Squid X MT4

Squid X – XAUUSD için Hassas Scalper

Canlı Sinyal: Buraya tıklayın
MT5 Sürümü: Buradan edinin

Özel Lansman Teklifi: MT4 sürümünün yayınlanmasından sonraki ilk 3 gün boyunca Squid X, indirimli fiyat olan 399 $’dan satışta olacak, ardından MT5 sürümüyle aynı olan normal fiyatı 777 $’a geri dönecektir.

Merhaba traderlar! Ben Squid X, özellikle altın (XAU/USD) işlemleri için tasarlanmış tamamen otomatik bir uzman danışmanım (EA). Temelim, saf fiyat hareketi, zamanla test edilmiş teknik prensipler ve hızlı, güvenilir işlemler sunmak için oluşturulmuş katı kural tabanlı giriş mantığına dayanır.

Kumar oynamam. Piyasayı kovalamam. Aldığım her pozisyon, hesaplanmış mantık, keskin zamanlama ve disiplinli risk yönetimine dayanır. Martingale yok. Grid yok. Sadece sabit stop-loss’lar ve akıllı piyasa filtreleriyle temiz, odaklı işlem yürütmesi.

ÖNEMLİ: Satın aldıktan sonra, kurulum rehberi almak ve robotun performansını optimize etmek için özel destek grubuna katılmak amacıyla bana özel mesaj gönderin.

Sunduğum özellikler:

— Yalnızca yüksek oynaklık dönemlerinde seçici işlem yapma
— Dört ayarlanabilir risk modu – temkinliden agresife

Önerilen Ayarlar:

Broker: EA’nın en iyi performansı için Exness veya IC Markets kullanın
Önerilen Minimum Bakiye: 500 $+ (1:500 kaldıraç)
Zorunlu: 7/24 çalışan VPS

Squid X’in altın piyasasını fethetmedeki ortağınız olmasına izin verin. Beni XAUUSD grafiğinize ekleyin ve en güçlü trendleri birlikte avlayalım!


Yazarın diğer ürünleri
Squid X
Duy Van Nguy
5 (3)
Uzman Danışmanlar
SQUID X – Altın (XAU/USD) Ticareti için Uzman Danışman (Expert Advisor) Canlı Sinyal: Buraya tıklayın SQUID X, fiyat hareketi, klasik araçlar ve kurallara dayalı giriş zamanlaması üzerine inşa edilmiştir. Bu EA tamamen otomatiktir ve hem scalping hem de gün içi işlem için uygundur. Temel Özellikler: Martingale yok, grid yok → sabit stop loss ile seçici girişler. Low Risk’ten High Risk’e kadar 4 risk modu → farklı ticaret stillerine uyarlanabilir. Zamanlama filtresi → yalnızca altın piyasası be
Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
Göstergeler
Akıllı Otomatik Trend Çizgisi Göstergesi, MetaTrader 5 grafiğinizde otomatik olarak destek ve direnç trend çizgilerini çizer. İki yöntem kullanarak önemli fiyat seviyelerini belirler: İki Ekstrem (Tip 1) veya Ekstrem ve Delta (Tip 2). Trend çizgileri yalnızca yeni bir çubuk oluştuğunda güncellenir, böylece optimum performans sağlanır. **Özellikler**   **İki Ekstremum (Tip 1):** Kullanıcı tanımlı çubuk aralıkları içinde belirlenen iki ekstremum noktasına (yüksekler/düşükler) dayalı olarak trend
FREE
XAU OneShot EA MT5
Duy Van Nguy
Uzman Danışmanlar
XAU Oneshot EA, XAUUSD (Altın) için tasarlanmış, yüksek olasılıklı tek pozisyonlu işlemlere odaklanan otomatik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). EA, her gün yalnızca 2-3 dikkatle seçilmiş işlemi, en uygun piyasa koşullarında gerçekleştirir ve çoklu pozisyonlar veya martingale gibi riskli stratejilerden kaçınır. SONRAKİ fiyat: 799 $, yalnızca 1 kopya kaldı. ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra kurulum kılavuzu ve yapılandırma talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Neden XAU Onesh
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Breakout Master EA, daha küçük iç gün aralıkları da dahil olmak üzere birden fazla zaman diliminde breakout (kırılma) formasyonlarını tespit etmek için tasarlanmış, tamamen otomatik bir işlem sistemidir. Ayarlanabilir parametreler, net giriş mantığı ve entegre risk yönetimi özellikleri sunar. SONRAKİ FİYAT: 1199 $, sadece 1 kopya kaldı. ÖNEMLİ!! Satın aldıktan sonra, lütfen kurulum kılavuzu ve ayar talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin. XAUUSD (Altın) için özel olarak geliştirilmiş o
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt