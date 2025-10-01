Momentum MT5

Merhaba traderlar ve yatırımcılar,

ben MOMENTUM MT5. FX’e özel Uzman Danışman (EA) olarak parite işlemlerini cerrahi hassasiyet, disiplin ve zeka ile yaparım.
Amacım gerçek zamanda nitelikli girişleri tespit etmek ve basit, doğrudan, verimli — sinyal başına tek giriş ile yürütmektir; grid, martingale ya da geçici yamalar yoktur.

“Ya kârla çıkarız ya da tecrübeyle.”

ÖNEMLİ:
Satın aldıktan sonra özel mesaj gönderin; kurulum kılavuzu ve yapılandırma talimatlarını ileteyim.

STRATEJİK AVANTAJ

Pek çok EA piyasa yönünü “tahmin eder”. MOMENTUM MT5 ise analiz eder, doğrular ve yürütür. Piyasayı sürekli izler ve analiz sunucumuzla senkronize çalışır; makro gelişmeler, küresel haberler ve oynaklık verilerini momentum ve kurumsal akım analiziyle birleştirir.
Yalnızca bu doğrulamadan sonra işlem yürütmeye açılıramaçlı ve kaliteli girişler üretir.

Sonuç: disiplin, veri ve istikrara odak.

ÖNEMLİ:

STRATEGY TESTER sonuçları gerçek performansı temsil etmez. Zekâ ve filtrelemenin önemli kısmı, istemci ortamı dışında, sunucularımızda gerçekleşir.

ÖNE ÇIKANLAR

  • Doğrulanmış sinyal başına tek giriş
  • Martingale yok / Hedging yok
  • Uzaktan analiz (haberler ve momentum)
  • ECN / RAW / LOW SPREAD broker uyumlu
  • Şeffaf risk yönetimi
  • Uygulama kalitesi ve stabilite odaklı

GEREKSİNİMLER VE ÖNERİLER

  • Önerilen brokerlar: IC MARKETS ve IC TRADING (veya ECN / RAW / LOW / ZERO spread)
  • Minimum başlangıç bakiyesi: 100 USD | Önerilen: 1000 USD
  • Minimum kaldıraç: 1:100 | Önerilen: 1:500
  • VPS (Zorunlu): 24/7 çalışma
  • Platform: MetaTrader 5 (en güncel sürüm)

SONUÇ

MOMENTUM MT5, sıradan bir bot değil; akıllı bir karar sistemidir. İstikrar, şanstan değil, hassasiyetten gelir anlayışıyla tasarlanmıştır.
Strateji, mantık ve kontrol arıyorsanız doğru yerdesiniz.

MOMENTUM gücünü deneyimleyin.
Piyasada momentumu yakalayan kazanır.

