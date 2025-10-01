Sterling Scalper mt4

Sterling Scalper — GBPUSD üzerinde cerrahi girişler (göstergesiz)

Sterling Scalper, yıllarca geliştirilmiş özel manuel sistemimin kodlanmış halidir. Hiçbir gösterge kullanılmaz, sadece saf price action: impuls → kısa duraklama → mum gövdesi ile ters kırılım.

Algoritma, trendin “tükendiği” noktaları kesin olarak belirler ve kalite filtreleriyle keskin nişancı tarzı giriş sağlar: kırılım gövdesinin boyutu, mum gövdelerine göre seviyenin netliği, spread ve işlem disiplini.

Live signal

Neden çalışıyor

  • Gerçek ticaret tecrübesi. Mantık, yıllar içinde geliştirilmiş göstergesiz bir sistemden alınmıştır.
  • Repaint yok. Sadece fiyat ve katı mum geometrisi kullanılır.
  • İşlem disiplini. Sinyal başına bir işlem; günde en fazla iki dönüş, ilk kârlı işlemden sonra “gün kilidi”.
  • Temiz uygulama. Şeffaf loglar, durum paneli, SL’ye dayalı otomatik risk, spread kontrolü, net seviye görselleştirmesi.

Nerede ve nasıl çalıştırılır

  • Enstrüman: GBPUSD
  • Zaman dilimi: M5
  • Hesap türü: ECN / RAW / Razor (spread ne kadar düşükse o kadar iyi)
  • Çalışma modu: EA’yı 24/5 açık bırakın (VPS tavsiye edilir)
  • Minimum depozito: 30 USD+ — kendi risk yönetiminize bağlı

Risk yönetimi (ayarlar)

Sabit lot
Auto risk = false
Fixed lot = 0.10 (örnek) — EA her zaman 0.10 lot açacaktır.

Otomatik risk (bakiye yüzdesi)
Auto risk = true
Risk percentage = 3 (varsayılan) — stop loss tetiklendiğinde, işlem başına kayıp mevcut bakiyenin %3’ü olacaktır.

GMT hakkında önemli bilgi

EA’nın, broker sunucu zamanını GMT’ye göre bilmesi gerekir. Strateji içindeki zaman filtreleri buna bağlıdır.

Varsayılan ayarlar

Ön tanımlı olarak:
BrokerGMTOffsetWinter = 2
BrokerGMTOffsetSummer = 3
UseDST_Europe = true

Bu EET/EEST ön ayarıdır (kış +2 / yaz +3) — “New York close” (5 günlük mum) kullanan MT brokerlerinde en yaygın olanıdır. Örnekler: IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, RoboMarkets/RoboForex, XM, FXPro, Axi, Vantage, Eightcap, FXOpen AU, HFM (HotForex) vb. Brokeriniz bu listedeyse, değişiklik yapmanıza gerek yoktur.

Diğer durumlar (örnekler)

  • Tüm yıl GMT+0: Winter = 0, Summer = 0, UseDST_Europe = false
  • Tüm yıl GMT+3: 3 / 3, UseDST_Europe = false
  • Tüm yıl GMT+2: 2 / 2, UseDST_Europe = false
  • Yaz/Kış saati değişimi olan broker: Kış/Yaz offset değerlerini girin ve UseDST_Europe = true yapın

Broker GMT’sini hızlıca öğrenme yöntemi: Destek ekibine “Sunucu saati kış/yaz için GMT kaç? DST var mı?” diye sorun veya terminal Günlük zamanını dünya GMT’siyle karşılaştırın.

Sınırlı fiyat

Mevcut fiyattan yalnızca 5 kopya mevcuttur. Sonrasında fiyat artırılacaktır. Sterling Scalper’ı hemen şimdi avantajlı fiyata alın.

Brokerinizin GMT ayarını yapmada yardıma mı ihtiyacınız var? Bana yazın — size hızlıca rehberlik eder ve birlikte kontrol ederiz.


