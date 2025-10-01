Taolishen 03

关于作者

没有EA的交易，注定是失败的！即使你取得短暂的盈利，但长期下去，没有EA最终都必然会是失败！



从我们几十年的交易验中，我们清楚市场的变化是多种多样的，他们之间有时会有规律，有时也会杂乱无章。也因些就产生了多种多样的技术指标。在不同的时间环境因素中，各种指标会发挥出各自的作用。

关于EA

Taolishen EN是一个拥有多种交易策略的EA，同时也是资深的交易员的忠实交易伴侣。

1 EA拥有一系列的交易策略和思路，一方面可以满足无人工参与的交易；另一方面也可以通过人工变换成种各样的交易方式方法。

2 EA具备多个交易策略，可供我们在不同的市场环境下，让EA按我们的设定策略去进行交易；我们也可以定义各种指标，让EA根据指标去执行交易；我们还可以根据自己的分析，让EA执行我们的分析进行交易。

3 EA的可变性：EA在交易过程中，我们可以随时通过修改参数数值，改变EA的交易方式方法，使由EA改变成为交易伴侣。

制定策略

1 可以自定义策略：如趋势，网格，趋势马丁，趋势网格等等。

2 可以设定各种指标如：MA，MACD，KDJ，Bolling等等一种或多种指标组合，作为EA的交易参照。

3 可以自定义划趋势线，平衡线等等作为EA的交易参照。

4 可以设定交易区域，让EA的指定的交易区域运行。

5 以上的交易设定可以同时合并，组合成为一个复杂的交易策略思路，由EA去执行操作。

使用手册

这是一个具有庞大功能的EA，所以需要我们指引使用。

联系方式

