Hiç Weis Wave verilerinizi doğrudan ChatGPT, Gemini veya başka bir LLM'ye göndermeyi ve saniyeler içinde detaylı analizler, gizli desenler ve stratejik tavsiyeler almayı hayal ettiniz mi?

Weis Wave AI, piyasadaki en iyi yapay zekalar tarafından işlenmeye hazır yapılandırılmış verileri CSV olarak dışa aktararak hacim analizinizde devrim yaratıyor. Artık hacmin hassasiyetini üretken yapay zekanın analitik gücüyle birleştirebilirsiniz.

🚀 Weis Wave AI Neden Farklı?

Diğer göstergeler sadece grafikler gösterirken, Weis Wave AI hacim dalgası verilerinizi yapay zeka için optimize edilmiş CSV dosyalarına dönüştürerek şunları yapmanıza olanak tanır:

✅ Görünmeyen desenleri keşfedin – Yapay zeka, hacim, çaba ve sonuç arasındaki karmaşık ilişkileri belirler

✅ Kişiselleştirilmiş analizler alın – Yapay zekaya yakınsamalar, birikimler veya dağılımlar hakkında sorun

✅ Piyasa okumanızı otomatikleştirin – Veri gönderin ve anında stratejik raporlar alın

✅ Daha hızlı öğrenin – Hacim sinyallerini yorumlamak için yapay zekayı mentor olarak kullanın

✅ İş akışınızla entegre edin – ChatGPT, Gemini, Claude ve herhangi bir LLM ile uyumlu CSV

📦 Neler Dahil?

Saygın Weis Wave Box'a dayanarak, Weis Wave AI tüm gelişmiş özellikleri korur:

📈 Özelleştirilebilir Hacim Dalgaları – stratejinizle uyumlu olmak için tick'lerde ayarlayın

🔍 Ayarlanabilir Geçmiş – belirli dönemleri daha fazla hassasiyetle analiz edin

🔄 Gerçek Hacim ve Tick Karşılaştırması – piyasadaki gerçek etkiyi anlayın

📊 Görsel Enerji Kutuları – piyasanın daha fazla çaba ve daha az hareket gösterdiği yerleri görün

⚙️ 5 Salınım Formu – totalVol, length, width, barDVol ve lengthDVol'a dayalı olarak özelleştirin

ARTIK YAPAY ZEKA GÜCÜ:

🤖 CSV'de Akıllı Dışa Aktarma – yapay zeka için hazır yapılandırılmış veriler

💾 LLM'ler İçin Optimize Edilmiş Format – yapay zekaların maksimum anlaması için organize sütunlar

🔗 Evrensel Uyumluluk – ChatGPT, Gemini, Claude ve herhangi bir üretken modelle çalışır

📂 Tek Tıkla Dışa Aktarma – dosya MQL5/Files klasöründe otomatik olarak oluşturulur

💡 Pratikte Nasıl Kullanılır?

1️⃣ Grafiğinizde Weis Wave AI'yi çalıştırın

2️⃣ Gösterge panelindeki "CSV Dışa Aktar" düğmesine tıklayın

3️⃣ Dosyayı MQL5/Files/ konumunda bulun

4️⃣ Kendi sorularınızla veya özel promptlar kullanarak ChatGPT/Gemini/Claude'a gönderin

5️⃣ Saniyeler içinde derinlemesine analizler alın!

🎯 Kantitatif Analiz için Güçlü Bir Prompt Örneği

Başlamanıza yardımcı olmak için, kopyalayıp herhangi bir yapay zeka ile kullanabileceğiniz profesyonel bir prompt örneği hazırladık:

📋 Bu promptu yapıştırın + dışa aktarılan CSV'yi ekleyin: Sen, Weis Wave metodolojisi ve Çaba vs. Sonuç (Effort vs. Result) konseptinde uzmanlaşmış bir Kantitatif Piyasa Analisti'sin. Amacın, yalnızca sağlanan hacim/fiyat dalga verilerine dayanarak çok kısa vadeli (önümüzdeki saatler) bir fiyat tahmini sağlamaktır. ANALİZ TALİMATLARI (Bir Uzman Gibi Davran): 1. YAPISAL BAĞLAM VE BİRİNCİL KUVVET: - En son dalganın kapanış fiyatını belirle (Wave ID 1'in End_Price'ı) - EN YÜKSEK HACİME sahip Dalgayı gözlemleyerek birincil yapısal eğilimi belirle ("en güçlü nokta") - Yönü nedir? Başlangıç Fiyatı (Start_Price) nedir? - Bu fiyat, kısa-orta vadeli trendi tanımlayan anahtar destek/direnç seviyesidir 2. SON 5 DALGANIN KANTİTATİF ANALİZİ (Uyumsuzluğa Odaklanma): - Son 5 dalgadaki Çaba (Volume) ile Sonuç (Variation_Percent) ve Süre (Duration_Minutes) arasındaki ilişkiyi değerlendir - Geçersizlik Analizi: En son satış dalgasını (DOWN) en son alım dalgasıyla (UP) karşılaştır - Hangisi daha fazla kararlılık gösteriyor (daha kısa sürede yüksek Volume ve yüksek Variation_Percent kombinasyonu)? - Mevcut hareket sürdürülebilir bir düzeltme mi yoksa en güçlü dalgadan (en yüksek Hacimli ID) bir tersine dönüş sinyali mi? 3. SONUÇ VE AKSİYONA GEÇİRİLEBİLİR PROJEKSIYON: - Önümüzdeki saatlerde en olası Yönü beyan et (UP veya DOWN) - En güçlü dalganın başlangıç/bitiş fiyatını kullanarak, kırılırsa bu tahmini geçersiz kılan Kritik Fiyatı (Destek/Direnç) sun - O yöndeki bir işlem için, önceki dalgaların başlangıç/bitiş fiyatlarını mantıksal referanslar olarak kullanarak üç Kar Al (TP) hedefi öner - Önceki dalgada gözlemlenen gücü geçersiz kılmak için mantıksal olarak konumlandırılmış bir Stop Loss (SL) öner - Ana TP'ye göre yaklaşık Risk/Getiri oranını hesapla YANIT FORMATI: Yanıt üç mantıksal bölümde yapılandırılmalıdır: → YAPISAL BAĞLAM → HAREKET GÜCÜ → AKSİYONA GEÇİRİLEBİLİR PROJEKSİYON Özlü ol ve kritik verileri, fiyat seviyelerini ve yön sonucunu vurgulamak için kalın yazı kullan. Her TP'nin başarı olasılığı açıkça belirtilmelidir.

💡 Bu prompt ile yapay zeka, Weis Wave metodolojisine dayalı yapılandırılmış ve uygulanabilir analizler sunan kişisel kantitatif analistiniz haline gelir.

🎯 Weis Wave AI Kimin İçin?

✔️ Hacim Traderları - daha derin içgörüler isteyenler

✔️ Kantitatif Analistler - akıllı otomasyon arayanlar

✔️ Emir Akışı Öğrencileri - öğrenmeyi hızlandırmak isteyenler

✔️ Kurumsal Traderlar - hipotezleri hızla doğrulaması gerekenler

✔️ Gün İçi Traderlar - akış okumaya dayalı işlem yapanlar

Weis Wave AI ile sadece hacmi görmekle kalmaz - yapay zeka yardımıyla derinlemesine anlarsınız. Bu, akış analizini ciddiye alan traderlar için doğal bir evrimdir. 🚀🧠

Hacim analizinin devrimi geldi. Ve Yapay Zeka dilini konuşuyor. 🤖📊