JBJFx Moveable FiboHarmonic Channel

JBJFx-Movable FiboHarmonic Channel — Ürün Açıklaması

Harmonik resmi saniyeler içinde çizin: sürüklenebilir Fibonacci kanalları, sade ve okunaklı etiketler ve bir bakışta görülen negatif Trap/Flush (likidite süpürmesi) bölgeleri.

NE YAPAR (WHAT IT DOES)

  • İki nokta arasında hareketli bir Fibonacci kanalı çizer ve X–A, A–B, B–C vb. için temel düzeltme (retracement) ve projeksiyon (projection) seviyelerini anında gösterir.

  • Primary, Derived, Complementary ve Negative (Trap/Flush) oranlarını içerir (örn. −0.272, −0.414, −1.13…−3.618); böylece stop avları ve olası dönüşler daha kolay yakalanır.

  • Etiketler basitleştirilmiştir: “Pullback / Deep PB / D-Proj / Ext / Trap / Flush / Extreme” (geri çekilme / derin geri çekilme / D hedefi / uzatma / tuzak / derin süpürme / aşırı) — ezber gerektirmez.

  • Kanal çizgileri önceden seçilidir (TOP/BOT’u tutup anında sürükleyin).

  • ZigZag / 2C/3C iş akışınızla birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır; repaint yok, harici DLL yok.

KİMLER İÇİN (WHO IT’S FOR)

  • Harmonikleri elle çizen ve anında okunabilir seviyeler isteyen trader’lar.

  • ZZ + mum kümesi doğrulama kullananlar (2CCC/3CCC = 2/3 mum kapanış onayı) ve H4/H1/M30 ortalama bağlamıyla birlikte çalışanlar.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER (KEY FEATURES)

  • Primary: 0.618 (Pullback), 1.618 (D-Proj)

  • Derived: 0.786, 0.886, 1.13, 1.27

  • Complementary: 0.382, 0.50, 0.707, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14, 3.618

  • Negative (Trap/Flush/Extreme): −0.272, −0.414, −1.13, −1.27, −1.41, −1.618, −2.0, −2.24, −2.618, −3.14, −3.618

  • Hareketli kanal, üst/alt çizgiler ön-seçili (tek tıkla sürükle)

  • Sağ kenarda net etiketler (örn. “0.618 Pullback”, “1.27 D-Proj”, “−0.414 Trap”)

  • Hafif yapı: yalnızca gösterge, harici bağlantı yok

NASIL KULLANILIR (HOW TO USE)

  1. Bir swing seçin (örn. A–B). TOP/BOT çizgilerini sürükleyerek kanalın bu bacağı kapsamasını sağlayın.

  2. Etiketleri okuyun: PullbackB/C için; D-Proj/ExtD hedefleri için; Trap/FlushX’in alt/üstündeki negatif bantlar.

  3. Doğrulama bekleyin (örn. hedef bandın içinde 2C/3C görülmesi) ve bant dışına kapanış ile giriş yapın.

  4. Yönetim: E38 → E61’de (yani CD’nin 0.382 → 0.618 düzeltmesi) kademeli kâr alın; ya da yapısal/ortalama testlerine göre yönetin.

AYARLAR (INPUTS)

  • Primary / Derived / Complementary / Negative setleri için renkler

  • Etiketlerin sağa ofset mesafesi

  • (Opsiyonel) her aileyi göster/gizle anahtarları

  • Harici DLL yok. Standart MT4 göstergesi.

UYUMLULUK (COMPATIBILITY)

  • MT4 (build 600+). Tüm sembol ve zaman dilimlerinde çalışır.

  • Çoklu monitör dostu; şablonlara kaydedilebilir.

FİYATLANDIRMA (PRICING)

  • Süresiz lisans: $119 • Kiralama: $30/ay

DESTEK POLİTİKASI (SUPPORT POLICY)

  • Dahil: kurulum, ayarlar ve kullanım desteği.

  • Dahil değil: özel yazılım geliştirme, işlem sinyalleri, aracı kurum sorunları.

  • Güncellemeler: süresiz lisansta ücretsiz; kiralamada aktif süre boyunca.

YASAL UYARI (DISCLAIMER)

Bu araç yalnızca Fibonacci seviyelerini görselleştirir; pozisyon açıp kapatmaz. Geçmiş performans geleceği garanti etmez. Tüm işlemler kendi sorumluluğunuzdadır.


