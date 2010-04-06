Chart Auto Flow Mini
- Yardımcı programlar
- Gakko Takahashi
- Sürüm: 1.0
Ürün Genel Bakış
MT5 için bu kullanışlı yardımcı program, grafiklerin otomatik olarak oynatılmasını ve geri alınmasını sağlar.
Forex, hisse senetleri, altın ve diğer finansal enstrümanlar üzerinde analiz, simülasyon ve desen keşfi için idealdir.
Chart Auto Flow Mini yalnızca bir kez ve sadece 7 gün süreyle kullanılabilir.
Kullanmayı sürdürmek istiyorsanız, Chart Auto Flow’un tam sürümünü satın almayı düşünebilirsiniz.
Özellikler ve Avantajlar
Esnek oynatma hızı
Grafik hareketini tam istediğiniz gibi kontrol edin; 50 ms’den 10 dakikaya kadar geniş bir hız aralığı mevcuttur.
Geçmişe veya geleceğe hareket
Grafiği kolayca geçmişe veya geleceğe kaydırın; strateji testleri ve desen keşfi için idealdir.
Sezgisel kullanım
Basit düğme kontrolleri ile duraklatma/başlatma, hız ayarlama ve taşınacak mum sayısını değiştirme mümkündür.
Tüm zaman dilimleri ve enstrümanlarla uyumlu
Gün içi işlem, swing işlem veya uzun vadeli analizlerde her türlü grafik ortamında kullanılabilir.
Kontrol Genel Bakışı
|Düğme/Etiket
|Fonksiyon
|Açıklama
|Pause / Restart
|Duraklat / Başlat
|Grafiğin oynatılmasını anında kontrol etme
|Stop
|Programı sonlandır
|Aracı istediğiniz zaman kapatma
|Slow / Fast
|Hız ayarı
|50 ms’den 10 dakikaya kadar serbestçe ayarlanabilir
|Bar+ / Bar-
|Taşınacak mum sayısını ayarlama
|1’den 480’e kadar ayarlanabilir
|Past / Future
|Oynatma yönünü değiştirme
|Geçmiş ve gelecek arasında geçiş yapabilir
|Speed / Bars (Etiket)
|Mevcut hız / mum sayısını gösterir
|Ayarları hızlıca görüntüleme
Kurulum
MT5’e giriş yapın ve Market’ten “İndir”e tıklayın. Terminalinize otomatik olarak yüklenecektir.
Navigatör’de Expert Advisors (EA) altında Market bölümüne yerleştirilecektir. Bir grafiğe eklemek için sürükleyip bırakabilir veya çift tıklayabilirsiniz.
Önerilen Sistem Gereksinimleri
-
İşletim Sistemi: Windows 11
-
MT5 Build: 5320 / 5260
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 çekirdek / 8 thread)
-
RAM: 8GB
Mac veya diğer ortamlarda da çalışması muhtemeldir, ancak resmi olarak test edilmemiştir. Kendi sorumluluğunuzda kullanınız.
Risk Uyarısı
Bu araç herhangi bir işlem fonksiyonu içermez; dolayısıyla finansal risk yoktur.