Önerilen ürünler
Hunter Scalper Fx
Fernando De Paljla Silva
Uzman Danışmanlar
O Hunter Scalper Fx usa uma confluência de vários indicadores, Price Action e filtros para identificar padrões específicos e gerar Sinais de entrada no mercado . Este setup é frequentemente usado por traders profissionais Ao redor do mundo. Se queres um EA seguro, o Hunter Scalper Fx é pra você. O Hunter Scalper Fx não usa AI, martingale ou Grid, não faz milagres, mas é seguro. Os resultados Aqui apresentados nas imagens são de (out of Sample), portanto, muito mais confiável, Além disso, inclui
Templerfx Nightmare
Shamary A Guy
Uzman Danışmanlar
Templerfx Nightmare is an EA that uses artificial intelligence technology to analyze data of many indicators. EA will have the best option to enter orders. The biggest difference of Templerfx Nightmare  is that the EA can control the Risk:Reward ratio much better than other EAs.That is possible because of a set of indicators to control entry points and manage open orders.  This EA is specifically designed to maximize trading opportunities on (Rise 300 Index ) pair on the M15 timeframe on a spec
Enoch
Alexandro Matos
Uzman Danışmanlar
NO DLL NEEDED ! English Description (for MQL5 Market) Title : ENOCH – The Guardian of Automated Trading Description : ENOCH is a powerful Expert Advisor designed for traders who demand discipline, automation, and consistency. With a flexible risk management structure and a smart lot increment system , ENOCH acts as a true guardian of your account , protecting your capital while seeking the best trading opportunities. ️ Main Features : Risk Management : customizable lot size, Stop Los
Quanterly
Samuel Mkandawire
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
[Intentionally Retired/Expired. For DEMONSTRATIVE PURPOSES ONLY!!] Quanterly EA—Precision Meets Automation | Developed by Ravefxt | Contact: Ravefxt@gmail.com Unlock consistent trading potential with Quanterly EA , a sophisticated Expert Advisor designed for traders seeking reliable automation in dynamic markets. This EA combines adaptive sensitivity with robust risk management to capitalise on price movements, offering a seamless blend of performance and control. Key Features: Customisable Se
FREE
Shaka Laka Gold EA
Sandeep Kumar Tiwary
Uzman Danışmanlar
Specialized for GOLD Trading with Advanced VWAP Strategy Transform your Gold trading with this sophisticated dual VWAP system specifically optimized for XAUUSD markets. Key Features Dual VWAP Technology Fast VWAP (100 bars) for short-term momentum Slow VWAP (500 bars) for trend confirmation Volume-weighted precision pricing for optimal entry/exit points Intelligent Position Management Smart scaling system that adds positions on favorable retracements Automatic position reversals w
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
ToughBot BETA
Florian Leonhard Schaal
Uzman Danışmanlar
Overview Please read the description carefully.  Toughbot (Free BETA Version) is an aggressive, martingale-based Expert Advisor (EA) designed for traders who thrive on high-risk, high-reward strategies - or high-risk, constant small wins, and occasional big wins so to speak. Built for MetaTrader 5, Toughbot employs a Bollinger Bands breakout strategy combined with a grid-based, hardcore-martingale approach to amplify position sizes heavily during adverse market movements. This EA is optimized
FREE
MS Expert
Nikolaos Pantzos
Uzman Danışmanlar
MS_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( MACD  Oscillator   and Stochastic Oscillator ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Ai Major EA MT5
Indra Maulana
5 (5)
Uzman Danışmanlar
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/126050 A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has
Skyline B3 Trader
Renato Takahashi
Uzman Danışmanlar
Skyline B3 Trader é o robô de trades automático que usa médias móveis como análise de tendência e trigger para ordens de compra e venda. Podem ser configuradas até 7 médias móveis para compor o sistema de tendência. Originalmente, as médias seguem a sequência de Fibonacci. Os stops podem ser fixos ou variáveis, podendo ser configurado também um sistema de trailling stop e também um sistema de saída automática de trades: Ativos recomendados: Milho CCM, Boi Gordo BGI, ações, miniíndice WIN e minid
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Uzman Danışmanlar
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
FREE
Dynamic RSI Guardian Basic
Befe Ltd
Uzman Danışmanlar
Dinamik RSI Koruyucusu – Hassas İşlem ve Tam Risk Yönetimi Dinamik RSI Koruyucusu, tutarlı performans, sıkı risk kontrolü ve esnekliği önemseyen yatırımcılar için tasarlanmış profesyonel bir algoritmik işlem sistemidir. Gelişmiş pip tabanlı hesaplamalar ve RSI odaklı akıllı filtreler üzerine inşa edilmiştir; her işlem, riskleri en aza indirirken fırsatları en üst düzeye çıkarmak için sıkı kurallara uyar. Temel Özellikler : Akıllı Giriş Sistemi • RSI tabanlı çoklu filtre onayı • Yüksek olasıl
FREE
Bears Power Trade X MT5
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
Bears Power Trade X MT5 is an EA based on Bears Power. Bears Power parameters such as Period, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. Bears Power Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Bears Power Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Bollinger Bands Ultimate
Augusto Martins Lopes
5 (1)
Uzman Danışmanlar
