Hanging Man and Shooting Star mp
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Hanging_Man ve Shooting_Star formasyonları", Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "Hanging_Man ve Shooting_Star formasyonları" göstergesi, Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir araçtır.
- Gösterge, grafikte düşüş eğilimli Hanging_Man ve Shooting_Star formasyonlarını tespit eder:
- Ayı eğilimli Hanging_Man - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı eğilimli Shooting_Star - Grafikte turuncu ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Hanging_Man ve Shooting_Star" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.