Reaper King MT5
- Uzman Danışmanlar
- Frank Paetsch
- Sürüm: 2.20
- Etkinleştirmeler: 5
🇹🇷 Türkçe — Reaper King MT5 — AutoSnap Breakout EA
Piyasaya temiz giriş. Akıllı trailing. Gerçek risk kontrolü.
AutoSnap, Donchian (Lookback/Exit/Buffer) parametrelerini ATR oynaklığına göre uyarlar. Seans eşlemesi (Asya/Londra/NY) doğru TF’leri otomatik seçer. D1/H4 MTF bias ve MiniDon sahte kırılmaları eleyip disiplini korur. Grid yok, martingale yok.
🔥 Değer Teklifi
-
AutoSnap Baselines: Donchian genişliği/ATR verisinden Entry-N, Exit-N, Buffer otomatik seçilir ve güncellenir — yeniden optimizasyon gereksiz.
-
Seans zekâsı: M15/M30/H1/H4/D1 modül yönlendirmesi.
-
MTF + MiniDon: D1/H4 rüzgârı arkaya al, tuzakları filtrele.
-
Chandelier trailing: trende uyumlu SL (+ opsiyonel başlangıç SL kapağı).
-
Risk motoru: Sabit lot veya bakiye % riski; marj farkındalığı (hata yerine lot küçültme).
🚀 Nasıl İşler
Seans & filtre (oto/manuel) → Donchian kırılımı + akıllı buffer → piyasa emri → sabit lot veya % risk + OrderCalcMargin → Chandelier SL; Exit-Donchian yönetimi destekler.
🧠 Otomatik & Manuel
-
Oto ( UI_AutoMode=true ):
Asya: H1 + D1; Londra/NY: M15/M30/H1/H4 + D1; Geç: D1. MTF bias ve MiniDon açık. UI_SessionProfile ile seansı sabitleyebilirsin.
-
Manuel ( UI_AutoMode=false ):
MTF ( UI_HTF_Filter ) ve MiniDon ( UI_MiniFilter ) anahtarları sende; TF modüllerini seç; PROF_PerTF / PROF_Manual modları.
⚙️ Baselines (3 seçenek)
-
TF’ye göre (varsayılan).
-
Manuel (hassas): tek TF aktif → UI_Base_* gir → UI_SaveBaselineNow=true 1 tik → tekrar false .
-
AutoSnap (akıllı): PROF_AutoSnap Donchian/ATR’yi ölçer, LOOK/EXIT/BUF seçer ve LiveTune (histerezis) ile nazikçe günceller.
🎯 Kimler İçin
Disiplin ve risk yönetişimini önceleyen trend takipçileri (M15/M30/H1, H4/D1).
🛡️ Güvenlik & Motor
Spread filtresi, yeni mum kapısı, slippage toleransı. % risk + OrderCalcMargin ile lot küçültme. Chandelier trailing + başlangıç SL tavanı. TF başına magic. GV ile AutoSnap kalıcı.
⚡ Hızlı Başlangıç
UI_AutoMode=true → (opsiyonel) seansı sabitle → risk modunu seç → AutoSnap açık kalsın (önerilir) veya manuel kaydet → düzenli izle.
🔎 Teknik Öz
Sinyal: Donchian kırılımı (Entry-N, puan bazlı buffer).
Filtre: D1/H4 bias, MiniDon (genişlik/ATR + genişleme kontrolü).
AutoSnap: ATR hedef genişliği → LOOK/EXIT/BUF; LiveTune.
Risk: sabit/%; marja göre lot düşürme.
SL: Chandelier + Exit-Donchian.
Seans: Asya / Londra / NY / Geç.
Uyarı: İşlem risk içerir. Kâr garantisi yoktur. Önce demo/backtest ve makul risk kullanın.