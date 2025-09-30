Reaper King Bandit Edition
- Uzman Danışmanlar
- Frank Paetsch
- Sürüm: 4.2
- Etkinleştirmeler: 5
Reaper King — Bandit Edition, canlı öz-optimizasyonlu tam otomatik bir EA’dır. Dinamik AutoSnap temel çizgisi (Donchian/ATR) ile çok kollu bandit (UCB) yaklaşımını birleştirerek her piyasa rejimi için en iyi mikro ayarları gerçek zamanlı seçer. Minimum giriş, maksimum icra.
Öne çıkanlar
Yalnızca piyasa emirleri, bekleyen emir yok
AutoSnap lookback/exit/buffer’ı otomatik ayarlar
Bandit motoru R-multiple ile öğrenir, zayıf setupları “mutasyona” uğratır
Rejim tespiti (oynaklık, trend gücü, otokorelasyon)
Arka planda MTF bias filtresi (D1/H4)
Chandelier trailing, spread ve slippage korumaları
Sembol/ZF başına otomatik magic, durum kalıcılığı
Kullanım
Her sembol/ZF için tek grafik (VPS önerilir)
Risk ve maksimum spread’i belirleyin; varsayılanlar hazırdır
Önce canlı/forward demo kullanın; aşırı optimizasyona gerek yok
Uyarı: Finansal tavsiye değildir. Geçmiş performans geleceği garanti etmez.