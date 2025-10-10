



XAUUSD için Extractors, Altın (XAUUSD) ile işlem yaparken hassasiyete, kontrollü riske ve uyarlanabilir işlem mantığına önem veren yatırımcılar için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir Uzman Danışmandır. İki gelişmiş yerleşik strateji ve beş esnek piyasa yaklaşım modunu bir araya getirerek, yatırımcılara sistemin farklı piyasa yapıları altında işlemleri nasıl yorumladığı, girdiği ve yönettiği üzerinde tam kontrol sağlar.

Kapsamlı araştırma ve geliştirme üzerine inşa edilen Extractors, daha önceki projemiz Gold Throne'un evrimini temsil eder ve daha geniş ızgara aralığı, gelişmiş risk sınırlaması ve daha az agresiflik ve daha iyi güvenlik için daha akıllı işlem yönetimi mantığıyla geliştirilmiştir.





Şebeke modunu devre dışı bırakmak veya kapatmak için EA_Deactivation_Key girişine bu anahtarları girin. 1,2,3,4,5,6 girin. Şebeke dışı modu devre dışı bırakmak veya kapatmak için (Prop Firm) 7,8,9,10 kullanın. Her ikisini de aktif bırakmak için EA_Deactivate_Key girişini boş bırakın.

5 satıştan sonra fiyat 100$ artacak ve son fiyat 1300$ olacaktır.





Birinci Strateji – Grid Ticareti (Martingale Yok)

Bu strateji, ızgara ticaretinin yapılandırılmış avantajlarını korurken maruziyeti azaltmak için tasarlanmış martingale olmayan bir ızgara algoritması uygular. Geleneksel ızgaraların aksine, Extractors girişleri 4000 puan aralıklarla dağıtır ve bu da pozisyon yoğunluğunu ve kümülatif düşüş riskini önemli ölçüde azaltır.

Bu aralık sayesinde sistem, zamanın yaklaşık %80'inde tek bir aktif pozisyonla çalışır ve uzun vadeli fiyat hareketleri sırasında bir ızgaranın esnekliğini korurken, tek girişli bir ticaret sistemi gibi etkili bir şekilde çalışır.





Cut_Loss (%) – Yüzdeye Dayalı Risk Kontrolü

Cut_Loss (%) girişi, kullanıcının şebeke operasyonları sırasında EA'nın hesap öz sermayesinin ne kadarını kullanabileceğini kontrol etmesini sağlar. Yüzde eşiğine ulaşıldığında, şebeke genişlemesi durur ve kullanıcı tanımlı sermaye koruma seviyelerine göre şebeke riskini sınırlayan sanal bir zarar durdurma sistemi devreye girer. Bu tasarım, aşırı riski en aza indirir ve yatırımcılara şebeke riski üzerinde hassas kontrol sağlar.





İkinci Strateji – Manuel Risk-Ödül Yönetimi

İkinci yerleşik strateji, manuel risk ve ödül kontrolüne odaklanır. Burada, kullanıcı sabit Zarar Durdurma ve Kâr Alma mesafeleri tanımlayabilir; bu da özellikle hassas risk parametreleri ve düşük düşüş tutarlılığının gerekli olduğu portföy şirketleri için uygundur.

Bu değerleri manuel olarak ayarlayarak, yatırımcılar, işlem hedeflerine göre ödül ve koruma arasında denge kuran net ve kural tabanlı bir yapı oluşturabilirler. Bu yaklaşım, işlem davranışlarında tam şeffaflık ve tutarlılık sağlayarak, sıkı değerlendirme ve fonlama hesabı gereklilikleriyle uyumludur.





Beş Pazar Yaklaşım Modu

Extractors, her biri kendi mantık yapısına ve piyasa yorumuna sahip beş benzersiz çalışma modu sunar. Bu modlar aşağıdaki gibi parametreleri ayarlar:

İşlem giriş koşulları ve onay filtreleri

Emir aralıkları ve yürütme mantığı

İşlem sıklığı

Volatiliteye dayalı dinamik ayarlamalar

Risk ölçeklendirme ve maruz kalma tepkisi

Bu, yatırımcıların muhafazakardan adaptif veya aktif işlem tarzlarına kadar çeşitli piyasa giriş yöntemlerini keşfetmelerine olanak tanır.

Her iki stratejiyi aynı anda tek bir grafikte çalıştırın veya

Daha net karşılaştırma ve performans analizi için her stratejiyi farklı grafiklerde ayrı ayrı uygulayın.





