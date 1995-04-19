Moving Average Price Meter mk
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Moving_Average_Price_METER".
- Bu kullanışlı göstergeyle - "MA_Price_METER" - işlem yöntemlerinizi geliştirin.
- "3 ekran" Çoklu Zaman Dilimi işlem yöntemi için idealdir.
- Bu gösterge, mevcut Fiyat değerini 7 farklı zaman dilimindeki ilgili Hareketli Ortalamalarla karşılaştırır.
- Yeşil dikdörtgen - fiyat, ilgili Hareketli Ortalama'nın üzerindedir.
- Kırmızı dikdörtgen - fiyat, ilgili Hareketli Ortalama'nın altındadır.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.