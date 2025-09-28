JBJFx Market Makers FiboHarmonic System
- Göstergeler
- Rodney Lightfoot Johnson
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 28 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
JBJFx Market Makers FiboHarmonic System — Ürün Açıklaması (Tam Paket)
Canlı işlemlerin YouTube videoları ve TikTok erişimi dâhil
Ayrı ayrı almaya göre ~50$+ tasarruf
Slogan
Gate • Confirm • Execute • Manage.
H4 salınım yapısı likiditesi (H4ss/MBOS) haritalama, okunaklı Fibonacci seviyeleri (negatifler dâhil), 2/3 ardışık kapanışla basit onaylar, HTF MAlar sürekli ekranda — hızlı şablonlarla.
Not: En iyi EURUSD/GBPUSD’de, tüm paritelerde kullanılabilir.
İçerik (5 gösterge + şablon)
-
Movable FiboHarmonic Channel — Taşınabilir fib kanalı; Pullback/Proj/Ext ve negatif Trap/Flush (−0.272 … −3.618) etiketleri.
-
ZZ MM Liquidity Playbook (MBOS/H4ss) — H4 yapısından S/R bölgeleri, MBOS/Reclaim etiketleri; opsiyonel ZigZag.
-
FiboHarmonic Scout — Seçilen A-B (veya B-C) bacağından C/D aday bantları; onay tipi uyarılar. Oranlar Channel’dadır.
-
3CCC Alert Indicator — 3 ardışık kapanış (opsiyon 2CCC) kapanışta işler; filtreler ve geçmiş noktalar; repaint yok.
-
MTF Moving Averages — Her grafikte H4/H1/M30 = 550 LWMA “basamak” çizimi.
Şablonlar
-
CLEAN.tpl — Channel + Playbook (ZigZag ON) + 3CCC + MTF MAs
-
FULL.tpl — Scout bant/etiket ekli; MBOS/Reclaim ON
-
LITE.tpl — Playbook + 3CCC (tarama)
Akış
-
Gate: H4ss bölgeleri (MBOS/Reclaim ile kırılma/başarısızlık ve trend okuma).
-
Confirm: hedef bandın içinde 2CCC/3CCC bekle.
-
Execute: bandın dışına kapanış (exit close) ile gir.
-
Manage: E38 → E61 (CD), yapı retestleri veya MA testleriyle yönet.
-
Bağlam: MTF MA ile H4/H1/M30 550 görünür.
-
Zarar durdur: Short = son tepenin 5–10 pip üstü, Long = son dibin 5–10 pip altı.
-
Yatay/Piyasa “chop”: Kutu 12–15 saatte ≥50 pip kırmıyorsa, MM’ler genelde MBOS yönündeki bir sonraki fib seviyesine flush yapar (550 LWMA kırılma okumasına yardım eder).
-
MBOS & H4ss: Kutu piyasalarda (D1/W1) MBOS Res = SELL, MBOS Sup = BUY. Çift/Üçlü MBOS haftalarca sürecek kırılmayı işaret eder.
Özellikler
Okunaklı etiketler • Negatifler −0.272 … −3.618 • H4ss/MBOS Touch/Break/Reclaim uyarıları • Repaint olmayan kapanış bazlı 3CCC (+2CCC) • Basamaklı MTF MA • Hafif, DLL yok
Bu nedir / değildir
-
Nedir: Kural odaklı görsel araç takımı
-
Değildir: Otomatik al-sat veya pattern-isim bulucu (oranlar Channel’da)
Hızlı kullanım
-
CLEAN.tpl yükle.
-
Channel TOP/BOT’u A-B’ye sürükle, etiketleri oku.
-
H4ss kapı → 2/3 kapanış → exit close giriş.
-
E38 → E61 veya yapı/MA testleriyle yönet.
-
Bantlar gerekiyorsa FULL.tpl.
Girdiler (ortak)
Channel (oran/görünüm/etiket) • Playbook (TF=240, ZZ, MBOS/Reclaim, uyarılar) • 3CCC (mod/filtre/uyarı) • MTF MA (en fazla 5 çizgi; TF/periyot/yöntem/fiyat, Step) • Scout (bacak/yön/bant/uyarı)
Uyumluluk
MT4 (build 600+) • Tüm semboller/TF • Şablon ve çoklu monitör dostu
Destek
Kurulum/ayar/kullanım soruları dâhil. Özel strateji, sinyal, aracı kurum konuları hariç. Lifetime ücretsiz güncellemeler; kiralamada aktif sürede.
Sorumluluk reddi
Bu sistem bölgeleri/fib/confirm’leri görselleştirir; emir açıp kapatmaz. Geçmiş performans geleceği garanti etmez.