Grid Master Pro EA ms

GRID MASTER PRO EA - gelişmiş bir grid çift parite işlem sistemidir!

EA, piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.

EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki Set_files'ı kullanın.

EA'nın öne çıkan özellikleri:
- Giriş ve çıkış noktaları, piyasa oynaklığına bağlı olarak EA tarafından otomatik olarak ayarlanır.
- Uzman Danışman, her parite için aynı anda Alım ve Satım emirlerini yönetebilir.
- EA, aynı anda 2 parite üzerinde çalışabilir - ilgili Set_files'lar "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.
- Robot, oynaklığa bağlı olarak otomatik olarak dinamik bir grid oluşturur.
- Dar spread gereksinimi yoktur - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.
- Sistem, birçok scalper gibi komisyonlar için para harcamaz, bunun için standart hesap kullanın.
- Varsayılan olarak hesap bakiyesine bağlı olarak griddeki ilk emrin otomatik hesaplanması.
- Zaman Aralığı: M5.
- İşlem çiftleri: NZDCAD, AUDNZD.
- Çalışma süresi: EA 7/24 çalışır.
- EA'yı çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi, 2 parite kullanımı için 40 USD'dir (sent hesaplar kullanıldığında).
- EA'yı çalıştırmak için önerilen hesap bakiyesi, 2 parite kullanımı için 4.000 USD'dir (standart hesaplar kullanıldığında).
- EA'da Bilgi Spread Swap Ekranı bulunur - eklendiği forex paritesinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Ekran ayrıca hesap Bakiyesi, Özsermaye ve Marjları da gösterir.
- Bilgi Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.

Nasıl kurulur:
- Aşağıdaki 2 grafiği açın:
NZDCAD, AUDNZD.
- Her grafikte M5 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin. - İlgili "Set_file"ı EA'ya uygulayın (tüm Set_file'ları EA web sayfasının "Yorumlar" bölümünden edinin).
- EA'nın işini yapması için bilgisayarı 7/24 açık bırakın (VEYA bilgisayar yerine VPS kullanın).

ÖNEMLİ:
- MAGIC'in Al/Sat parametreleri her zaman farklı olmalıdır.
- MAGIC'ler farklı çiftlerde benzer olmamalıdır - önerilen Set_file'ları kullanın.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
Yazarın diğer ürünleri
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ADVANCED MULTI SCALPING EA - tamamen otomatik çok çiftli işlem sistemidir - istikrarlı büyüme ile çok güvenlidir. Bu karlı scalping EA şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir - ayda yaklaşık 70-100 işlem alır. EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden  "v24.1 mod2" Set_files'ı kullanın. EA'nın Özellikleri: - Ek spread ayarları. - Ayarlanabilir Volatilite-Uyarlanabilir Stop Loss. - Uzun/Kısa için SWAP ekranı. - Sabit_SL seçeneği. - Sistem güvenlidir ve ızgaralar veya
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! // Harika ticaret robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Crypto_Forex Göstergesi: MT4 için Heiken Ashi Mumları. Yeniden Boyama Yok. - Heiken_Ashi_Candles, resimde olduğu gibi Trend Çizgisi MA göstergesiyle harika bir kombinasyona sahiptir. - Gösterge Heiken_Ashi_Candles, trendi daha görünür hale getirme
FREE
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Uzman Danışmanlar
MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için yaklaşık %90 doğruluk oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir. Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir. Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. - EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki 2 Set dosyasını kullanın. - Bileşik faiz yöntemi ve scalping teknikleri uygulandı. - Sistem, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar. - EA, varsayılan
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 çift için 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden  (v25.11) Set_files'ı kullanın. Bu EA, Adaptive Scalper EA'nın Gelişmiş bir sürümüdür. Advanced Adaptive Scalper EA'nın temel Adaptive Scalper EA ile karşılaştırıldığında ek özellikleri: - Ek spread ayarları. - SPREAD
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend Düzeltme Histogramı". - Trend Düzeltme Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş eğilimi için kırmızı ve yükseliş eğilimi için mavi. - Aynı renkteki 7 ardışık histogram sütunu yeni bir eğilimin başlangıcı anlamına gelir. - Ana amaç olan kayıpları en aza indirmek ve karı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış Trend Düzeltme Histogramı göstergesi. - Göstergenin duyarlılığından sorumlu olan "Periyot" parametresine sahiptir. - Dahili Mobil ve PC uyarıları. - Tren
