Bandit

Türkçe

Bandit EA — Parametre optimizasyonu değil, otonom öğrenme

Dört mantığı birleştirir (Breakout, Mean Reversion, Pullback, Squeeze) ve istatistiksel olarak en güçlü olanı sürekli seçer. Eğri uydurma yok; gerçek tik akışı ve gerçekleşen işlemlerden çevrim içi öğrenir.

Önemli

  • Backtest/optimizasyon yok: Bandit EA’nın optimize edilecek değişken ayarları yoktur. Öğrenme gerçek tik sürekliliğine dayanır. Lütfen önce demo hesapta ısıtın, kararlı hale geldikten sonra canlıya geçin.

  • Heater dönemi: Sınırlı süre için tanıtım fiyatı 1000.

Neden Bandit EA?

  • 4 sistem tek pakette.

  • Multi-armed-bandit ile uyarlamalı seçim.

  • İşlem başına risk ve toplam risk sınırı.

  • Spread/ATR filtreleri, trailing, sembol/zaman dilimi bazlı öğrenme.

Başlangıç

  1. Demoya ekleyin, riski kontrol edin;

  2. Birkaç hafta ısıtın;

  3. Kararlı olduktan sonra canlıya geçin, optimizer gerekmez.

Not: İşlem yapmak risklidir. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın. Geçmiş performans geleceği garanti etmez.


