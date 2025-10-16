Big BENg EA

Big BENg EA - GBPUSD için Profesyonel Akıllı Grid Trading Sistemi

Smart Money Kavramları Entegrasyonlu Gelişmiş Çoklu Strateji Uzman Danışmanı

Big BENg EA, akıllı grid yönetimini Smart Money Kavramları ve kurumsal düzeyde risk yönetimi ile birleştirerek GBPUSD üzerinde algoritmik trading için sofistike bir yaklaşımı temsil eder. Bu profesyonel Uzman Danışman, değişken piyasa koşullarında tutarlı performans için esnek lot ilerleme modları, grid kurtarma yetenekleri ve kapsamlı güvenlik mekanizmaları içerir.

Canlı Trading Sonuçları: https://www.mql5.com/en/signals/2336521
Kullanım Kılavuzu ve Kurulum Rehberi: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764833

Smart Money Kavramları Entegrasyonu

Kurumsal Trading Metodolojisi Yüksek olasılıklı işlem tanımlaması için profesyonel Smart Money Kavramlarını içerir:

  • Order Block Tespiti: Kurumsal birikim ve dağıtım bölgelerini tanımlar
  • Fair Value Gap Tanıma: Optimal girişler için piyasa verimsizliklerini tespit eder
  • Birleşim Analizi: Ultra-seçici filtreleme için çoklu onay gereksinimi
  • Yapı Kırılması Doğrulaması: Sahte sinyallerden kaçınmak için temiz kırılma doğrulaması
  • Yüksek Zaman Çerçevesi Onayı: Yönlü önyargı için isteğe bağlı H4 trend hizalaması
  • Görsel Öğeler: Grafik üzerinde order block ve fair value gap'lerin isteğe bağlı gösterimi

Üçlü İlerleme Modlu Akıllı Grid Sistemi

Gelişmiş Pozisyon Yönetimi Üç farklı ilerleme stratejisi ve akıllı kurtarma mekanizmalarına sahip son teknoloji grid sistemi içerir:

  • Sabit İlerleme: Tüm grid pozisyonları muhafazakar ortalama için aynı lot boyutunu korur
  • Toplamsal İlerleme: Pozisyonlar dengeli risk-ödül ölçeklendirmesi için doğrusal olarak artar (önerilir)
  • Çarpan İlerleme: Agresif kurtarma için yapılandırılabilir çarpana dayalı üstel büyüme
  • Yapılandırılabilir Grid Aralığı: Dinamik seviye ayarlaması için progresif çarpanlı pip cinsinden temel mesafe
  • Otomatik Grid Aktivasyonu: ATR tabanlı eşiklerle kayıp pozisyonlarının akıllı tespiti

Grid Kurtarma Sistemi Kârlılığı korurken maruziyeti azaltan tescilli kısmi çıkış mekanizması:

  • İki Düğümlü Kurtarma: Birleşik kâr hedefe ulaştığında üst ve alt pozisyonları kapatır
  • Üç Düğümlü Kurtarma: Daha büyük gridler için üst, orta ve alt pozisyonları kapatır
  • Dinamik Seviye Seçimi: Grid boyutuna dayalı akıllı orta pozisyon hesaplaması

    Profesyonel Risk Yönetimi

    Gelişmiş Otomatik Lot Sistemi Çoklu hesaplama yöntemiyle sofistike pozisyon boyutlandırma:

    • Sabit Lot Modu: Manuel kontrol için geleneksel sabit boyut
    • Risk Tabanlı Hesaplama: İşlem başına yapılandırılabilir risk yüzdesine dayalı otomatik boyutlandırma
    • Bakiye veya Sermaye Seçimi: Optimal yaklaşım için hesaplama tabanını seçin
    • Hassas Pip Değeri Hesaplaması: Otomatik yenileme ile önbellekli sistem
    • Dinamik Risk Ayarlaması: Tutarlı maruziyet için hesap büyümesine uyum sağlar

    Çok Katmanlı Güvenlik Sistemi Kapsamlı koruma mekanizmaları:

