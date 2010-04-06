Chart Auto Flow Mini

Ürün Genel Bakış

MT5 için bu kullanışlı yardımcı program, grafiklerin otomatik olarak oynatılmasını ve geri alınmasını sağlar.
Forex, hisse senetleri, altın ve diğer finansal enstrümanlar üzerinde analiz, simülasyon ve desen keşfi için idealdir.

Chart Auto Flow Mini, Chart Auto Flow’un hafif bir sürümüdür.
Chart Auto Flow Mini yalnızca bir kez ve sadece 7 gün süreyle kullanılabilir.
Kullanmayı sürdürmek istiyorsanız, Chart Auto Flow’un tam sürümünü satın almayı düşünebilirsiniz.

Özellikler ve Avantajlar

Esnek oynatma hızı
Grafik hareketini tam istediğiniz gibi kontrol edin; 50 ms’den 10 dakikaya kadar geniş bir hız aralığı mevcuttur.

Geçmişe veya geleceğe hareket
Grafiği kolayca geçmişe veya geleceğe kaydırın; strateji testleri ve desen keşfi için idealdir.

Sezgisel kullanım
Basit düğme kontrolleri ile duraklatma/başlatma, hız ayarlama ve taşınacak mum sayısını değiştirme mümkündür.

Tüm zaman dilimleri ve enstrümanlarla uyumlu
Gün içi işlem, swing işlem veya uzun vadeli analizlerde her türlü grafik ortamında kullanılabilir.


Kontrol Genel Bakışı

Düğme/Etiket Fonksiyon Açıklama
Pause / Restart Duraklat / Başlat Grafiğin oynatılmasını anında kontrol etme
Stop Programı sonlandır Aracı istediğiniz zaman kapatma
Slow / Fast Hız ayarı 50 ms’den 10 dakikaya kadar serbestçe ayarlanabilir
Bar+ / Bar- Taşınacak mum sayısını ayarlama 1’den 480’e kadar ayarlanabilir
Past / Future Oynatma yönünü değiştirme Geçmiş ve gelecek arasında geçiş yapabilir
Speed / Bars (Etiket) Mevcut hız / mum sayısını gösterir Ayarları hızlıca görüntüleme


Kurulum

MT5’e giriş yapın ve Market’ten “İndir”e tıklayın. Terminalinize otomatik olarak yüklenecektir.

Navigatör’de Expert Advisors (EA) altında Market bölümüne yerleştirilecektir. Bir grafiğe eklemek için sürükleyip bırakabilir veya çift tıklayabilirsiniz.


Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 11

  • MT5 Build: 5320 / 5260

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 çekirdek / 8 thread)

  • RAM: 8GB

Mac veya diğer ortamlarda da çalışması muhtemeldir, ancak resmi olarak test edilmemiştir. Kendi sorumluluğunuzda kullanınız.


Risk Uyarısı

Bu araç herhangi bir işlem fonksiyonu içermez; dolayısıyla finansal risk yoktur.


Düşüncelerinizi ve geri bildirimlerinizi samimi bir şekilde bir yorum olarak paylaşırsanız, bu benim için büyük bir teşvik olur.


