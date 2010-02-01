Grid Master Pro EA ms
- Uzman Danışmanlar
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 25.15
- Etkinleştirmeler: 7
GRID MASTER PRO EA - gelişmiş bir grid çift parite işlem sistemidir!
EA, piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.
EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki Set_files'ı kullanın.
EA'nın öne çıkan özellikleri:
- Giriş ve çıkış noktaları, piyasa oynaklığına bağlı olarak EA tarafından otomatik olarak ayarlanır.
- Uzman Danışman, her parite için aynı anda Alım ve Satım emirlerini yönetebilir.
- EA, aynı anda 2 parite üzerinde çalışabilir - ilgili Set_files'lar "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.
- Robot, oynaklığa bağlı olarak otomatik olarak dinamik bir grid oluşturur.
- Dar spread gereksinimi yoktur - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.
- Sistem, birçok scalper gibi komisyonlar için para harcamaz, bunun için standart hesap kullanın.
- Varsayılan olarak hesap bakiyesine bağlı olarak griddeki ilk emrin otomatik hesaplanması.
- Zaman Aralığı: M5.
- İşlem çiftleri: NZDCAD, AUDNZD.
- Çalışma süresi: EA 7/24 çalışır.
- EA'yı çalıştırmak için gereken minimum hesap bakiyesi, 2 parite kullanımı için 40 USD'dir (sent hesaplar kullanıldığında).
- EA'yı çalıştırmak için önerilen hesap bakiyesi, 2 parite kullanımı için 4.000 USD'dir (standart hesaplar kullanıldığında).
- EA'da Bilgi Spread Swap Ekranı bulunur - eklendiği forex paritesinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Ekran ayrıca hesap Bakiyesi, Özsermaye ve Marjları da gösterir.
- Bilgi Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
Nasıl kurulur:
- Aşağıdaki 2 grafiği açın:
NZDCAD, AUDNZD.
- Her grafikte M5 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe Uzman Danışman ekleyin. - İlgili "Set_file"ı EA'ya uygulayın (tüm Set_file'ları EA web sayfasının "Yorumlar" bölümünden edinin).
- EA'nın işini yapması için bilgisayarı 7/24 açık bırakın (VEYA bilgisayar yerine VPS kullanın).
ÖNEMLİ:
- MAGIC'in Al/Sat parametreleri her zaman farklı olmalıdır.
- MAGIC'ler farklı çiftlerde benzer olmamalıdır - önerilen Set_file'ları kullanın.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.