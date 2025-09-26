JBJFx Moving Averages

JBJFx-MTF Moving Averages — Ürün Açıklaması (TR)

Slogan
Çoklu zaman dilimi (MTF) hareketli ortalamaları, net “basamak (stair-step)” görünümünde. Varsayılan: H4/H1/M30 = 550 LWMA.

NE YAPAR (WHAT IT DOES)

  • Mevcut grafikte, daha yüksek/daha düşük zaman dilimlerinden en fazla 5 hareketli ortalamayı çizer.

  • Basamaklı (repaint yapmaz) görselleştirme: yalnızca üst zaman diliminde yeni mum açıldığında kademeli güncellenir.

  • Her çizgi için ayrı kontrol: timeframe, periyot, yöntem (SMA/EMA/SMMA/LWMA) ve uygulanan fiyat (Applied Price).

KİMLER İÇİN (WHO IT’S FOR)

  • Grafikleri değiştirmeden H4/H1/M30 bağlamını görmek isteyen trader’lar.

  • RJ iş akışını kullananlar: H4 = bias (yön), H1 = confirmation (onay), M30 = timing (zamanlama).

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER (KEY FEATURES)

  • Varsayılan yığın: H4 550 (mavi, kalınlık 5), H1 550 (kırmızı, 3), M30 550 (yeşil, 1).

  • İsteğe göre 2 ek çizgi (varsayılan kapalı) ile özel TF desteği.

  • Seçenekler: UseCurrentHTFBar (kapanmış vs. oluşmakta olan mum), PlotAsStep (önerilir), MaxBars (performans).

  • Hafif ve sade. Harici DLL yok.

NASIL KULLANILIR (HOW TO USE)

  1. Herhangi bir grafiğe ekleyin. Varsayılan H4/H1/M30 550 LWMA genelde yeterlidir.

  2. UseCurrentHTFBar = false (varsayılan) → kapanmış üst zaman dilimi değerlerini kullanır; trueoluşan HTF mumunun “nefesini” gösterir.

  3. Bir çizgiyi değiştirmek için TF (örn. “240”, “60”, “30” veya “H4/H1/M30”), periyot, yöntem, fiyat ayarlayın.

  4. FiboHarmonic Channel ile birlikte kullanarak yön/onay/giriş yönetimini netleştirin.

AYARLAR (SETTINGS)

ShowTFN (true/false), TFN ("240"/"H4" vb.), MAPeriodN, MAMethodN (SMA/EMA/SMMA/LWMA), AppliedPriceN

FİYATLANDIRMA (PRICING)

  • Ömür boyu lisans: ÜCRETSİZ

DESTEK POLİTİKASI (SUPPORT POLICY)

Kapsam: kurulum, parametreler, kullanım desteği.
Hariç: özel kodlama, sinyaller, aracı kurum problemleri.
Güncellemeler: ömür boyu sürüm için ücretsiz.

YASAL UYARI (DISCLAIMER)

Bu gösterge yalnızca hareketli ortalamaları çizer; işlem açma/kapama yapmaz. Geçmiş performans geleceği garanti etmez. Tüm işlemler kullanıcı sorumluluğundadır.