Önerilen ürünler
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
Yardımcı programlar
Free indicator that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Yardımcı programlar
MT5 için NAS100 Auto SL ve TP Maker ile tanışın: MetaTrader 5'te Nasdaq 100 piyasasında gezinen yatırımcılar için vazgeçilmez bir yardımcı olan NAS100 Auto SL ve TP Maker ile StopLoss ve TakeProfit ayarlarını bir daha asla kaçırmayın. Bu araç, StopLoss ve TakeProfit seviyelerinin yönetimini otomatikleştirmek için sorunsuz bir çözüm arayanlar için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: Zahmetsiz Otomasyon: StopLoss ve/veya TakeProfit olmadan Nasdaq 100 işlemlerini otomatik olarak izler. Kullanıcı ta
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
Renko Box
Andrey Dik
5 (1)
Göstergeler
Description. The basis for the formation of the Renko chart is the price range. If the price goes beyond its limits, the chart shows a box above or below the previous one. As a result, we see price movement without additional "noise" and important support and resistance levels. Features. For use in conjunction with the Expert Advisor, an additional buffer is implemented-a box counter. For convenience and to increase the speed of testing, the user can use the "new box" event, which the indicator
FREE
Elsna Color Zones
Raymond Edusei
Yardımcı programlar
This MQL4 code is a   custom indicator   that draws multiple colored rectangles on a chart, spaced apart by a defined pip distance, and projected into the future. Here's a brief breakdown: Purpose: Draws several horizontal rectangles (zones) starting from a specified price. Rectangles are spaced apart vertically by a pip distance. Colors alternate between FirstColor and SecondColor . Rectangles can be drawn behind candles and optionally filled. Each rectangle extends into the future for a specif
FREE
Pivot Levels of Day Or Week Or Month
Nikolay Mitrofanov
5 (3)
Yardımcı programlar
The utility draws pivot levels based on a selection from day week month The previous candlestick of the selected timeframe is taken and the values for the levels are calculated using the following formulas: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)); The style and thickness for all lines are adjusted. The colors for the R, Pivot and S lines ar
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Uzman Danışmanlar
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Uzman Danışmanlar
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Old Trade Marks JFF
Dmitriy Gurenko
Yardımcı programlar
This is a decorative utility that replaces the standard marks of completed deals with "Kingdom Come: Deliverance" game style markers. In addition to the graphic display of the price and time of the transaction, the notes also contain a textual representation of the transaction volume. Running utility Drag the utility from the Navigator window to the desired graph. The utility does not use input parameters and does not require configuration. All trademarks available on the chart will be replaced
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Göstergeler
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (23)
Göstergeler
Bu bilgi göstergesi her zaman hesaptaki güncel durumdan haberdar olmak isteyenler için faydalı olacaktır. -   Daha kullanışlı göstergeler Gösterge, puan cinsinden kâr, yüzde ve para birimi gibi verilerin yanı sıra mevcut çiftin spreadini ve mevcut zaman diliminde çubuğun kapanmasına kadar geçen süreyi görüntüler. Bilgi satırını grafiğe yerleştirmek için birkaç seçenek vardır: Fiyatın sağında (fiyatın arkasında); Yorum olarak (grafiğin sol üst köşesinde); Ekranın seçilen köşesinde. Bilgi ayırıcı
FREE
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Göstergeler
What is this indicator? This Basic Support and Resistance Indicator -Free-   is designed to help traders automatically identify key market levels, such as supports and resistances, across multiple symbols and timeframes within the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is an essential tool for trading in different financial markets, such as forex, indices, commodities, and cryptocurrencies. Main Features Automatic Detection of Support and Resistance Levels: Automatically analyzes key levels based on lo
FREE
Smart EurUsd Trader
Jayanta Pal
Uzman Danışmanlar
Core Trading Strategy Bollinger Bands Strategy : Multiple strategy modes (0-5) with customizable periods and deviations Grid Trading : Automatic grid position opening with customizable distance and management Money Management : Fixed lots or percentage-based risk management Risk Management Stop Loss & Take Profit : Configurable targets in points Monetary Limits : Maximum loss limits and percentage-based stops Trailing Stop : Average trailing stop functionality Spread Control : Maximum spread fi
FREE
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.59 (126)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
MA Color Candles
Vladimir Kuzmin
Göstergeler
MA Color Candles Indicator MA Color Candles is an indicator for visually displaying market trends by coloring chart candles. It does not add objects or distort price data, instead coloring real candles based on the state of two moving averages. This enables quick trend assessment and use as a filter in trading strategies. How It Works Bullish trend: Fast MA above slow MA, slow MA rising (green candles). Bearish trend: Fast MA below slow MA, slow MA falling (red candles). Neutral state: Candles
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Göstergeler
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Lot Size Line
Stefan Warratz
Yardımcı programlar
Bu küçük araç, grafik üzerinde basit bir çizgi sürükleyerek risk yönetiminizi tanımlamanıza yardımcı olur. Hesap yüzdesi veya sabit para tutarı üzerinden hesaplanan gerçek lot büyüklüğünü doğrudan satırda gösterir. Tek yapmanız gereken klavyenizdeki "t" tuşuna basarak hattı aktif hale getirmek ve hattı stoploss noktanıza sürüklemek. Bu kadar. Ayarlarda çizgi ve metnin rengini ve genişliğini, ayrıca metinden satıra kadar olan boşluğu ve sağı tanımlayabilir ve riski hesap yüzdesi veya sabit para
FREE
Delete all objects from chart
Flavio Machado
Yardımcı programlar
Simply deletes all objects from a chart, at once. Q: Shouldn't I remove the indicator(s) from the chart instead, if I want to get rid of those objects? A: Absolutely. There are rare cases though, when you might end up with residual objects that don't programatically get removed from your chart, due to bugs or some other reason. Q: Why use this script, when I can press Ctrl+B, list all objects, then manually select and delete each one? A: To save time, really. Maybe you have too many unwanted o
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Göstergeler
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
