Position Optimizer EA

PosiOptimizer EA - Smart Hedging Position Optimizer

Overview

PosiOptimizer EA is a sophisticated position management tool designed to optimize hedging strategies by intelligently closing counter-directional order pairs. This Expert Advisor uses advanced algorithms including K-means clustering, hash maps, and Sharpe ratio analysis to identify and close the most optimal position pairs while maintaining controlled drawdown and desired buy/sell ratios.

Key Features

Advanced Pairing Algorithms

The EA employs multiple sophisticated algorithms to identify optimal order pairs. Hash map implementation provides fast position matching and grouping. K-means clustering automatically groups similar positions by price levels. Greedy matching algorithm selects the most efficient pairs first. Sharpe ratio optimization evaluates pairs based on risk-adjusted returns.

Intelligent Position Management

Smart position pairing closes counter-directional orders to reduce exposure. Micro-lot optimization allows partial position closing for fine-tuned risk management. Dynamic lot sizing adjusts closure volumes based on efficiency scores. Position grouping consolidates similar orders within configurable pip ranges for simplified management.

Comprehensive Risk Control

Maximum drawdown increase limits prevent excessive account exposure. Percentage-based or fixed USD drawdown controls provide flexible risk management. Buy/sell ratio maintenance ensures balanced portfolio exposure. Volatile market detection automatically adjusts risk parameters during high volatility periods. Stress mode multiplier increases drawdown limits during turbulent markets.

Multi-Factor Scoring System

Each potential pair is evaluated using profit per lot as the primary efficiency metric. Age factor prioritizes closing older positions first. Price distance weighting favors pairs with closer entry prices. Cluster assignment score groups related positions. Sharpe ratio calculation provides risk-adjusted performance measurement.

Automated Operation

Time-based optimization runs automatically at configurable intervals. Order count trigger activates optimization when position limits are reached. Friday closing automation closes all pairs before weekend. News event optimization prepares portfolio before major announcements. Manual optimization button allows on-demand execution.

Advanced Filtering System

Magic number filtering manages specific EA strategies. Symbol filtering focuses on particular currency pairs. Manual order inclusion allows optimization of manually opened positions. Other EA integration enables cross-strategy optimization. Minimum profit threshold ensures only profitable pairs are closed.

Professional User Interface

Real-time dashboard displays comprehensive position statistics. Color-coded status indicators show market conditions and system state. Visual performance metrics track buy/sell volumes and ratios. Interactive buttons provide manual control and settings access. Customizable panel layout adapts to user preferences.

Detailed Configuration Options

Basic Settings

Enable Position Optimizer - Activate/deactivate the optimization system

Max Acceptable DD Increase (USD) - Maximum drawdown increase allowed per optimization

Max DD Percent - Or percentage of balance (uses lower value)

Target Buy/Sell Ratio - Desired ratio (0 = auto-maintain current ratio)

Pruning Settings

Enable Pruning Feature - Activate intelligent pair selection

Minimum Profit to Close (USD) - Only close pairs above this profit threshold

Allow Partial Position Closing - Enable closing portions of positions

Maintain Buy/Sell Ratio - Keep ratio balanced after pruning

Distance Weight Priority - Factor 1-10 for price distance importance

Ratio Tolerance (%) - Allowed ratio deviation during pruning

Micro-Lot Optimization

Enable Micro-Lot Optimization - Use smallest lot increments for precision

Smallest Lot Size - Minimum lot size for pruning (0.01-0.1)

Max Pairs Per Pass - Maximum pairs to process per optimization

Prioritize Profitable Pairs - Close positive pairs before negative

Use Greedy Matching - Enable greedy selection algorithm

Advanced Algorithm Settings

Use Hash Maps - Enable hash map acceleration for large portfolios

Use Clustering - Activate automatic K-means position clustering

Cluster Count - Number of price clusters to create

Cluster Max Distance (pips) - Maximum pip distance within clusters

Use Sharpe Ratio - Optimize by risk-adjusted returns

Sharpe History Bars - Bars for volatility calculation

Risk-Free Rate (%) - Risk-free interest rate for Sharpe calculation

Volatile Market Response

Enable Stress Mode - Activate high volatility handling

Volatility Threshold (%) - Threshold to trigger stress mode

Stress DD Multiplier - Drawdown limit multiplier during stress

Automated Settings

Auto Optimize Interval (minutes) - Automatic optimization frequency (0 = off)

Max Orders Before Optimize - Position count trigger (0 = off)

Optimize Before News - Auto-optimize before scheduled news events

Close All on Friday - Weekend risk management

Friday Close Hour - Server time for Friday closing

Order Filter Settings

Magic Number - Filter by specific magic number (0 = all)

Symbol Filter - Specific currency pair (blank = current symbol)

Include Other EAs - Optimize orders from different EAs

Include Manual Orders - Optimize manually opened positions

Group Similar Orders - Consolidate orders within pip ranges

How It Works

The EA continuously monitors open positions and evaluates potential pairs for closure. When optimization is triggered manually or automatically, it collects all qualifying positions based on filter settings. If clustering is enabled, positions are grouped by price levels using K-means algorithm. The system then generates all possible buy/sell pairs, calculating efficiency scores based on profit, age, price distance, and optional Sharpe ratio. Pairs are sorted by efficiency and closed sequentially while respecting drawdown limits and ratio targets. Throughout the process, the system maintains visual feedback through the dashboard and provides detailed logging of all actions.

Optimal Use Cases

Grid trading systems with accumulated hedged positions. Martingale strategies requiring periodic portfolio cleanup. Manual hedging strategies needing automated optimization. Multi-EA portfolios requiring cross-strategy management. High-frequency trading systems accumulating small positions.

