Anti EMA or Past Weighted Moving Average

Geleneksel hareketli ortalamalar — basit SMA'dan üstel EMA'ya kadar — tek bir fikir üzerine kurulmuştur: şimdiki zaman geçmişten daha önemlidir. Yeni fiyatlar daha fazla ağırlık alır çünkü piyasa «bugünle yaşıyor».

Ama ya bazen geçmiş şimdikinden daha yüksek sesle konuşursa?

Anti-EMA fikri basit bir gözlemden doğdu: Bazı piyasa koşullarında — örneğin, trend sonrası güçlü geri çekilmelerde, aralıklı aşamalarda veya tarihsel seviyeleri test ederken — eski ekstremumlar ve seviyeler, son dalgalanmalardan daha fazla etki yapmaya devam eder.

Standart göstergeler geçmişi çok çabuk «unutur». Ya tam tersi — geçmişe daha fazla ses vermek?

Böylece Anti-EMA ortaya çıktı — ağırlıkların tersine dağıtıldığı bir hareketli ortalama: penceredeki en eski değer en yüksek ağırlığa sahip, en yeni olan en düşük ağırlığa. Bu sadece EMA'nın bir inversiyonu değil, piyasa dürtüye değil hafızaya yönlendiğinde «ortalama» fiyatı ölçmenin yeni bir yolu.

Her şey tersine: Anti-EMA nasıl çalışır

Anti-EMA (Past-Weighted Moving Average) — MetaTrader 5 için tamamen ücretsiz bir kullanıcı göstergesi olup, tarihi fiyatlar yakın tarihlilerden daha fazla ağırlıklandırılır. Klasik EMA'nın taze verilere odaklandığı aksine, Anti-EMA geçmiş barların etkisini kasıtlı olarak güçlendirerek daha «muhafazakar» ve «hafızalı» bir çizgi oluşturur.

Nasıl çalışır?



N barlık bir pencere için:

En eski bar (N-1 adım geri) N ağırlığı alır,

Önceki — N−1 ağırlığı,

...

En yeni bar — 1 ağırlığı.

Sonuç — ani yükselişlere daha yavaş tepki veren ve tarihsel bağlama daha güçlü bağlı olan yumuşatılmış bir çizgi.

Ne zaman kullanılır?

Düz veya döngüsel piyasalarda ticaret yaparken,

Yanlış breakout'ları filtrelemek için,

Tarihsel destek/direnç seviyelerine dayalı stratejilerde,

Standart MA'lere alternatif olarak normal EMA ile birlikte «hafıza» diverjanslarını aramak için.

Özellikler:



Tamamen ücretsiz — gizli fonksiyonlar, abonelikler, filigranlar veya sınırlamalar olmadan,

Tüm fiyat türlerini destekler (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted),

Dönem ayarının basit olması.

💬 Geri bildiriminiz gelişim anahtarı!



Bu gösterge — nihai bir ürün değil, sizin sayenizde yaşayan bir proje.

Kalite ve fayda açısından ücretlilerin bile üstünü geçen ücretsiz araçlar yaratmaya çalışıyorum — ama sizin geri bildiriminiz olmadan bu imkansız.

👉 Lütfen bir yorum bırakın — iyi veya eleştirel, önemli değil!

Ne kadar dürüstçe tarif ederseniz:

göstergenin gerçek koşullarda nasıl çalıştığını,

nerede yardımcı olduğunu, nerede yetersiz kaldığını,

hangi iyileştirmeleri önerdiğinizi,

— o kadar hızlı birlikte onu tüm traderlar için gerçekten faydalı hale getirebiliriz.

Sizin düzenlemeniz, fikriniz veya hatta bir hata raporu sonraki sürümün temeli olabilir!

Çekinmeyin — topluluk tek bir geliştiriciden daha güçlü.

Sadece birlikte faydalı bir gösterge yapabiliriz.



Anti-EMA — sadece bir gösterge değil. Teknik analizde zamansal önceliklere alternatif bir bakış. Bazen fiyatın nereye gittiğini anlamak için ileriye değil, geriye bakmak — ve geçmişe kulak vermek gerekir.

Gösterge ücretsiz olarak dağıtılır. Kullanın, değiştirin, stratejilerinize entegre edin — sınırlamalar olmadan!

Ve lütfen — görüşünüzü paylaşın. Birlikte onu daha iyi yapacağız.

İyileştirme fikirleriniz varsa — sadece benimle iletişime geçin. Göstergiyi traderlar için daha faydalı hale getirmek için ücretsiz olarak güncelleyeceğim.