Auto Breakeven
David Muriithi
Yardımcı programlar
Introducing a powerful MetaTrader 5 Expert Advisor designed to enhance your trading strategy – the Auto Breakeven EA! This feature-rich EA is tailored to bring your stop-loss to breakeven, ensuring a risk-free trade once the market moves in your favor up to a specified price. Explore the full potential of the Auto Breakeven EA. Download it for free now, and find the download link at the bottom of our page. Elevate your trading experience and take control of your risk management strategy. Happy
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Göstergeler
RSI ABCD Desen Bulucu: Teknik Strateji 1. Gösterge Nasıl Çalışır? Klasik RSI ile otomatik ABCD harmonik desen tespitini birleştirir. Temel Bileşenler Standart RSI (ayarlanabilir periyot) Tepe ve dip işaretleri (oklar) ABCD desenleri (yeşil/kırmızı çizgiler) Aşırı alım (70) ve aşırı satım (30) filtreleri 2. MT5 Kurulumu period = 14 ; // RSI periyodu size = 4 ; // Maksimum desen boyutu OverBought = 70 ; // Aşırı alım seviyesi OverSold = 30 ; // Aşırı satım seviyesi Filter = USE_FILTER_ YES ; // On
FREE
MT5 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Yardımcı programlar
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
Renko Maker
Aleksandr Slavskii
5 (1)
Yardımcı programlar
Это DEMO версия Renko Maker PRO  к сожалению правила маркета не позволили указать это в названии. Почему то проверка маркета запрещает в названии слово DEMO. Демо версия строит ренко бары только на основе EURUSD из 1000 последних минутных баров. Revolution Renko Maker PRO — Инновационный Конструктор Ренко Графиков для MetaTrader 5   Создавайте идеальные ренко-бары с сохранением тиковых данных и реальных объемов — теперь с полной поддержкой индикаторов, советников и тестера стратегий!  
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
RC Hour Interval Lines MT5
Francisco Rayol
Göstergeler
The Rayol Code Hour Interval Lines indicator was  designed to assist your trading experience.  It  draws the range of hours chosen by the user directly on the chart, so that it enables traders to visualize price movements during their preferred trading hours, providing  traders a more comprehensive view of price movements and market dynamics. This indicator allows the user to choose not only the Broker's time, but also the Local time. This way, the user no longer needs to calculate local time in
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
AZ ATR indicator with volume correlation bonus
Yurii Shvechikov
5 (1)
Göstergeler
AZ ATR indicator (with volume correlation bonus) Standard ATR indicator, you can enable ignoring abnormally large candles. It is possible to change the location of the displayed text in 4 corners of the chart. You can change the calculation period (days ago). Bonus - the indicator has a correlation with volumes. Can be enabled to display a possible priority at the current moment in the market. P.S. But if you want a real indicator that can change your vision of trading - download my AZ Volzon
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (552)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (106)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT5   ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da,   Local Trade Copier EA MT5 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader şu anda beta aşamasında. Bazı özellikler hala geliştirilme aşamasında olabilir ve küçük hatalar oluşabilir. Sorunla karşılaşırsanız lütfen bildirin – geri bildiminiz ürünü geliştirmeye yardımcı olur. Resmi sürümden sonra fiyat artacaktır. Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese açık ve özel kanalları destekler ve birden
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Yardımcı programlar
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (85)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (27)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Yardımcı programlar
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ5> МТ5, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kiml
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Yardımcı programlar
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT5 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 5 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Yardımcı programlar
Cerberus the Equity Watcher , hesap öz sermayenizi sürekli olarak izleyen ve hatalı EA'ların veya isteğe bağlı bir tüccarsanız duygusal davranışınızın neden olduğu büyük düşüşlerden kaçınan bir risk yönetimi aracıdır. Hatalar içerebilecek veya beklenmedik piyasa koşullarında iyi performans göstermeyebilecek EA'lara güvenen sistematik tüccarlar için son derece yararlıdır. Cerberus, bir minimum öz sermaye değeri ve (isteğe bağlı olarak) bir maksimum değer belirlemenize izin verir, bunlardan herhan
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Yardımcı programlar
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Yardımcı programlar
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Partial Closure EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (1)
Yardımcı programlar
Partial Closure EA MT5 , hesabınızdaki herhangi bir işlemi kısmen kapatmanıza olanak tanır. İşlemleri, lot büyüklüğünün seçilen bir yüzdesiyle ve/veya işlem biletiyle manuel olarak veya TP/SL seviyelerindeki belirli yüzdelerle otomatik olarak kapatabilir; bu, başlangıç lot büyüklüğünün yüzdesini en fazla 10 take profit ve 10 stop loss seviyesinde kapatır. Belirli magic numaralarını, yorumları veya sembolleri belirterek veya hariç tutarak hesabınızdaki tüm veya seçili işlemleri yönetebilir. İpu
AMPyraGRID Anti Martingale Pyramid Grid
Davide Zunino
Yardımcı programlar
This Expert Advisor waits a position to be opened, no matter if you open manually or with the EA buttons or eventually via mobile: it creates a Grid in Anti Martingale with pending stop orders in the same direction of the first position. You can specify the number of orders, the size and the distance between the orders. You can also adjust the Monetary Target of the Grid, the monetary Stop Loss, the Intermediate Target (when reached the EA insert an order with opposite direction of the total pos
Yazarın diğer ürünleri
Chart Auto Flow
Gakko Takahashi
Yardımcı programlar
Ürün Genel Bakış MT5 için bu kullanışlı yardımcı program, grafiklerin otomatik olarak oynatılmasını ve geri alınmasını sağlar. Forex, hisse senetleri, altın ve diğer finansal enstrümanlar üzerinde analiz, simülasyon ve desen keşfi için idealdir. Özellikler ve Avantajlar Esnek oynatma hızı Grafik hareketini tam istediğiniz gibi kontrol edin; 50 ms’den 10 dakikaya kadar geniş bir hız aralığı mevcuttur. Geçmişe veya geleceğe hareket Grafiği kolayca geçmişe veya geleceğe kaydırın; strateji testle
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt