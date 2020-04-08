JBJFx FiboHarmonic Scout Indicator
JBJFx-FiboHarmonic Scout — Ürün Açıklaması
Slogan
Yarı otomatik XABCD “scout”: seçtiğiniz A-B (veya B-C) bacağından C/D aday bantlarını yerleştirir ve fiyat banda girdiğinde uyarır. JBJFx Movable FiboHarmonic Channel (tüm oranlar), JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (ZigZag AÇIK) ve JBJFx 3CCC Alert Indicator (3 ardışık mum kapanışı uyarısı) ile birlikte kullanıma uygundur.
DESTEK POLİTİKASI
Kurulum/ayar/kullanım desteği dahildir. Özel kodlama, sinyal veya aracı kurum konuları hariçtir. Lifetime için ücretsiz güncellemeler; kiralamada aktif dönemde.
YASAL UYARI
Bacak odaklı aday bantları görselleştirir ve uyarıları yönetir. Oran kütüphanesi içermez; işlem açıp kapatmaz. Geçmiş performans geleceği garanti etmez.