account exposure. Percentage-based or fixed USD drawdown controls provide flexible risk management. Buy/sell ratio maintenance ensures balanced portfolio exposure. Volatile market detection automatically adjusts risk parameters during high volatility periods. Stress mode multiplier increases drawdown limits during turbulent markets.
Multi-Factor Scoring System
Each potential pair is evaluated using profit per lot as the primary efficiency metric. Age factor prioritizes closing older positions first. Price distance weighting favors pairs with closer entry prices. Cluster assignment score groups related positions. Sharpe ratio calculation provides risk-adjusted performance measurement.
Automated Operation
Time-based optimization runs automatically at configurable intervals. Order count trigger activates optimization when position limits are reached. Friday closing automation closes all pairs before weekend. News event optimization prepares portfolio before major announcements. Manual optimization button allows on-demand execution.
Advanced Filtering System
Magic number filtering manages specific EA strategies. Symbol filtering focuses on particular currency pairs. Manual order inclusion allows optimization of manually opened positions. Other EA integration enables cross-strategy optimization. Minimum profit threshold ensures only profitable pairs are closed.
Professional User Interface
Real-time dashboard displays comprehensive position statistics. Color-coded status indicators show market conditions and system state. Visual performance metrics track buy/sell volumes and ratios. Interactive buttons provide manual control and settings access. Customizable panel layout adapts to user preferences.
Detailed Configuration Options
Basic Settings
Enable Position Optimizer - Activate/deactivate the optimization system
Max Acceptable DD Increase (USD) - Maximum drawdown increase allowed per optimization
Max DD Percent - Or percentage of balance (uses lower value)
Target Buy/Sell Ratio - Desired ratio (0 = auto-maintain current ratio)
Pruning Settings
Enable Pruning Feature - Activate intelligent pair selection
Minimum Profit to Close (USD) - Only close pairs above this profit threshold
Allow Partial Position Closing - Enable closing portions of positions
Maintain Buy/Sell Ratio - Keep ratio balanced after pruning
Distance Weight Priority - Factor 1-10 for price distance importance
Ratio Tolerance (%) - Allowed ratio deviation during pruning
Micro-Lot Optimization
Enable Micro-Lot Optimization - Use smallest lot increments for precision
Smallest Lot Size - Minimum lot size for pruning (0.01-0.1)
Max Pairs Per Pass - Maximum pairs to process per optimization
Prioritize Profitable Pairs - Close positive pairs before negative
Use Greedy Matching - Enable greedy selection algorithm
Advanced Algorithm Settings
Use Hash Maps - Enable hash map acceleration for large portfolios
Use Clustering - Activate automatic K-means position clustering
Cluster Count - Number of price clusters to create
Cluster Max Distance (pips) - Maximum pip distance within clusters
Use Sharpe Ratio - Optimize by risk-adjusted returns
Sharpe History Bars - Bars for volatility calculation
Risk-Free Rate (%) - Risk-free interest rate for Sharpe calculation
Volatile Market Response
Enable Stress Mode - Activate high volatility handling
Volatility Threshold (%) - Threshold to trigger stress mode
Stress DD Multiplier - Drawdown limit multiplier during stress
Automated Settings
Auto Optimize Interval (minutes) - Automatic optimization frequency (0 = off)
Max Orders Before Optimize - Position count trigger (0 = off)
Optimize Before News - Auto-optimize before scheduled news events
Close All on Friday - Weekend risk management
Friday Close Hour - Server time for Friday closing
Order Filter Settings
Magic Number - Filter by specific magic number (0 = all)
Symbol Filter - Specific currency pair (blank = current symbol)
Include Other EAs - Optimize orders from different EAs
Include Manual Orders - Optimize manually opened positions
Group Similar Orders - Consolidate orders within pip ranges
How It Works
The EA continuously monitors open positions and evaluates potential pairs for closure. When optimization is triggered manually or automatically, it collects all qualifying positions based on filter settings. If clustering is enabled, positions are grouped by price levels using K-means algorithm. The system then generates all possible buy/sell pairs, calculating efficiency scores based on profit, age, price distance, and optional Sharpe ratio. Pairs are sorted by efficiency and closed sequentially while respecting drawdown limits and ratio targets. Throughout the process, the system maintains visual feedback through the dashboard and provides detailed logging of all actions.
Optimal Use Cases
Grid trading systems with accumulated hedged positions. Martingale strategies requiring periodic portfolio cleanup. Manual hedging strategies needing automated optimization. Multi-EA portfolios requiring cross-strategy management. High-frequency trading systems accumulating small positions.
Technical Specifications
Platform: MetaTrader 5 | Type: Position Management EA | Strategy: Smart hedging pair optimization | Algorithms: K-means clustering, hash maps, greedy matching, Sharpe ratio | Position Management: Partial closing, micro-lot precision | Risk Approach: Drawdown-controlled with ratio maintenance
System Requirements
MetaTrader 5 Build 3200 or higher. Minimum account balance: $100 (recommended $500+ for optimal performance). Stable internet connection for continuous monitoring. VPS recommended for 24/7 automated operation.
Professional position optimization for intelligent hedging portfolio management with institutional-grade algorithms.