Technical Specifications

Platform: MetaTrader 5 | Type: Position Management EA | Strategy: Smart hedging pair optimization | Algorithms: K-means clustering, hash maps, greedy matching, Sharpe ratio | Position Management: Partial closing, micro-lot precision | Risk Approach: Drawdown-controlled with ratio maintenance

System Requirements

MetaTrader 5 Build 3200 or higher. Minimum account balance: $100 (recommended $500+ for optimal performance). Stable internet connection for continuous monitoring. VPS recommended for 24/7 automated operation.

Professional position optimization for intelligent hedging portfolio management with institutional-grade algorithms.


Yazarın diğer ürünleri
Cloud DCA Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Uzman Danışmanlar
Cloud DCA Pro EA - Advanced Ichimoku DCA Trading System Product Overview Cloud DCA Pro is a sophisticated Expert Advisor combining Ichimoku Kinko Hyo analysis with intelligent Dollar Cost Averaging strategy. Designed for systematic, emotion-free trading without traditional stop losses. Key Features No Stop Loss Strategy - Uses smart DCA levels instead of hard stops Ichimoku Cloud Analysis - Professional trend detection and filtering Intelligent DCA System - Progressive position averaging with mu
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
5 (1)
Uzman Danışmanlar
GoldStorm Pro - Advanced Multi-Strategy Fractal Trading System Overview GoldStorm Pro is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using advanced fractal breakout strategies. The system combines three independent trading strategies that work together to capture different market movements while maintaining strict risk management. Key Features Multi-Strategy Architecture Strategy A (Conservative) provides long-term swing trading with high probability setups. St
FREE
SeeGrid EA MT5
Khac Thanh Bui
Uzman Danışmanlar
SeeGrid EA - Advanced Grid Trading System Overview SeeGrid EA v1.27 is a sophisticated bi-directional grid trading system that implements dynamic Dollar-Cost Averaging (DCA) strategies with advanced risk management. This Expert Advisor combines traditional grid trading with intelligent position management and automated market analysis. Key Features Bi-Directional DCA Grid System Positive DCA follows trend direction with progressive lot multiplication. Negative DCA provides counter-trend averagi
FREE
RSI Advanced The Mastering RSI
Khac Thanh Bui
Göstergeler
RSI Advanced - Elevate Your Analysis & High-Potential Trade Signals Overview RSI Advanced is a powerful custom indicator for MetaTrader 5, designed to elevate your technical analysis and provide reliable trading signals. This indicator integrates a standard Relative Strength Index (RSI) with a sophisticated system of Moving Averages (MA) and Bollinger Bands (BB) applied directly to the RSI's data. Furthermore, it incorporates advanced divergence detection capabilities, empowering traders to iden
FREE
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
Yardımcı programlar
EA Performance Monitor - Your Trading Command Center Overview EA Performance Monitor is a comprehensive monitoring tool for MetaTrader 5 that provides real-time oversight of all Expert Advisors running across your charts. This utility displays performance metrics, risk assessment, and account health in a centralized dashboard, enabling efficient portfolio management and informed decision-making. Key Features Mission Control Dashboard Transform your trading workspace into a professional command
FREE
Magic Order Manager EA
Khac Thanh Bui
Yardımcı programlar
Magic Order Manager EA v1.02 - Professional Trading Assistant Smart Position Management Tool with Auto Take Profit System Product Description Magic Order Manager is a professional-grade Expert Advisor designed to optimize trading profits through smart automation and risk control. This position management tool provides automated profit taking based on customizable rules while maintaining comprehensive risk monitoring. Key Features Intelligent Auto Take Profit Automatically closes all positions wh
FREE
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
Uzman Danışmanlar
Enhanced Candlestick DCA EA - Professional Trading Strategy Description The Enhanced Candlestick DCA EA is a sophisticated multi-strategy trading system that combines Japanese candlestick pattern analysis with advanced Dollar Cost Averaging (DCA) position management. Developed with both safety and profitability in mind, this EA dynamically adapts to changing market conditions through its intelligent entry system and comprehensive risk management framework. Key Features Entry System Candlestick P
FREE
Flash Xbest EA MT5
Khac Thanh Bui
Uzman Danışmanlar
FlashXbestEA - Professional Williams %R Grid Trading System Revolutionary DCA Strategy with Advanced Market Intelligence FlashXbestEA represents the next generation of automated grid trading, combining Williams %R momentum analysis with sophisticated Dollar Cost Averaging (DCA) techniques. This EA intelligently manages multiple positions using advanced mathematical models to maximize profits while protecting capital through smart recovery mechanisms. Core Trading Logic Williams %R Direction Stra
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Uzman Danışmanlar
XSmartPro EA - Professional Grid Trading System Intelligent Bidirectional DCA Grid with Advanced Safety Filters Overview XSmartPro EA is a professional Grid DCA (Dollar Cost Averaging) trading system designed for traders who want safe and efficient Forex trading. The EA uses an intelligent bidirectional grid strategy combined with advanced technical filters to optimize entry points and protect your account. Key Features Smart Grid DCA System Bidirectional Grid automatically opens BUY orders in u
Trading Dashboard Pro
Khac Thanh Bui
Göstergeler
TradingDashboardPro - Professional Trading Analytics Indicator for MT5 Overview TradingDashboardPro is a comprehensive real-time trading analytics dashboard that transforms your MT5 chart into a powerful account monitoring station. This professional-grade indicator provides instant visualization of your trading performance with multi-language support, helping you make informed decisions with live data updates every 5 seconds. Key Features Multi-Language Support Built-in translations for 10 lan
