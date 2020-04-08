JBJFx 3CCC Alert Indicator
- Göstergeler
- Rodney Lightfoot Johnson
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
JBJFx-3CCC Alert Indicator — Ürün Açıklaması
Slogan
Three Consecutive Candle Closes = temiz momentum sinyali. Mum kapanışında 3CCC (ve opsiyon 2CCC) çizer, repaint yok. JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (ZigZag AÇIK) ve JBJFx Movable FiboHarmonic Channel ile PB/Proj/Ext okumaları için tasarlandı.
NE YAPAR
• Aynı yönde 3 ardışık kapanışı (boğa/ayı) algılar ve kapanışı nokta/ok + isteğe bağlı etiketle (örn. “3CCC Buy/Sell”) işaretler.
• Daha erken/hafif teyit için 2CCC modu (opsiyonel).
• Gerçek kapanış uyarıları (Popup/Ses/E-posta/Push). Intrabar titreme yok; repaint yok.
• Geçmiş çizimi ile sinyallerin bölgeleriniz içinde nasıl oluştuğunu inceleyin.
• Playbook’taki H4ss/MBOS bölgelerinde “go” teyidi olarak ve FiboHarmonic Channel’ın C/D bantlarıyla harika çalışır.
KİMLER İÇİN
• Uygulamadan önce basit ve objektif bir teyit isteyen trader’lar.
• RJ akışını kullananlar: H4ss’te kapı → bant içinde 2CCC/3CCC → exit close ile giriş.
ÖNE ÇIKANLAR
• Modlar: 3CCC (varsayılan) ve 2CCC.
• Filtreler (ops.): Min gövde boyu (pips veya ATR%), doji/inside bar yoksay, HTF kilidi (örn. yalnızca H4 bias uyumunda uyar), tick-hacim eşiği (ops.).
• Görsel: nokta veya ok; yöne göre boyut/ofset/renk; opsiyonel etiket.
• Grafikte butonla tarihsel işaretçileri gizle/göster.
• Hafif; sadece indikatör; harici DLL yok.
KULLANIM
-
Herhangi bir grafiğe ekleyin. Mode=3CCC kalsın.
-
(Ops.) MinBodyATR%’yi (örn. %20–35) ayarlayıp çok küçük mumları filtreleyin.
-
JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (H4ss/MBOS) ve JBJFx Movable FiboHarmonic Channel ile birlikte kullanın: hedef bant içinde 2/3 kapanış kümesini bekleyin, sonra exit close ile girin.
-
Planınıza göre yönetin (örn. Channel ile CD’nin E38 → E61 veya yapı/MA testleri).
GİRDİLER
• Mode: 3CCC (vars.) veya 2CCC
• Direction: Both / sadece Bulls / sadece Bears
• MinBody: pips veya ATR% (UseATR)
• IgnoreDoji / IgnoreInsideBar (true/false)
• HTF filter: TF + bias tipi (ops.)
• TickVolumeMin (ops.)
• Visuals: işaretçi tipi (nokta/ok), renk/boyut/ofset, etiket metni & font
• Alerts: on/off + mesaj/ses/e-posta/push
SSS
S: Repaint var mı?
C: Hayır. Sinyaller sadece kapanışta yazılır. Intrabar tahmini yok.
S: Geçmiş sinyalleri görebilir miyim?
C: Evet — planınızı doğrulamak için tarihsel noktalar/oklar çizilir.
S: Diğer indikatörlere ihtiyaç var mı?
C: Hayır. Bağımsızdır; ancak Liquidity Playbook (H4ss/MBOS) ve FiboHarmonic Channel (PB/Proj/Ext) ile en iyi uyum sağlar.
S: HTF mantığını zorlayabilir miyim?
C: Evet — filtreyi açarak teyidi HTF bias’a kilitleyebilirsiniz.
UYUMLULUK
• MT4 (build 600+). Her sembol/ZTF. Şablon dostu.
DESTEK POLİTİKASI
Kurulum/ayar/kullanım desteği dahildir. Özel strateji kodlama, sinyaller veya aracı kurum konuları dahil değildir. Ömür boyu lisans için güncellemeler ücretsiz; kiracılar aktif dönemde güncelleme alır.
YASAL UYARI
Bu araç yalnızca teyit işaretçileri/uyarıları yayınlar. İşlem açıp kapatmaz. Geçmiş performans geleceği garanti etmez.