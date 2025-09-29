Bandit
- Uzman Danışmanlar
- Frank Paetsch
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Bandit EA — Parametre optimizasyonu değil, otonom öğrenme
Dört mantığı birleştirir (Breakout, Mean Reversion, Pullback, Squeeze) ve istatistiksel olarak en güçlü olanı sürekli seçer. Eğri uydurma yok; gerçek tik akışı ve gerçekleşen işlemlerden çevrim içi öğrenir.
Önemli
-
Backtest/optimizasyon yok: Bandit EA’nın optimize edilecek değişken ayarları yoktur. Öğrenme gerçek tik sürekliliğine dayanır. Lütfen önce demo hesapta ısıtın, kararlı hale geldikten sonra canlıya geçin.
-
Heater dönemi: Sınırlı süre için tanıtım fiyatı 1000.
Neden Bandit EA?
-
4 sistem tek pakette.
-
Multi-armed-bandit ile uyarlamalı seçim.
-
İşlem başına risk ve toplam risk sınırı.
-
Spread/ATR filtreleri, trailing, sembol/zaman dilimi bazlı öğrenme.
Başlangıç
-
Demoya ekleyin, riski kontrol edin;
-
Birkaç hafta ısıtın;
-
Kararlı olduktan sonra canlıya geçin, optimizer gerekmez.
Not: İşlem yapmak risklidir. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın. Geçmiş performans geleceği garanti etmez.