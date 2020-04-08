Three White Soldiers pattern md
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "3 Beyaz Asker paterni", Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "3 Beyaz Asker paterni" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlüdür.
- Gösterge, yükseliş trendindeki "3 Beyaz Asker" paterni tespit eder: Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- Kardeşi olan düşüş trendindeki "3 Siyah Karga paterni" göstergesi de mevcuttur (aşağıdaki bağlantıyı takip edin).
- "3 Beyaz Asker paterni" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.