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi SCALPING SNIPER MT4 için, Yeniden Boyanmayan Ticaret Sistemi. Scalping Sniper - doğru fiyat momentumunu gösteren gelişmiş bir sistemdir (gösterge)! - MT4 için profesyonel Scalping Sniper Göstergesi ile ticaret yöntemlerinizi yükseltin. - Bu sistem, %90'a varan kazanma oranıyla çok doğru ancak nadir keskin nişancı sinyalleri sağlar. - Sistem, bir çift başına düşük sinyal sayısını telafi etmek için sinyalleri aramak için birçok çift kullanır. - Scalping Sniper şunlardan o
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Fraktal Trend Çizgileri" MT4 için. - Bu gösterge, kopuşlarla Grafik Analiz kullanan yatırımcılar için mükemmeldir!!! - "Fraktal Trend Çizgileri" grafiksel Yukarı Trend (mor renk) ve Aşağı Trend (kırmızı renk) çizgilerini gösterir. - Yukarı Trend ve Aşağı Trend çizgileri, en yakın 2 fraktala dayanır. - Gösterge, trend çizgilerinin renginden ve genişliğinden sorumlu birkaç parametreye sahiptir. - Gösterge, kopuş uyarısı için yerleşik Mobil ve PC'ye sahiptir. // Harika T
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için Forex Göstergesi "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" göstergesi çok kullanışlı bir yardımcı işlem aracıdır. - Fiyata (fiyat aralığı seviyeleri) göre ulaşılabilen günlük, haftalık ve aylık en olası seviyeleri gösterir. - Günlük aralık, günlük içi yatırımcılar için kullanışlıdır. - Haftalık ve Aylık aralıklar Swing ve Uzun vadeli yatırımcılar içindir. - Gösterge, Kar Alma hedeflerinizi planlamak veya Zarar Durdurma emirleri düzenlemek için mükemmeldir. // Harika
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Follow Trend Osilatörü" - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır! - Kullanıcı dostu gösterge, ana trendin yönüne doğru scalping fırsatları sunar. - Sinyal histo parçasına sahip düzgün ve ayarlanabilir osilatör. - Yükselen trendler için osilatörün yeşil rengi, düşen trendler için kahverengi rengi. - Aşırı satım değerleri: -30'un altında; Aşırı alım değerleri: 30'un üzerinde. - Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. // Ha
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF RVI Osilatörü MT4 için, Yeniden boyama yok. - Profesyonel HTF RVI Osilatörü MT4 ile işlem yöntemlerinizi yükseltin. HTF şu anlama gelir - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi. - RVI, trend değişikliği tespiti ve Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından giriş için en iyi osilatörlerden biridir. - Bu gösterge, Aşırı Satış/Alım alanlarından Fiyat Hareketi girişleri olan Çoklu Zaman Çerçevesi işlem sistemleri için mükemmeldir. - HTF RVI Göstergesi, RVI'yi Daha Yüksek zaman çerç
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend ZigZag ile MACD". - MACD göstergesi trend ticareti için en popüler araçlardan biridir. - "MACD with Trend ZigZag" Fiyat Hareketi girişleriyle veya diğer göstergelerle birlikte kullanmak için mükemmeldir. - En doğru giriş sinyallerini seçmek için bu göstergeyi kullanın: _ MACD 0'ın üzerindeyse (yeşil renk) ve ZigZag çizgisi yukarı doğruysa - yalnızca Satın Alma Fiyatı Hareketi kalıplarını arayın. _ MACD 0'ın altındaysa (pembe renk) ve ZigZag çizgisi aşağı
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! // Harika ticaret robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller MT4 için Forex Göstergesi Spread Göstergesi, harika bir yardımcı ticaret aracı. - Spread Göstergesi göstergesi, eklendiği forex çiftinin geçerli spread'ini gösterir. - Spread gösterge değerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür: 0 -
FREE
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Scalping Histogramı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. - Scalping Histogramı göstergesi, küçük fiyat düzeltmesinden sonra fiyat momentumunun ana yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir. - Scalping Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş momentumu için turuncu ve yükseliş momentumu için yeşil. - Aynı renkte en az 10 ardışık histogram çubuğu gördüğünüzde, güçlü bir momentum gerçekleştiği anlamına gelir. - Giriş sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve ilk momen