BollingerBandsEA is an Expert Advisor designed to combine technical analysis with automated execution, utilizing the renowned Bollinger Bands strategy. Developed for traders of all experience levels, it offers a practical approach to streamline your trading activities in the financial market. Why Choose BollingerBandsEA? Strategy-Based Approach: Built on Bollinger Bands logic, the EA identifies trading opportunities using solid technical criteria. Smart Automation: Enables automated buy and sel
FREE
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Alphabet AI , ortalamaya dönüş stratejisi üzerinde çalışan bir danışmandır; bu, piyasaların güçlü sapmalardan sonra ortalama değerlerine geri dönme doğal özelliğini kullandığı anlamına gelir. Algoritma, varlığın mevcut fiyatını sürekli olarak analiz eder ve hesaplanan ortalama seviyelerle karşılaştırır. Fiyat ortalama değerinden önemli ölçüde saptığında, danışman bunu bir eylem sinyali olarak yorumlar: Üst sınır aşıldığında, fiyat düşüşü bekleyerek kısa pozisyonlar açar ve alt sınırın altına dü
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Uzman Danışmanlar
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
Quant Trade Freedom All Market
Renan De Souza Quinelato
Uzman Danışmanlar
O que é “QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET” ? QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex e derivativos ( Mini Índice e Mini Dólar ) na bolsa brasileira. Como funciona o robô QUANT TRADE FREEDOM NEWS? QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de u
RangeBreakout EA
Phantom Trading Inc.
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Range Breakout Expert Advisor is a professional-grade trading solution that capitalizes on intraday breakout opportunities. Unlike many other EAs that rely on complex grid or martingale strategies, this EA follows a clear, logical approach to market dynamics. Please consider leaving a review if this tool is useful for you. Thanks! :)  Key Features: • Time-based range calculation for precise entry points • Risk-based position sizing for professional money management • Dual breakout strate
FREE
Monarchs Trade Machine MT5
Boris Sklyaruk
Uzman Danışmanlar
Fully automatic multicurrency trading machine MT5/4 The advisor's strategy is based on trading volumes and statistics of the movement of trading instruments, the author's trading method, which shows excellent results over the past 7 years Multicurrency testing since 2016 with 99.9% real ticks, testing was carried out on the MT5 platform, with all traded currency pairs at the same time. The Expert Advisor has three trading strategies with a smart dynamic lot, which depends on the load on the dep
TradingTime
Mikita Kurnevich
Uzman Danışmanlar
TradingTime: Intelligent solution for inter-session trading In the dynamic world of Forex, where every minute can become decisive, a new generation algorithm - TradingTime - is presented. This Expert Advisor does not just automate trading, but rethinks the approach to working at the intersection of key market sessions, combining analytical accuracy and adaptability. Strategy based on the rhythm of the market TradingTime is based on in-depth analysis of transitional periods between trading sessio
Simple MACD Expert
Abraao Moreira
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Estratégia de negociação MACD O cálculo do MACD é executado uma vez a cada tick, e são considerados para fim de cálculo os três últimos resultados, para analisar o cruzamento da linha de zero, ou seja quando o último resultado for maior que 0 e o antepenúltimo não então há um cruzamento para cima e analogamente para baixo, quando um cruzamento é constatado o estado de uma variável de controle é alterado de "false" para "true", permitindo o abertura de uma posição caso a média de sinal também cru
FREE
HotKeysMT5
David-andrei Palade
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Basit, Güvenilir, hata yok KISAYOL TUŞLARI!! Expert Advisor size daha hızlı alım, satım ve işlemlerden çıkmak için Kısayol Tuşlarını kullanma izni verir! Anahtar: A- 1 lot al S- 1 lot sat D- Tüm açık işlemleri kapatın Fazladan: Q - 3 lot al W - 3 lot sat Z -0,5 lot al X- 0,5 lot sat *Bu kısayol tuşlarını tuş bordunuzdan kullanabilir veya oyun faresi veya tuş takımı gibi makrolar kullanan bir cihazınız varsa, bu belirli tuşlar için makrolar oluşturabilir ve bu düğmeleri kısayol tuşları
FREE
Gapless Moving Average Lite
Eduardo Bortolotte
Göstergeler
Gapless   Moving Average  (GMA) Improved version of   standard   Moving Average  (MA)   from MetaTrader library which provides the possibility to   eliminate the 'gaps' between candle sticks   which distort the average values mainly during the N ('period') initial candles after market opens due to the spread ('gap') between closing price from previous day and opening price from the next day. The greater these 'gaps' are, the more divergent the standard MA is in order to indicate the current pr
FREE
EA Smart Trade Way MT5
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
The foreign exchange market, and the stock and futures markets have almost the same model of price behavior, which boils down to the fact that the market first subsides and consolidates, after which new strong breakthroughs occur, which become the beginning or loud continuation of a certain trend. As a rule, breakouts occur after a breakout by the price of local lows and highs, which in turn are support and resistance lines for the trend. As a rule, the very moment of a breakthrough can take mi
Breakout Intraday Expert
David Chidiebere Chinweike
Uzman Danışmanlar
Description Breakout Intraday Expert Advisor This EA is designed to identify high-probability trading opportunities when the price breaks above or below the previous week's high or low. It focuses on capturing strong momentum moves that often follow such breakouts. Recommended Pairs : GBPJPY |  XAUUSD "These pairs are selected due to their strong reactions around previous weekly highs and lows, making them ideal for breakout strategies." Parameters Auto Start Bot Risk per Trade (The
FREE
YY Mono Waves MT5
Yuryi Yatsenko
3 (1)
Göstergeler
The Mono Waves indicator is designed to display the wave behavior of the market on a chart. Its appearance is presented on slide 1.   This indicator uses the PPPC (Point-Percent Price Channel) indicator, which can be downloaded for free from the  Market .              When the market moves up, the upper border of the price channel is built on High candlestick prices (for more details, see the description of the PPPC indicator at the link given above). The higher the High prices rise
FREE
News History Analyzer
Szabo Bence
Uzman Danışmanlar
Haber Analizi Aracı ile işlem kararlarınızı geliştirin; bu, doğrudan grafiğinizden en son ekonomik olaylar hakkında tam olarak bilgi sahibi olmanızı sağlamak için tasarlanmış gelişmiş bir eklentidir. Bu uzman araç, güncel hafta haberlerini doğrudan grafiklerinize yerleştirir; böylece ekran değiştirmenize gerek kalmadan piyasayı hareket ettiren olayların üstünde kalabilirsiniz. Sezgisel, kullanıcı dostu bir GUI ile haberlere zahmetsizce göz atabilir ve Gerçek, Tahmini, Son değerler ve yüzdelik
VWAP Simple
Deibson Carvalho
4.24 (29)
Göstergeler
The Volume Weighted Average Price is similar to a moving average, except volume is included to weight the average price over a period.    Volume-Weighted Average Price [VWAP] is a dynamic, weighted average designed to more accurately reflect  a security’s true average price over a given period . Mathematically, VWAP is the summation of money (i.e., Volume x Price) transacted divided by the total volume over any time horizon, typically from market open to market close. VWAP reflects the capitali
FREE
SkyGeniX
ʿAsm Mhmd Samy Asmaʿyl Rmdan
Yardımcı programlar
SkyGeniX: Innovative Solutions for Intelligent Automation SkyGeniX is a cutting-edge tool designed to simplify and enhance your workflows with intelligent automation. Whether you're managing complex tasks or optimizing performance, SkyGeniX offers a seamless, user-friendly experience tailored to your needs. Key features include: Smart Optimization : Enhance efficiency and achieve your goals faster with advanced algorithms. Customizable Settings : Tailor the tool to your specific requirements for
FREE
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Uzman Danışmanlar
AO Trade sistemi özellikle trend ticareti için tasarlanmış olup, açık artırma veya haber saatlerini pazar eğilimlerini öngörmek için diğer belirli emir saatleri ile karşılaştırma noktaları olarak kullanır. **EA'da kullanılan tüm zaman parametreleri terminal zamanınıza dayanmaktadır. Farklı aracı kurumlar farklı GMT zaman dilimlerinde faaliyet gösterebilir, bu da Yaz Saati uygulamalarından dolayı daha fazla farklılık gösterebilir.** **Lütfen uygulamadan önce terminalinizle hizalanan zaman ayarl
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (314)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.86 (29)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,   yapılandırılmış bir şebeken
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (9)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.83 (23)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (484)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ve Quantum King   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmı
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.79 (19)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.93 (30)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Remstone
Remstone
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Tickmill   LMAX   ICMarkets The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanıl
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Abartı yok, gereksiz risk yok. Minimum düşüşle işlem yap: One Man Army, hem kişisel hem de prop firm (şirket içi) ticaret için tasarlanmış çok dövizli bir işlem sistemidir. Kısa ve orta vadeli piyasa düzeltmeleri ve dönüşlerine dayalı bir scalping stratejisi uygular, bekleyen limit emirleri ile işlem yapar. Bu işlem botu piyasanın yönünü tahmin etmez — en uygun fiyat seviyelerinde yüksek hassasiyetle pozisyon açar. Tam senin sevdiğin tarzda. Şimdi detaylara bakalım. Gerçek Sonuçlar ve Kurulum Te
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (5)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.88 (121)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (121)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (23)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.34 (64)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (20)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 390$, Sonraki 20 kopya 550$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.31 (13)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (133)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt