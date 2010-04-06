DeMarker with 2 Moving Averages ms

MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "DeMarker ve 2 Hareketli Ortalama", Yeniden Boyama Yok.

- DeMarker osilatör eğrisi, gösterge hesaplama dönemi boyunca önceki en yüksek ve en düşük seviyelere göre mevcut fiyat pozisyonunu gösterir.
- "DeMarker ve 2 Hareketli Ortalama" Göstergesi, DeMarker osilatörünün Hızlı ve Yavaş Hareketli Ortalamalarını görmenizi sağlar.
- Aşırı Alış bölgesinden (0,7'nin üzerinde) Satış, Aşırı Satış bölgesinden (0,3'ün altında) ise Alış girişleri almak harikadır.
- Göstergenin parametreleri aracılığıyla kurulumu çok kolaydır, herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Resimlerde Alış ve Satış giriş koşullarını görebilirsiniz.
- Alış sinyali koşulları:
(1) - Hızlı MA, Yavaş MA'yı Aşırı Satış bölgesinde yukarı doğru kestiğinde: Alış işlemi açın.
(2) - DeMarker değeri Aşırı Alış bölgesindeyken, Hızlı MA aşağı doğru kestiğinde: Alış işleminden çıkın.
(3) - Satış sinyalleri için tam tersi geçerlidir.

// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
