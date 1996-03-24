Sterling Scalper mt5

Sterling Scalper — GBPUSD üzerinde cerrahi girişler (göstergesiz)

Sterling Scalper, yıllarca geliştirilmiş özel manuel sistemimin kodlanmış halidir. Hiçbir gösterge kullanılmaz, sadece saf price action: impuls → kısa duraklama → mum gövdesi ile ters kırılım.

Algoritma, trendin “tükendiği” noktaları kesin olarak belirler ve kalite filtreleriyle keskin nişancı tarzı giriş sağlar: kırılım gövdesinin boyutu, mum gövdelerine göre seviyenin netliği, spread ve işlem disiplini.

Neden çalışıyor

Gerçek ticaret tecrübesi. Mantık, yıllar içinde geliştirilmiş göstergesiz bir sistemden alınmıştır.

Mantık, yıllar içinde geliştirilmiş göstergesiz bir sistemden alınmıştır. Repaint yok. Sadece fiyat ve katı mum geometrisi kullanılır.

Sadece fiyat ve katı mum geometrisi kullanılır. İşlem disiplini. Sinyal başına bir işlem; günde en fazla iki dönüş, ilk kârlı işlemden sonra “gün kilidi”.

Sinyal başına bir işlem; günde en fazla iki dönüş, ilk kârlı işlemden sonra “gün kilidi”. Temiz uygulama. Şeffaf loglar, durum paneli, SL’ye dayalı otomatik risk, spread kontrolü, net seviye görselleştirmesi.

Nerede ve nasıl çalıştırılır

Enstrüman: GBPUSD

GBPUSD Zaman dilimi: M5

M5 Hesap türü: ECN / RAW / Razor (spread ne kadar düşükse o kadar iyi)

ECN / RAW / Razor (spread ne kadar düşükse o kadar iyi) Çalışma modu: EA’yı 24/5 açık bırakın (VPS tavsiye edilir)

EA’yı 24/5 açık bırakın (VPS tavsiye edilir) Minimum depozito: 30 USD+ — kendi risk yönetiminize bağlı

Risk yönetimi (ayarlar)

Sabit lot

Auto risk = false

Fixed lot = 0.10 (örnek) — EA her zaman 0.10 lot açacaktır.

Otomatik risk (bakiye yüzdesi)

Auto risk = true

Risk percentage = 3 (varsayılan) — stop loss tetiklendiğinde, işlem başına kayıp mevcut bakiyenin %3’ü olacaktır.

GMT hakkında önemli bilgi

EA’nın, broker sunucu zamanını GMT’ye göre bilmesi gerekir. Strateji içindeki zaman filtreleri buna bağlıdır.

Varsayılan ayarlar

Ön tanımlı olarak:

BrokerGMTOffsetWinter = 2

BrokerGMTOffsetSummer = 3

UseDST_Europe = true

Bu EET/EEST ön ayarıdır (kış +2 / yaz +3) — “New York close” (5 günlük mum) kullanan MT brokerlerinde en yaygın olanıdır. Örnekler: IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, RoboMarkets/RoboForex, XM, FXPro, Axi, Vantage, Eightcap, FXOpen AU, HFM (HotForex) vb. Brokeriniz bu listedeyse, değişiklik yapmanıza gerek yoktur.

Diğer durumlar (örnekler)

Tüm yıl GMT+0: Winter = 0, Summer = 0, UseDST_Europe = false

Winter = 0, Summer = 0, UseDST_Europe = false Tüm yıl GMT+3: 3 / 3, UseDST_Europe = false

3 / 3, UseDST_Europe = false Tüm yıl GMT+2: 2 / 2, UseDST_Europe = false

2 / 2, UseDST_Europe = false Yaz/Kış saati değişimi olan broker: Kış/Yaz offset değerlerini girin ve UseDST_Europe = true yapın

Broker GMT’sini hızlıca öğrenme yöntemi: Destek ekibine “Sunucu saati kış/yaz için GMT kaç? DST var mı?” diye sorun veya terminal Günlük zamanını dünya GMT’siyle karşılaştırın.

Sınırlı fiyat

Mevcut fiyattan yalnızca 5 kopya mevcuttur. Sonrasında fiyat artırılacaktır. Sterling Scalper’ı hemen şimdi avantajlı fiyata alın.

Brokerinizin GMT ayarını yapmada yardıma mı ihtiyacınız var? Bana yazın — size hızlıca rehberlik eder ve birlikte kontrol ederiz.