    • Günlük Risk Limiti: Günlük yapılandırılabilir maksimum kayıp yüzdesi
    • Maksimum Grid Risk Kontrolü: Aşırı düşüşü önlemek için toplam grid maruziyet üst sınırı
    • Acil Durum Pozisyon Yöneticisi: Stop loss olmayan işlemler için isteğe bağlı kapanış
    • ATR Volatilite Sınırları: Dalgalı veya haber odaklı piyasalardan kaçınmak için min/maks filtreler
    • Spread Koruması: Uygun yürütme için maksimum spread filtresi
    • Pozisyon Yönü Limitleri: Grid bilinçli mantıkla bağımsız alım ve satım üst sınırları

    Ana Özellikler

    Piyasa Analizi ve Trading Kontrolleri

    • ATR Tabanlı Volatilite Analizi: Risk hesaplaması için dinamik volatilite ölçümü
    • Seans Tabanlı Trading: Saat dilimi ayarlamalı yapılandırılabilir Londra seansı filtresi
    • Soğuma Yönetimi: Aşırı ticaretten kaçınmak için işlemler arası yapılandırılabilir duraklama
    • Haber Kaçınma: İsteğe bağlı yüksek etkili haber filtresi
    • Esnek Zaman Filtreleme: Özelleştirilebilir saatlerle isteğe bağlı seans kısıtlaması

    Teknik Özellikler

    Platform Gereksinimleri

    • Sembol: GBPUSD (bu parite için özel olarak optimize edilmiştir)
    • Minimum depozito: Muhafazakar ayarlar için 2000 USD önerilir
    • Hesap türü: Hem hedging hem de netting hesapları desteklenir
    • 24/7 işlem için VPS hosting önerilir

    Optimal Ayarlar

    • Zaman çerçevesi: Sinyal üretimi için M15-H1 (çoklu zaman çerçevesi analizi)
    • Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek, grid işlemleri için 1:500 önerilir

    Önemli Feragatnameler

    Trading Risk Uyarısı: Kaldıraçlı döviz ticareti yüksek risk taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Grid sistemi, uzun süren olumsuz hareketler sırasında artan maruziyete neden olabilir. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın. Bu sistemi kullanmadan önce trading hedeflerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice değerlendirin.

    Grid Sistemi Bildirimi: Toplamsal grid sistemi, olumsuz fiyat hareketleri sırasında pozisyonları ortalar. Yatay piyasalarda kârlı olsa da, uzun trendler önemli düşüşlere yol açabilir. Maksimum grid risk parametresi ve kurtarma sistemi maruziyeti sınırlar ancak riski tamamen ortadan kaldıramaz. Kullanıcılar dağıtımdan önce grid trading mekaniklerini iyice anlamalıdır.

    Geriye Dönük Test Sınırlamaları: Bu EA, tarihsel testlere kıyasla canlı koşullarda farklı davranan Smart Money Kavramları ve grid yönetimini içerir. Strateji Test Edici sonuçları, spread varyasyonları, kayma ve dinamik grid işlemleri nedeniyle canlı performansı yansıtmayabilir. Canlı ticarete geçerken her zaman minimum lot boyutları ve muhafazakar risk ayarları ile başlayın.

    GBPUSD Uzmanlaşması: Big BENg EA özel olarak ve yalnızca GBPUSD için tasarlanmış ve optimize edilmiştir. Bu EA'yı diğer sembollerde kullanmak beklenmedik davranışa veya optimal olmayan performansa neden olabilir. Parametreler GBPUSD volatilite özelliklerine göre uyarlanmıştır.

    Kâr Garantisi Yoktur: Ne geliştirici ne de EA kâr veya hatasız çalışma garantisi vermez. Tüm ticaret önemli kayıp riski içerir. Risk yönetim sistemleri riski yönetmek için araçlardır ancak onu ortadan kaldıramazlar. Piyasa koşulları hızla değişebilir. Kullanıcılar ticaret kararlarından ve sonuçlarından yalnızca kendileri sorumludur.

    Big BENg EA, Smart Money Kavramları entegrasyonu, gelişmiş risk yönetimi, akıllı grid kurtarma mekanizmaları ve kapsamlı güvenlik sistemleri ile algoritmik grid ticaretine sofistike bir yaklaşımı temsil eder. Sermaye korunması ve tutarlı risk yönetimine vurgu yapılarak özel olarak GBPUSD ticareti için tasarlanmıştır.