Önerilen ürünler
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Uzman Danışmanlar
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
Uzman Danışmanlar
Currency EURUSD . Timeframe H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 1% per trade.  Classic trend advisor.  The Expert Advisor is based on classic, time-tested indicators . Also, some strategies use Price Action . Every trade is protected by a stop loss  No martingale, no grid, no high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 4% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient, 15 very diff
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Uzman Danışmanlar
GoldenTrend — a next-generation high-frequency scalping Expert Advisor designed to extract profit from the smallest market movements. Utilizing advanced algorithms for price action and volume analysis, it opens dozens of highly accurate trades daily with minimal risk. Why GoldenTrend? Ultra-Fast Trades : Captures profit from 5–15 pip movements. Ideal for ECN accounts with low spreads. Adaptive Strategy : Automatically adjusts to current market volatility and dynamically shifts trading tacti
FREE
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
User Grid MT4
Aliaksandr Charkes
Uzman Danışmanlar
User Grid   MT4  is a multifunctional grid Expert Advisor designed to fully or partially automate various ideas related to grid trading. The Expert Advisor can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs, on any number of signs. It does not interfere with manual trading, trading of other Expert Advisors, or the operation of any indicators. It allows you to adjust your settings on the fly, works only with your own positions and orders. It has a clear information syste
Magical Scalper EA
Muhammad Nouman
Uzman Danışmanlar
Magical Scalper EA  is the advanced   grid system   which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Features: One Chart Setup:   you only need one chart to trade all symbols Multiple   currency pairs suppo
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Uzman Danışmanlar
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Uzman Danışmanlar
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu MT5 Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Trailing Stop sayesinde kâr korunur. Bu EA, gerçek hesaplarda 6 aydan uzun süredir canlı çalışmakta ve uzun vadeli kârlılığı
JumpLump
Olga Zhdanova
Uzman Danışmanlar
A great addition to your lucrative portfolio of expert advisors. The strategy is based on an algorithm for breaking through the built levels for a certain period of time. The EA has a fixed StopLoss, which allows you to keep the minimum drawdown. Tested on all ticks using the Tick Data Suite , with the closest possible real trading conditions, watch the video. Price for the first 10 buyers $ 75 (I beg you to post your reports in the comments) Recommendations: Good ECN broker with low spread.
Foolish Trader
Jan Isaac Rodriguez Castro
Uzman Danışmanlar
Foolish Trader is an Expert Advisor for MT4 designed with a simple yet effective logic, focused on following the main market trend. Its structure allows for dynamic lot management, applying a compound growth model to progressively take advantage of the account balance. This EA is focused on trading in the predominant market direction, with configurable parameters that make it easy to adapt to different symbols and trading styles. It is recommended for traders who prefer clean and easy-to-underst
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
FoxFx
Salavat Yulamanov
Uzman Danışmanlar
FoxFx, RSI göstergelerini kullanarak fiyatın ortalamaya döndürülmesine dayanan bir geri çekilme ızgarası ticaret sistemidir. Bollinger Bantları, farklı zaman aralıklarından Çift Stokastik!!! Kısmi kapatma ve pozisyonların korunması ile toplam kâra dayalı kapanış. Sinyal              https://www.mql5.com/ru/signals/2238212?source=Site+Profile+Seller   Döviz çiftleri: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Zaman aralığı: M15 Danışman, tüm sembollerin ticareti için yalnızca bir grafik üzerine kuruludur
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Uzman Danışmanlar
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Uzman Danışmanlar
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Uzman Danışmanlar
Harmonik desen tarayıcı ve tüccar. Bazı Grafik desenleri de Dahil edilen desenler: ABCD deseni Gartley deseni yarasa deseni şifre deseni 3Sürücü deseni Siyah Kuğu deseni Beyaz Kuğu deseni Quasimodo deseni veya Üzeri Alt deseni Alternatif Yarasa deseni kelebek deseni Derin Yengeç deseni Yengeç deseni Köpekbalığı deseni FiveO deseni baş ve omuzlar desen Artan Üçgen deseni bir iki üç desen Ve 8 özel desen Voenix, 25 çizelge ve fibonacci modelini destekleyen çok zaman dilimli ve çok çiftli bir harm
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Uzman Danışmanlar
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Magic Win
- Reni
4 (2)
Uzman Danışmanlar
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Future EA MT4
Mansour Babasafary
3.67 (6)
Uzman Danışmanlar
This expert is the newest expert of our team. We want to implement the latest market strategies in it. A long-term project of several years If you want to be a partner in the development of this expert, you can buy it at a very low price. An expert based on mixed strategies We will combine several strategies in this expert Price action, patterns, waves, maybe even artificial intelligence and... Attributes of Version 1.0: Can be used in the GBPUSD and USDCHF , AUDUSD currency pairs Can be used
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
