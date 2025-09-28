JBJFx Market Makers FiboHarmonic System

JBJFx Market Makers FiboHarmonic System — Ürün Açıklaması (Tam Paket)
Canlı işlemlerin YouTube videoları ve TikTok erişimi dâhil
Ayrı ayrı almaya göre ~50$+ tasarruf

Slogan

Gate • Confirm • Execute • Manage.
H4 salınım yapısı likiditesi (H4ss/MBOS) haritalama, okunaklı Fibonacci seviyeleri (negatifler dâhil), 2/3 ardışık kapanışla basit onaylar, HTF MAlar sürekli ekranda — hızlı şablonlarla.
Not: En iyi EURUSD/GBPUSD’de, tüm paritelerde kullanılabilir.

İçerik (5 gösterge + şablon)

  1. Movable FiboHarmonic Channel — Taşınabilir fib kanalı; Pullback/Proj/Ext ve negatif Trap/Flush (−0.272 … −3.618) etiketleri.

  2. ZZ MM Liquidity Playbook (MBOS/H4ss) — H4 yapısından S/R bölgeleri, MBOS/Reclaim etiketleri; opsiyonel ZigZag.

  3. FiboHarmonic Scout — Seçilen A-B (veya B-C) bacağından C/D aday bantları; onay tipi uyarılar. Oranlar Channel’dadır.

  4. 3CCC Alert Indicator3 ardışık kapanış (opsiyon 2CCC) kapanışta işler; filtreler ve geçmiş noktalar; repaint yok.

  5. MTF Moving Averages — Her grafikte H4/H1/M30 = 550 LWMA “basamak” çizimi.

Şablonlar

  • CLEAN.tpl — Channel + Playbook (ZigZag ON) + 3CCC + MTF MAs

  • FULL.tpl — Scout bant/etiket ekli; MBOS/Reclaim ON

  • LITE.tpl — Playbook + 3CCC (tarama)

Akış

  1. Gate: H4ss bölgeleri (MBOS/Reclaim ile kırılma/başarısızlık ve trend okuma).

  2. Confirm: hedef bandın içinde 2CCC/3CCC bekle.

  3. Execute: bandın dışına kapanış (exit close) ile gir.

  4. Manage: E38 → E61 (CD), yapı retestleri veya MA testleriyle yönet.

  5. Bağlam: MTF MA ile H4/H1/M30 550 görünür.

  6. Zarar durdur: Short = son tepenin 5–10 pip üstü, Long = son dibin 5–10 pip altı.

  7. Yatay/Piyasa “chop”: Kutu 12–15 saatte ≥50 pip kırmıyorsa, MM’ler genelde MBOS yönündeki bir sonraki fib seviyesine flush yapar (550 LWMA kırılma okumasına yardım eder).

  8. MBOS & H4ss: Kutu piyasalarda (D1/W1) MBOS Res = SELL, MBOS Sup = BUY. Çift/Üçlü MBOS haftalarca sürecek kırılmayı işaret eder.

Özellikler

Okunaklı etiketler • Negatifler −0.272 … −3.618 • H4ss/MBOS Touch/Break/Reclaim uyarıları • Repaint olmayan kapanış bazlı 3CCC (+2CCC) • Basamaklı MTF MA • Hafif, DLL yok

Bu nedir / değildir

  • Nedir: Kural odaklı görsel araç takımı

  • Değildir: Otomatik al-sat veya pattern-isim bulucu (oranlar Channel’da)

Hızlı kullanım

  1. CLEAN.tpl yükle.

  2. Channel TOP/BOT’u A-B’ye sürükle, etiketleri oku.

  3. H4ss kapı → 2/3 kapanış → exit close giriş.

  4. E38 → E61 veya yapı/MA testleriyle yönet.

  5. Bantlar gerekiyorsa FULL.tpl.

Girdiler (ortak)

Channel (oran/görünüm/etiket) • Playbook (TF=240, ZZ, MBOS/Reclaim, uyarılar) • 3CCC (mod/filtre/uyarı) • MTF MA (en fazla 5 çizgi; TF/periyot/yöntem/fiyat, Step) • Scout (bacak/yön/bant/uyarı)

Uyumluluk

MT4 (build 600+) • Tüm semboller/TF • Şablon ve çoklu monitör dostu

Destek

Kurulum/ayar/kullanım soruları dâhil. Özel strateji, sinyal, aracı kurum konuları hariç. Lifetime ücretsiz güncellemeler; kiralamada aktif sürede.

Sorumluluk reddi

Bu sistem bölgeleri/fib/confirm’leri görselleştirir; emir açıp kapatmaz. Geçmiş performans geleceği garanti etmez.


