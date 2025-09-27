JBJFx Moveable FiboHarmonic Channel
- Göstergeler
- Rodney Lightfoot Johnson
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 27 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
JBJFx-Movable FiboHarmonic Channel — Ürün Açıklaması
Harmonik resmi saniyeler içinde çizin: sürüklenebilir Fibonacci kanalları, sade ve okunaklı etiketler ve bir bakışta görülen negatif Trap/Flush (likidite süpürmesi) bölgeleri.
NE YAPAR (WHAT IT DOES)
-
İki nokta arasında hareketli bir Fibonacci kanalı çizer ve X–A, A–B, B–C vb. için temel düzeltme (retracement) ve projeksiyon (projection) seviyelerini anında gösterir.
-
Primary, Derived, Complementary ve Negative (Trap/Flush) oranlarını içerir (örn. −0.272, −0.414, −1.13…−3.618); böylece stop avları ve olası dönüşler daha kolay yakalanır.
-
Etiketler basitleştirilmiştir: “Pullback / Deep PB / D-Proj / Ext / Trap / Flush / Extreme” (geri çekilme / derin geri çekilme / D hedefi / uzatma / tuzak / derin süpürme / aşırı) — ezber gerektirmez.
-
Kanal çizgileri önceden seçilidir (TOP/BOT’u tutup anında sürükleyin).
-
ZigZag / 2C/3C iş akışınızla birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır; repaint yok, harici DLL yok.
KİMLER İÇİN (WHO IT’S FOR)
-
Harmonikleri elle çizen ve anında okunabilir seviyeler isteyen trader’lar.
-
ZZ + mum kümesi doğrulama kullananlar (2CCC/3CCC = 2/3 mum kapanış onayı) ve H4/H1/M30 ortalama bağlamıyla birlikte çalışanlar.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER (KEY FEATURES)
-
Primary: 0.618 (Pullback), 1.618 (D-Proj)
-
Derived: 0.786, 0.886, 1.13, 1.27
-
Complementary: 0.382, 0.50, 0.707, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14, 3.618
-
Negative (Trap/Flush/Extreme): −0.272, −0.414, −1.13, −1.27, −1.41, −1.618, −2.0, −2.24, −2.618, −3.14, −3.618
-
Hareketli kanal, üst/alt çizgiler ön-seçili (tek tıkla sürükle)
-
Sağ kenarda net etiketler (örn. “0.618 Pullback”, “1.27 D-Proj”, “−0.414 Trap”)
-
Hafif yapı: yalnızca gösterge, harici bağlantı yok
NASIL KULLANILIR (HOW TO USE)
-
Bir swing seçin (örn. A–B). TOP/BOT çizgilerini sürükleyerek kanalın bu bacağı kapsamasını sağlayın.
-
Etiketleri okuyun: Pullback → B/C için; D-Proj/Ext → D hedefleri için; Trap/Flush → X’in alt/üstündeki negatif bantlar.
-
Doğrulama bekleyin (örn. hedef bandın içinde 2C/3C görülmesi) ve bant dışına kapanış ile giriş yapın.
-
Yönetim: E38 → E61’de (yani CD’nin 0.382 → 0.618 düzeltmesi) kademeli kâr alın; ya da yapısal/ortalama testlerine göre yönetin.
AYARLAR (INPUTS)
-
Primary / Derived / Complementary / Negative setleri için renkler
-
Etiketlerin sağa ofset mesafesi
-
(Opsiyonel) her aileyi göster/gizle anahtarları
-
Harici DLL yok. Standart MT4 göstergesi.
UYUMLULUK (COMPATIBILITY)
-
MT4 (build 600+). Tüm sembol ve zaman dilimlerinde çalışır.
-
Çoklu monitör dostu; şablonlara kaydedilebilir.
FİYATLANDIRMA (PRICING)
-
Süresiz lisans: $119 • Kiralama: $30/ay
DESTEK POLİTİKASI (SUPPORT POLICY)
-
Dahil: kurulum, ayarlar ve kullanım desteği.
-
Dahil değil: özel yazılım geliştirme, işlem sinyalleri, aracı kurum sorunları.
-
Güncellemeler: süresiz lisansta ücretsiz; kiralamada aktif süre boyunca.
YASAL UYARI (DISCLAIMER)
Bu araç yalnızca Fibonacci seviyelerini görselleştirir; pozisyon açıp kapatmaz. Geçmiş performans geleceği garanti etmez. Tüm işlemler kendi sorumluluğunuzdadır.