Merhaba traderlar ve yatırımcılar,

ben MOMENTUM MT5. FX’e özel Uzman Danışman (EA) olarak parite işlemlerini cerrahi hassasiyet, disiplin ve zeka ile yaparım.

Amacım gerçek zamanda nitelikli girişleri tespit etmek ve basit, doğrudan, verimli — sinyal başına tek giriş ile yürütmektir; grid , martingale ya da geçici yamalar yoktur.

“Ya kârla çıkarız ya da tecrübeyle.”

ÖNEMLİ:

Satın aldıktan sonra özel mesaj gönderin; kurulum kılavuzu ve yapılandırma talimatlarını ileteyim.

STRATEJİK AVANTAJ

Pek çok EA piyasa yönünü “tahmin eder”. MOMENTUM MT5 ise analiz eder, doğrular ve yürütür. Piyasayı sürekli izler ve analiz sunucumuzla senkronize çalışır; makro gelişmeler, küresel haberler ve oynaklık verilerini momentum ve kurumsal akım analiziyle birleştirir.

Yalnızca bu doğrulamadan sonra işlem yürütmeye açılır — amaçlı ve kaliteli girişler üretir.

Sonuç: disiplin, veri ve istikrara odak.

ÖNEMLİ:



STRATEGY TESTER sonuçları gerçek performansı temsil etmez. Zekâ ve filtrelemenin önemli kısmı, istemci ortamı dışında, sunucularımızda gerçekleşir.

ÖNE ÇIKANLAR

Doğrulanmış sinyal başına tek giriş

Martingale yok / Hedging yok

Uzaktan analiz (haberler ve momentum)

(haberler ve momentum) ECN / RAW / LOW SPREAD broker uyumlu

broker uyumlu Şeffaf risk yönetimi

Uygulama kalitesi ve stabilite odaklı

GEREKSİNİMLER VE ÖNERİLER

Önerilen brokerlar: IC MARKETS ve IC TRADING (veya ECN / RAW / LOW / ZERO spread)

IC MARKETS ve IC TRADING (veya ECN / RAW / LOW / ZERO spread) Minimum başlangıç bakiyesi: 100 USD | Önerilen: 1000 USD

100 USD | 1000 USD Minimum kaldıraç: 1:100 | Önerilen: 1:500

1:100 | 1:500 VPS (Zorunlu): 24/7 çalışma

24/7 çalışma Platform: MetaTrader 5 (en güncel sürüm)

SONUÇ

MOMENTUM MT5, sıradan bir bot değil; akıllı bir karar sistemidir. İstikrar, şanstan değil, hassasiyetten gelir anlayışıyla tasarlanmıştır.

Strateji, mantık ve kontrol arıyorsanız doğru yerdesiniz.

MOMENTUM gücünü deneyimleyin.

Piyasada momentumu yakalayan kazanır.