RSI Higher Time Frame mx
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi HTF RSI Osilatörü.
- RSI, en iyi ve en popüler osilatörlerden biridir. HTF, daha yüksek zaman dilimi anlamına gelir.
- Aşırı alım bölgesi, RSI'nin 70'in üzerinde olduğu, Aşırı satım bölgesi ise 30'un altında olduğu bölgedir.
- RSI, yükseliş ve düşüş fiyat momentumu hakkında bilgi sağlar.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi girişleri olan veya diğer göstergelerle birlikte kullanılan Çoklu Zaman Dilimi işlem sistemleri için mükemmeldir.
- HTF RSI Göstergesi, daha yüksek zaman dilimindeki RSI'yi mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar.
- Gösterge, dahili Mobil ve PC uyarılarına sahiptir.