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca, olumlu geri bildirimlerinizi çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! // Harika ticaret robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller MT4 için Forex Göstergesi SWAP Ekranı, harika bir yardımcı ticaret aracı. - SWAP Ekranı göstergesi, eklendiği forex çiftinin uzun ve kısa işlemleri için geçerli SWAP'ları gösterir. - SWAP Ekranı değerlerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mü
FREE
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Dinamik Osilatör - MT4 için gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesidir - verimli bir Ticaret aracıdır! - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını kontrol etmek için resimlere bakın. - Dinamik Osilatör, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma bölgelerine sahiptir. - Osilatör, Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır. - Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında; Aşırı Satın Alma değerleri: Kırmızı çizginin üzerinde. - Standar
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için "8 Sembol için RSI" Forex Göstergesi. Yeniden boyama yok. - RSI, işlem yapmak için en popüler osilatörlerden biridir. - Güçlü Aşırı Satın Alma bölgesinden (70'in üstünde) Satış girişleri ve güçlü Aşırı Satış bölgesinden (30'un altında) Satın Alma girişleri almak harikadır. - RSI, sapma tespiti için çok faydalıdır. - "8 Sembol için RSI", yalnızca 1 grafikte 8 farklı sembole kadar RSI değerlerini kontrol etme fırsatı verir. - Bu gösterge, Aşırı Satın Alma/Satış alanlarından Fiyat Hareke
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ANTI SCALPING TRADER EA - en son fiyat hareketi araştırmalarına dayalı gelişmiş bir otomatik işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 20 Set_file mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.12'i kullanın İşlem fikri, kendim bulduğum tamamen yeni Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır! ANTI SCALPING TRADER çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca işe yarayacaktır, çünkü tüm Set_files'ların pozitif matemat
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Scalping_Channel". - Scalping Kanalı, ATR tabanlı oynaklık sınırlarına sahiptir. - Scalping ticareti için kullanmak harikadır: - Orta çizgide düzenleme bekleyen limit emri yoluyla işlemlere girin. - Yeşil sabit yukarı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum üst sınırın üzerinde kapandığında Boğa girişlerini düşünün (resimlere bakın). - Kırmızı sabit aşağı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum alt sınırın altında kapandığında Ayı girişlerini düşünün (resimlere ba
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.11'i kullanın. - EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. - Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her siparişin hesap koruması için kendi SL'si va
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRICE ACTION TRADER EA - Fiyat Eylemi araştırmasına dayalı harika bir otomatik işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_file mevcuttur! İşlem fikri, ünlü güçlü Fiyat Eylemi modeline dayanmaktadır - PinBar! Price Action Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_file'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set dosyalarını kullanın. (v25_11) E
Greedy Bob EA mw
DMITRII GRIDASOV
4.25 (4)
Uzman Danışmanlar
GREEDY BOB EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı harika bir günlük işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 6 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı (v25.25 m2) kullanın. İşlem fikri, scalping teknikleriyle birleştirilmiş ünlü güçlü Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır! GREEDY BOB EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışmaktadır. EA Özellikleri: - EA aynı anda 6 çiftte ç