Haber Filtresi Entegrasyonu

Extractors, yüksek etkili ekonomik olaylar etrafındaki işlem faaliyetlerini otomatik olarak yöneten yerleşik bir Haber Filtresi içerir. Etkinleştirildiğinde, EA, haber bültenlerinden önce ve sonra yeni işlemleri duraklatabilir veya geciktirebilir; böylece NFP, TÜFE veya FOMC duyuruları gibi dalgalı dönemlerde riski azaltır. Bu işlev, özellikle Altın gibi hassas enstrümanlar için, öngörülemeyen piyasa artışları sırasında istenmeyen işlemlerin önlenmesine yardımcı olur.





Enstrüman Uyumluluğu ve Zaman Çerçeveleri

Extractors, XAUUSD (Altın) için optimize edilmiş olsa da, benzer volatilite profillerini paylaşan diğer enstrümanlara da uygulanabilir, bunlar arasında şunlar yer alır:

Başlıca döviz çiftleri (EURUSD, GBPUSD, USDJPY vb.)

Bitcoin (BTCUSD)

NASDAQ (US100)

Dow Jones (US30)

Aracı kurumunuzun desteklediği diğer CFD'ler

Önerilen zaman dilimleri: M1 ila M30





Önemli Uyumluluk Bildirimi:

Bu EA, sembol yürütme modelleri ve geriye dönük test veri akışı biçimlendirmesindeki dahili farklılıklar nedeniyle Exness broker sunucularıyla uyumlu değildir. Geriye dönük test sırasında eksik veya yürütülmeyen işlemlerle karşılaşırsanız, lütfen:

MetaTrader 5 terminalinden doğrudan bir MetaQuotes demo hesabı oluşturun. MetaQuotes veri akışını kullanarak geri testi tekrar çalıştırın.





Prop Firma Uygunluğu

Extractors, hisse senedi şirketlerinin uyumluluğu göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. EA, kademeli lot boyutu ölçeklendirmesi, işlem başına sabit risk mantığı ve tutarlı para yönetimi ilkeleriyle, hisse senedi şirketi değerlendirmeleri ve sıkı risk ve çekim sınırlamaları uygulayan fonlu hesaplar için uygundur.





Görsel Gösterimler ve Test Örnekleri

Sağlanan ürün ekran görüntüleri şunları göstermektedir:

Sıkı ve geniş Stop-Loss kurulumlarının etkisi, esnekliğin piyasa konumlandırmasını nasıl etkilediğini gösteriyor.

Volatilite altında grid aralığı örnekleri ve işlem sıklığı üzerindeki etkisi.

Farklı modlarda eş zamanlı olarak çalışan çift strateji kurulumlarının örnek yapılandırmaları.

Bu görseller yalnızca eğitim ve yapılandırma referansı amaçlıdır. Belirli sonuçları veya performans çıktılarını temsil etmeleri amaçlanmamıştır.





Temel Özelliklerin Özeti

İki gelişmiş yerleşik strateji: Grid (Martingale Yok) ve Manuel Risk-Ödül

Esnek piyasa adaptasyonu için beş operasyonel mod

Azaltılmış maruz kalma için geniş 4000 noktalı grid aralığı

Hisse senedi kontrollü grid sınırlaması için Yüzdeye Dayalı Kesinti (%)

Olay tabanlı işlem yönetimi için yerleşik Haber Filtresi

M1 ila M30 zaman dilimlerinde çalışır

XAUUSD için optimize edilmiştir, diğer enstrümanları destekler

Prop firması uyumlu yapılandırma

Exness sunucularıyla uyumlu değildir

Bir veya birden fazla grafikte çift stratejili işlem

Ayarlanabilir Zarar Durdurma ve Kâr Alma ayarları

Net hisse senedi koruma mekanizmaları ve işlem filtreleri





Son Genel Bakış

XAUUSD için Extractors, kontrollü risk maruziyeti ve stratejik piyasa esnekliği olmak üzere iki ilke üzerine kurulu, dengeli ve uyarlanabilir bir işlem çerçevesidir.

İster düşük riskli bir grid sistemi ister hassas odaklı manuel bir risk-ödül yapısı olarak kullanılsın, Extractors, yatırımcıların Altın'ın oynaklığında yapı, tutarlılık ve risk farkındalığıyla hareket etmelerini sağlar. Martingale kullanmaz, yüksek riskli bileşik faizden kaçınır ve her işlem seviyesinde kullanıcı tanımlı kontrolü entegre eder.

İstikrar ve uyarlanabilirlik üzerine tasarlanmış, özelleştirilebilir, disiplinli ve profesyonel düzeyde bir sistem arayan yatırımcılar için, Extractors for XAUUSD, işlem otomasyonuna yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.