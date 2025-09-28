MarketPower, Meta Trader 4 platformunu kullanarak EURUSD ve GBPUSD döviz piyasalarında otomatik işlem yapmak için trend takip eden bir Uzman Danışmandır. Danışman, yazar tarafından geliştirilen benzersiz bir matematiksel yöntem kullanarak döviz piyasasının gücünü sürekli olarak ölçer. Bu ölçümlere dayanarak alım veya satım kararları verir. Kullanıcı, StopLoss ve TakeProfit seviyelerini belirler ve alım hacmini belirler. Araştırmalar, en iyi sonuçların M15 zaman diliminde StopLoss=100 ve TakeProfit=550 ile elde edildiğini göstermiştir. Martingale, scalper veya grid sistemi değildir. EURUSD ve GBPUSD dışındaki döviz çiftleriyle çalışmaz.