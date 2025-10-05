Disclaimer:

Bu ürün, ana Uzman Danışmanın deneme sürümüdür. Miracle IQ7 . Tam sürümünü kiralamadan önce bir hafta boyunca test etmek isteyen yatırımcılara talep üzerine sunulmaktadır. "Yansıtma" veya "hafif" bir sürüm olarak, bu demo dosyası bağımsız olarak çalışmaz. Ücretli sürümden doğrulama tetikleyicileri gerektirir. Mucize IQ7 .

Ama endişelenmeyin, bunu basitleştirdik: sadece indirin Ücretsiz Demo Ana ürünün, başarıyla yüklenene kadar bir kez çalıştırın ve hazırsınız. Bundan sonra, Miracle IQ7 Test Cihazı tam bir hafta boyunca aktif kalacak.

Neden Ayrı Bir Deneme Sürümü?

MQL5 kısıtlamaları nedeniyle, ücretli ürünün ücretsiz demosu ürünün özelliklerine tam erişim sağlamaz. Bu test sürümü, orijinal EA'nın yeteneklerine olabildiğince yakın, daha kapsamlı bir deneyim sunar.

Talebimiz

Bu denemeyi beğendiyseniz, lütfen en az 20 kelimelik bir yorum bırakarak bizi destekleyin. Kısa yorumlar genellikle MQL5 sistemi tarafından reddedilir.

Memnun kalmazsanız, olumsuz geri bildirim bırakmak için acele etmeyin. Önce bizimle iletişime geçin; size her zaman yardımcı olmaya hazırız ve hatta detaylı görsel rehberler bile sağlayabiliriz.

Kullanım Talimatları

Her iki dosyayı da indirin: ana ürün Miracle IQ7 ve bu test cihazı Miracle IQ7 Tester . Öncelikle tetiği aktifleştirmek için ana ürünü çalıştırın. Daha sonra bunu görmezden gelip test dosyasını bir hafta boyunca özgürce kullanabilirsiniz. İlk lansmanda, yapay zeka sisteminin kendi iç veritabanını oluşturması nedeniyle ufak bir gecikme yaşanabilir.

İstediğiniz çiftleri indirerek bu işleme F2: History Center üzerinden yardımcı olabilir veya sorunsuz çalışana kadar başlatma işlemini tekrarlayabilirsiniz. Bu test dosyası için listelenen URL için WebRequest'e İzin Ver seçeneğini devre dışı bırakın.

Sorun devam ederse, bize kısa bir ekran kaydı gönderin, böylece size daha hızlı yardımcı olabiliriz.

Ek Kaynaklar



~ Tam rehber ve blog talimatları mevcuttur: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762286 Installation Blog >>> https://www.mql5.com/en/blogs/post/761325 Execution: blog >>> ~ Bonus: Hem ana ürünü hem de test sürümünü geliştirmek için iki Eklenti içeriği mevcuttur. Buraya tıklayın!