Golden Cheetah is not just a trading robot, but an expert in short-term trading, created to work in volatile markets with low spreads. It is based on a complex multi-component algorithm that instantly analyzes market information in real time. Next price 1399 : The price increases depending on the number of sold licenses the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This scalper, like a hunter, opens trades according to the Price Action st
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
AT MM Pro
Dmitrii Orlovskii
Uzman Danışmanlar
Signal  https://www.mql5.com/en/signals/2318141?source=Site +Signals+From+Author  . The risk is 2% per transaction from the deposit( recommended). The working timeframe is M1 . The Expert Advisor enters the market with a high probability of a trend starting . THERE are NO toxic methods leading to the draining of the deposit - THERE is NO grid and NO martingale . A stop loss percentage of the deposit is set for each position ( -2 % recommendation ) and a take profit of 5-10 to the stop loss . Eac
Elastic Grid
Aliaksandr Charkes
4.86 (7)
Uzman Danışmanlar
Elastic Grid MT4 is a multi-functional grid Expert Advisor, designed for full or partial automation of various ideas related to grid trading. The EA trades on any timeframe and symbol. It can also trade several symbols with any amount of decimal places. It does not interfere with manual trading and other EAs' operation or any indicators. It allows to adjust its settings on the fly, works only with its own orders displaying all necessary data on them when needed, and for some situations it can be
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
Uzman Danışmanlar
Bu danışman birincisinin devamı niteliğindedir, ancak birçok kat daha fazla emir açar. Neden? Çünkü-ben ona ekledim Bekleyen emirleri kullanarak trend aramasının kontrolü. Yani, fiyatın hangi yöne gittiğini hatırlar ve, Son emri nerede ve neden açtı... ve böylece bu danışman her zaman do ğru yönde ilerliyor. Tek serveti, onu do ğru şekilde yapılandırmazsanız ve bu ayarlarla çalışmasını sağlamanızdır. Ayrıca ortalama cari fiyatları da sayar ve herhangi bir sonuca var ır ve elde edilen sonuçtan aç
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
Gold SWmax EA - Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.74 (90)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.54 (26)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Cherma Mt4
Hicham Chergui
3.15 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Blitz   – Güvenli ve Etkili Bir Altın Ticaret Çözümü   Başlangıç promosyonu  Şu anki fiyatla yalnızca 1 kopya kaldı!  Sonraki fiyat: 699.99 $  Son fiyat: 1999.99 $  MT5 sürümü   Merhaba! Ben EA Gold Blitz   , Diamond Forex Group ailesinin ikinci EA'sı olarak, altın (XAU/USD) ticareti için özel olarak tasarlandım. Olağanüstü özellikler ve güvenliğe odaklanan bir yaklaşım ile, tüccarlara sürdürülebilir ve etkili bir altın ticaret deneyimi sunmayı vaat ediyorum.   EA Gold Blitz   farklı
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
NEXON Ai
Hicham Chergui
3.25 (4)
Uzman Danışmanlar
NEXON – Yapay Zeka Destekli Altın Scalping Uzmanı (XAUUSD M5) NEXON, altın (XAUUSD) paritesinde M5 zaman diliminde işlem yapmak üzere özel olarak tasarlanmış, tamamen otomatik ve gelişmiş bir scalping uzman danışmandır. Yapay Zeka, Makine Öğrenimi ve Sinir Ağları kullanarak piyasa koşullarına gerçek zamanlı olarak uyum sağlar ve hassas işlem kararları verir. Temel Özellikler:  Yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı  Gelişmiş sinir ağı analizi  Hızlı scalping motoru  Akıllı sinyal filtreleme  Tam
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Uzman Danışmanlar
Aurum AI – Altın Ticareti (XAU/USD) için Yapay Zeka Gücü Ticarette teknolojinin tüm potansiyelini keşfedin! Aurum AI , altın piyasasında istikrarlı ve güvenli bir performans sağlamak için tasarlanmış devrim niteliğinde bir uzman danışmandır. Yapay zeka gücünü, doğru trend analizlerini ve sıkı risk kontrolünü bir araya getirerek her işlemi mümkün olduğunca etkili hale getirir. Promosyon Discount - 40%. 3 copies available at a price of   $275 Aurum AI için bonus – Fraktal sistemlere dayalı olarak
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir. ÜCRETSİZ DENEMEK .SET dosyaları ti
Yazarın diğer ürünleri
Gold Zenith mt5
Marina Arkhipova
Uzman Danışmanlar
Gold Zenith — altın (XAUUSD) için premium EA Gold Zenith — altın (XAUUSD) için premium EA Gold Zenith , XAUUSD (altın) için güçlü ve disiplinli bir algoritmadır. Riskli yöntemleri (grid, martingale vb.) kullanmaz ve her işlem zarar durdur (SL) ile korunur. Mantık: trend hareketini tespit eder ve geri çekilmelerde (pullback) işlem açar; sinyal başına yalnızca tek pozisyon açılır. Karmaşık kurulum yok — varsayılan ayarlar canlı kullanım için hazırdır: EA’yı grafiğe bırakın ve başlayın. Neden güven
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
Uzman Danışmanlar
Gold Zenith — altın (XAUUSD) için premium EA Gold Zenith — altın (XAUUSD) için premium EA Gold Zenith , XAUUSD (altın) için güçlü ve disiplinli bir algoritmadır. Riskli yöntemleri (grid, martingale vb.) kullanmaz ve her işlem zarar durdur (SL) ile korunur. Mantık: trend hareketini tespit eder ve geri çekilmelerde (pullback) işlem açar; sinyal başına yalnızca tek pozisyon açılır. Karmaşık kurulum yok — varsayılan ayarlar canlı kullanım için hazırdır: EA’yı grafiğe bırakın ve başlayın. Neden güven
Sterling Scalper mt5
Marina Arkhipova
Uzman Danışmanlar
Sterling Scalper — GBPUSD üzerinde cerrahi girişler (göstergesiz) Sterling Scalper , yıllarca geliştirilmiş özel manuel sistemimin kodlanmış halidir. Hiçbir gösterge kullanılmaz, sadece saf price action : impuls → kısa duraklama → mum gövdesi ile ters kırılım. Algoritma, trendin “tükendiği” noktaları kesin olarak belirler ve kalite filtreleriyle keskin nişancı tarzı giriş sağlar: kırılım gövdesinin boyutu, mum gövdelerine göre seviyenin netliği, spread ve işlem disiplini. Live signal Neden çalı
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt