Sterling Scalper mt5

Sterling Scalper — GBPUSD üzerinde cerrahi girişler (göstergesiz)
Sterling Scalper, yıllarca geliştirilmiş özel manuel sistemimin kodlanmış halidir. Hiçbir gösterge kullanılmaz, sadece saf price action: impuls → kısa duraklama → mum gövdesi ile ters kırılım.
Algoritma, trendin “tükendiği” noktaları kesin olarak belirler ve kalite filtreleriyle keskin nişancı tarzı giriş sağlar: kırılım gövdesinin boyutu, mum gövdelerine göre seviyenin netliği, spread ve işlem disiplini.
Neden çalışıyor
- Gerçek ticaret tecrübesi. Mantık, yıllar içinde geliştirilmiş göstergesiz bir sistemden alınmıştır.
- Repaint yok. Sadece fiyat ve katı mum geometrisi kullanılır.
- İşlem disiplini. Sinyal başına bir işlem; günde en fazla iki dönüş, ilk kârlı işlemden sonra “gün kilidi”.
- Temiz uygulama. Şeffaf loglar, durum paneli, SL’ye dayalı otomatik risk, spread kontrolü, net seviye görselleştirmesi.
Nerede ve nasıl çalıştırılır
- Enstrüman: GBPUSD
- Zaman dilimi: M5
- Hesap türü: ECN / RAW / Razor (spread ne kadar düşükse o kadar iyi)
- Çalışma modu: EA’yı 24/5 açık bırakın (VPS tavsiye edilir)
- Minimum depozito: 30 USD+ — kendi risk yönetiminize bağlı
Risk yönetimi (ayarlar)
Sabit lot
Auto risk = false
Fixed lot = 0.10 (örnek) — EA her zaman 0.10 lot açacaktır.
Otomatik risk (bakiye yüzdesi)
Auto risk = true
Risk percentage = 3 (varsayılan) — stop loss tetiklendiğinde, işlem başına kayıp mevcut bakiyenin %3’ü olacaktır.
GMT hakkında önemli bilgi
EA’nın, broker sunucu zamanını GMT’ye göre bilmesi gerekir. Strateji içindeki zaman filtreleri buna bağlıdır.
Varsayılan ayarlar
Ön tanımlı olarak:
BrokerGMTOffsetWinter = 2
BrokerGMTOffsetSummer = 3
UseDST_Europe = true
Bu EET/EEST ön ayarıdır (kış +2 / yaz +3) — “New York close” (5 günlük mum) kullanan MT brokerlerinde en yaygın olanıdır. Örnekler: IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, RoboMarkets/RoboForex, XM, FXPro, Axi, Vantage, Eightcap, FXOpen AU, HFM (HotForex) vb. Brokeriniz bu listedeyse, değişiklik yapmanıza gerek yoktur.
Diğer durumlar (örnekler)
- Tüm yıl GMT+0: Winter = 0, Summer = 0, UseDST_Europe = false
- Tüm yıl GMT+3: 3 / 3, UseDST_Europe = false
- Tüm yıl GMT+2: 2 / 2, UseDST_Europe = false
- Yaz/Kış saati değişimi olan broker: Kış/Yaz offset değerlerini girin ve UseDST_Europe = true yapın
Broker GMT’sini hızlıca öğrenme yöntemi: Destek ekibine “Sunucu saati kış/yaz için GMT kaç? DST var mı?” diye sorun veya terminal Günlük zamanını dünya GMT’siyle karşılaştırın.
Sınırlı fiyat
Brokerinizin GMT ayarını yapmada yardıma mı ihtiyacınız var? Bana yazın — size hızlıca rehberlik eder ve birlikte kontrol ederiz.