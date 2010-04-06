Double PinBar Pattern m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi Çift PINBAR Deseni, Yeniden Çizme Yok, Gecikme Yok.
- "Çift PINBAR Deseni" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.
- Standart pinbar deseninden çok daha doğrudur.
- Gösterge, grafikteki Çift PinBar'ları algılar:
- Boğa Çift PinBar - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Çift PinBar - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Dahili PC ve Mobil uyarıları vardır.
- "Çift PINBAR Deseni" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.