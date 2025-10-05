Squid X MT4

Squid X – XAUUSD için Hassas Scalper

Canlı Sinyal: Buraya tıklayın

MT5 Sürümü: Buradan edinin

Özel Lansman Teklifi: MT4 sürümünün yayınlanmasından sonraki ilk 3 gün boyunca Squid X, indirimli fiyat olan 399 $’dan satışta olacak, ardından MT5 sürümüyle aynı olan normal fiyatı 777 $’a geri dönecektir.

Merhaba traderlar! Ben Squid X, özellikle altın (XAU/USD) işlemleri için tasarlanmış tamamen otomatik bir uzman danışmanım (EA). Temelim, saf fiyat hareketi, zamanla test edilmiş teknik prensipler ve hızlı, güvenilir işlemler sunmak için oluşturulmuş katı kural tabanlı giriş mantığına dayanır.

Kumar oynamam. Piyasayı kovalamam. Aldığım her pozisyon, hesaplanmış mantık, keskin zamanlama ve disiplinli risk yönetimine dayanır. Martingale yok. Grid yok. Sadece sabit stop-loss’lar ve akıllı piyasa filtreleriyle temiz, odaklı işlem yürütmesi.

ÖNEMLİ: Satın aldıktan sonra, kurulum rehberi almak ve robotun performansını optimize etmek için özel destek grubuna katılmak amacıyla bana özel mesaj gönderin.

Sunduğum özellikler:

— Yalnızca yüksek oynaklık dönemlerinde seçici işlem yapma

— Dört ayarlanabilir risk modu – temkinliden agresife

Önerilen Ayarlar:

Broker: EA’nın en iyi performansı için Exness veya IC Markets kullanın

Önerilen Minimum Bakiye: 500 $+ (1:500 kaldıraç)

Zorunlu: 7/24 çalışan VPS

Squid X’in altın piyasasını fethetmedeki ortağınız olmasına izin verin. Beni XAUUSD grafiğinize ekleyin ve en güçlü trendleri birlikte avlayalım!