SwiftCap Scalping EA, forex, metaller ve endeksler dahil olmak üzere tüm büyük CFD piyasalarında işlem yapmak üzere tasarlanmış tamamen otomatik bir işlem sistemidir. Sistem, piyasadaki küçük verimsizliklerden yararlanan matematiksel bir temel üzerine kurulmuştur. Belirli bir süre içinde hızlı fiyat hareketlerini tespit eder ve momentumu yakalamak için aynı yönde işlemler açar. Bu yaklaşım sayesinde farklı piyasalarda etkili bir şekilde çalışır.

Bu EA için canlı sinyaller ilk fiyat artışından sonra yayınlanacaktır.

Bu lansman fiyatı yalnızca ilk 10 kopya için geçerlidir. Sonrasında fiyat artacaktır.

Diğer EA kullanıcılarıyla bağlantı kurmak için Discord'umuza katılın: https://linktr.ee/swiftcapeas .


Ticaret Özellikleri

  • Desteklenen Enstrümanlar: Tüm CFD varlıkları
  • Zaman Dilimi: M30
  • Önerilen Aracı Kurum: IC Markets (veya düşük spread'lere ve güvenilir yürütmeye sahip herhangi bir aracı kurum)
  • Hesap Türü: Hedging tercih edilir
  • Spread Türü: Düşük spread'lere sahip standart hesap en iyi sonucu verir
  • Minimum Mevduat: 1000$
  • Ayarlar: Varsayılan ayarlar çoğu varlık için
  • geçerlidir VPS: 24/5 kesintisiz çalışma için şiddetle önerilir
    • Önemli

Girdi Açıklamaları

Giriş Sinyali Hassasiyeti

  • Bu en önemli ayardır. Değer ne kadar düşükse, EA o kadar çok işlem açar.
  • Forex çiftleri için: 10–30 puan kullanın. Altın için: 35–50 puan kullanın.
  • Varsayılan değer 20'dir ve bu çoğu forex çifti için iyi çalışır.
  • Kısacası: oynak varlıklar için daha yüksek değerler, daha az oynak olanlar için daha düşük değerler.

    Kâr Al (TP)

    • İlk işlem TP kullanılmaz, takip eden stop ayarlarıyla kapatılır.
    • TP, ek DCA işlemleri için kullanılır. Tüm açık işlemler toplamda lot başına TP seviyesine ulaştığında, döngü kapanır.

      Zarar Durdurma (SL)

      • Varsayılan olarak zarar durdurma kullanılmaz. Bu, piyasanın işleminizin tersi yönde hareket etmesi durumunda riski artırır.
      • Böyle bir durumda, EA aynı yönde (aynı lot büyüklüğünde) daha fazla işlem açarak ortalamayı yakalar ve döngüyü kârla kapatır.

        İşlem Başına Risk

        • Forex için: 1000$ bakiye başına 0,01 lot kullanın.
        • Altın için: 10.000$ bakiye başına 0,01 lot kullanın.
        • Düşük bütçe için sentlik hesap önerilir.

        EA'yı Çalıştırmak İçin Zaman Dilimi

        • EA'nın kendisi ilk giriş için zaman dilimine bağlı değildir. Zaman dilimi esas olarak DCA işlemlerini etkiler.
        • DCA işlemleri sırasında, bir giriş sinyali görünürse EA çubuk başına bir işlem açabilir.
        • Daha kısa zaman dilimlerinde , daha kısa sürede daha fazla DCA işlemi açılabilir. Daha yüksek zaman dilimlerinde , aynı süre içinde daha az işlem açılır.
        • M30 zaman dilimi çoğu koşul için iyi bir denge olsa da, EA'nın nasıl davrandığını görmek için daha yüksek veya daha düşük zaman dilimleriyle denemeler yapabilirsiniz.
          • En

        İyi Kullanım ve Öneriler

        • Değişken piyasalarda (yanal fiyat hareketi) en iyi şekilde çalışır.
        • Ayrıca oynak veya trend gösteren piyasalarda da çalışabilir, ancak düşüşleri idare etmek için daha büyük bir hesap bakiyesi gerektirir.
        • Tarihsel düşüşü anlamak ve riski buna göre ayarlamak için her zaman birden fazla varlıkta geriye dönük test yapın.
        • Canlı kullanıma geçmeden önce EA'nın nasıl çalıştığını öğrenmek için bir demo hesabı kullanın.
        • Daha güvenli işlem yapmak için, birbiriyle ilişkili olmayan varlıklardan oluşan bir portföy oluşturun (böylece tüm işlemler tek bir yöne bağlı kalmaz).
        • Portföy seti dosyaları ve fikirleri yakında yayınlanacaktır.
        • Bu EA bir scalping sistemi olduğundan, çok sayıda işlem gerçekleştirir. İşlem maliyetlerinden tasarruf etmek için komisyon hesabı yerine komisyonsuz standart bir hesap kullanın. Standart bir hesapta, EA işlem maliyetlerini kendisi karşılayacaktır.

        Önce Demoyu Test Edin

        Lütfen satın almadan önce bu EA'nın demo sürümünü strateji test aracında test edin. Bu, davranışını anlamanıza ve gerçekçi beklentiler belirlemenize yardımcı olacaktır.

        Geriye dönük test konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, buradan bize ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

        Risk Açıklaması

        CFD ticareti, piyasa oynaklığı nedeniyle yüksek risk içerir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayla işlem yapın ve herhangi bir otomatik işlem sistemini kullanmadan önce risk toleransınızı her zaman göz önünde bulundurun