ReTest Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "ReTest Histogramı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. - ReTest_Histogram göstergesi, güçlü S/R seviyesinin yeniden test edilmesinden sonra ana trend yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir. - ReTest Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş trendi için kırmızı ve yükseliş trendi için yeşil. - Aynı renkte sabit ardışık histogram sütunları gördüğünüzde bu, yeni bir trendin gerçekleştiği anlamına gelir. - ReTest sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve trend rengin
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" MT4 için. - "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlüdür. Yeniden boyama yok; Gecikme yok; - Gösterge grafikte İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenlerini algılar: - Boğa deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - İç Çubuğun kendisi Yüksek R/R oranına (ödül/risk) sahiptir. - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "İç Çubuk ve Dış Çubu
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Ayarlanabilir Fraktallar" - fraktal göstergesinin gelişmiş bir versiyonudur, çok kullanışlı bir ticaret aracıdır! - Bildiğimiz gibi Standart fraktallar mt4 göstergesinin hiç ayarı yoktur - bu, yatırımcılar için çok elverişsizdir. - Ayarlanabilir Fraktallar bu sorunu çözmüştür - gerekli tüm ayarlara sahiptir: - Göstergenin ayarlanabilir periyodu (önerilen değerler - 7'nin üzerinde). - Fiyatın Yüksek/Düşük noktalarına ayarlanabilir mesafe. - Fraktal oklarının ayarlanabilir tasarımı. - Gösterged
Grid Master EA mt
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
GRID MASTER EA - gelişmiş bir grid hedging çoklu çift ticaret sistemidir! EA piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. Diğer birçok grid EA'nın aksine - Grid Master çok güvenli bir davranışa sahiptir. EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın. - Giriş ve Çıkış noktaları piyasa oynaklığına bağlı olarak EA tarafından otomatik olarak ayarlanır. - Uzman Danışman her çiftteki Alım ve Satım emirlerini aynı anda yönetebilir. - EA aynı anda 3 çiftte çalışabili
Price Action OB Trader EA m
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRICE ACTION OB TRADER EA - fiyat aksiyon araştırmasına dayalı harika bir otomatik ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın. (v25_11) Ticaret fikri, ünlü güçlü Fiyat Aksiyon kalıbına dayanmaktadır - OutsideBar! Price Action OB Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_files'ların pozitif matematiksel beklen
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
"SINGLE SNIPER" EA, MT4 platformu için güçlü bir scalping ticaret sistemidir! Yüksek Kazanma oranı yaklaşık %85-90'dır! Sistem bileşik faiz risk yönetimini kullanıyor! Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. - EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_file'ı kullanın. - İşlemler çok doğrudur: yaklaşık %85-90. - Sistem, grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAMAKTADIR. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır. - Bileşik fai
DeMarker Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF DeMarker MT4 için. - Bu gösterge, teknik yatırımcıların giriş ve çıkış noktalarını bulmak için kullandığı kullanışlı bir araçtır. HTF, Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir. - DeMarker osilatör çizgisi, önceki yüksek ve düşük seviyelere göre mevcut fiyat pozisyonunu gösterir. - DeMarker, diğer osilatörler arasında en verimli düzenli sapma sinyallerini sağlar. - Aşırı Satın Alma bölgesi, DeMarker 0,7'nin üzerinde olduğunda ve Aşırı Satış bölgesi ise 0,3'ün altında ol
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Doji Tersine Dönüş deseni". - Gösterge "Doji Tersine Dönüş deseni" saf Fiyat Hareketi ticaretidir: Yeniden boyama yok, gecikme yok; - Gösterge, Doji mumunun desenin ortasında olduğu ve son mumun birinci kırılma olduğu grafikte Doji Tersine Dönüş desenini algılar: - Boğa Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - G
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
SwapFree Adaptive Scalper EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 9 çift için 9 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v24.20'yi kullanın. EA'nın Özellikleri: - Scalping teknikleri. - Rollover etkisi yok. - Swap yok. - Hafta sonu boşlukları yok. - EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.
