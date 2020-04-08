JBJFx-3CCC Alert Indicator — Ürün Açıklaması

Slogan

Three Consecutive Candle Closes = temiz momentum sinyali. Mum kapanışında 3CCC (ve opsiyon 2CCC) çizer, repaint yok. JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (ZigZag AÇIK) ve JBJFx Movable FiboHarmonic Channel ile PB/Proj/Ext okumaları için tasarlandı.

NE YAPAR

• Aynı yönde 3 ardışık kapanışı (boğa/ayı) algılar ve kapanışı nokta/ok + isteğe bağlı etiketle (örn. “3CCC Buy/Sell”) işaretler.

• Daha erken/hafif teyit için 2CCC modu (opsiyonel).

• Gerçek kapanış uyarıları (Popup/Ses/E-posta/Push). Intrabar titreme yok; repaint yok.

• Geçmiş çizimi ile sinyallerin bölgeleriniz içinde nasıl oluştuğunu inceleyin.

• Playbook’taki H4ss/MBOS bölgelerinde “go” teyidi olarak ve FiboHarmonic Channel’ın C/D bantlarıyla harika çalışır.

KİMLER İÇİN

• Uygulamadan önce basit ve objektif bir teyit isteyen trader’lar.

• RJ akışını kullananlar: H4ss’te kapı → bant içinde 2CCC/3CCC → exit close ile giriş.

ÖNE ÇIKANLAR

• Modlar: 3CCC (varsayılan) ve 2CCC.

• Filtreler (ops.): Min gövde boyu (pips veya ATR%), doji/inside bar yoksay, HTF kilidi (örn. yalnızca H4 bias uyumunda uyar), tick-hacim eşiği (ops.).

• Görsel: nokta veya ok; yöne göre boyut/ofset/renk; opsiyonel etiket.

• Grafikte butonla tarihsel işaretçileri gizle/göster.

• Hafif; sadece indikatör; harici DLL yok.

KULLANIM

Herhangi bir grafiğe ekleyin. Mode=3CCC kalsın. (Ops.) MinBodyATR%’yi (örn. %20–35) ayarlayıp çok küçük mumları filtreleyin. JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (H4ss/MBOS) ve JBJFx Movable FiboHarmonic Channel ile birlikte kullanın: hedef bant içinde 2/3 kapanış kümesini bekleyin, sonra exit close ile girin. Planınıza göre yönetin (örn. Channel ile CD’nin E38 → E61 veya yapı/MA testleri).

GİRDİLER

• Mode: 3CCC (vars.) veya 2CCC

• Direction: Both / sadece Bulls / sadece Bears

• MinBody: pips veya ATR% (UseATR)

• IgnoreDoji / IgnoreInsideBar (true/false)

• HTF filter: TF + bias tipi (ops.)

• TickVolumeMin (ops.)

• Visuals: işaretçi tipi (nokta/ok), renk/boyut/ofset, etiket metni & font

• Alerts: on/off + mesaj/ses/e-posta/push

SSS

S: Repaint var mı?

C: Hayır. Sinyaller sadece kapanışta yazılır. Intrabar tahmini yok.

S: Geçmiş sinyalleri görebilir miyim?

C: Evet — planınızı doğrulamak için tarihsel noktalar/oklar çizilir.

S: Diğer indikatörlere ihtiyaç var mı?

C: Hayır. Bağımsızdır; ancak Liquidity Playbook (H4ss/MBOS) ve FiboHarmonic Channel (PB/Proj/Ext) ile en iyi uyum sağlar.

S: HTF mantığını zorlayabilir miyim?

C: Evet — filtreyi açarak teyidi HTF bias’a kilitleyebilirsiniz.

UYUMLULUK

• MT4 (build 600+). Her sembol/ZTF. Şablon dostu.

DESTEK POLİTİKASI

Kurulum/ayar/kullanım desteği dahildir. Özel strateji kodlama, sinyaller veya aracı kurum konuları dahil değildir. Ömür boyu lisans için güncellemeler ücretsiz; kiracılar aktif dönemde güncelleme alır.

YASAL UYARI

Bu araç yalnızca teyit işaretçileri/uyarıları yayınlar. İşlem açıp kapatmaz. Geçmiş performans geleceği garanti etmez.