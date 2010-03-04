No Loss EA MT5

No Loss EA (XAUUSD, M5)
Bu Uzman Danışman (EA), M5 zaman diliminde XAUUSD’yi hem hedge stratejisi hem de yatay piyasa filtresiyle işlemektedir.  
Cent hesaplar için optimize edilmiştir ve sermaye koruması ile drawdown yönetimi sağlamayı amaçlar.  

Ana Özellikler  
• Hazır olarak gelen optimize edilmiş varsayılan ayarlar  
• Önerilen minimum bakiye 10.000 Cent (~100 USD) olan Cent hesaplar için uygundur  
• Pozisyonları topluca yöneten sepet kâr sistemi  
• Yatay piyasada risk kontrolü için maksimum lot sınırlama seçeneği  

Riskler  
EA, hedge teknikleri kullandığından yeterli bakiye bulundurulmalıdır. Ek sermaye tutmak ve kârları düzenli olarak çekmek, uzun vadeli istikrar için tavsiye edilir.  

Performans Doğrulaması  
Gerçek hesaplardan elde edilen sonuçlar analiz ve şeffaflık için paylaşılmaktadır.  

Destek  
Kurulum ve kullanım soruları için ürün sayfasındaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.  

GÜNCELLEME: Maksimum lot sınırı seçeneği eklendi. Bu özellik, yatay piyasada hesabın tükenmesini önlemeye yardımcı olur.


Önerilen ürünler
ADX Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
ADX Multi Currency EA , birçok döviz çifti ve zaman diliminde kapsamlı bir şekilde test edilmiş sağlam Ortalama Yön Endeksi (ADX) stratejilerini uygular. Bu Uzman Danışman (EA), grid (ızgara) toparlanma, hedge (koruma) seçenekleri ve martingale stratejileri (varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır) dahil olmak üzere kapsamlı işlem yetenekleri sunar. Kesin giriş yöntemleri (kırılmalar, dönüşler, trend takibi) ve esnek çıkış kuralları (göstergelere, zamana veya kara dayalı) ile birlikte, düşük
CCI Crossover EA MT5
J Gomat
Uzman Danışmanlar
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price. This EA Strategy M5 candle close moving average vs CCI Rosse over in 1M. Running Verry Smoothly in all pairs especially in GOLD it will gives good profit. Inputs are  important inputs: inp7_PipsAway: -50 to -500 for Gold, -2  for USDJPY, EURUSD, GBPUSD inp9_ProfitAmountPips: 50 fore Gold, 2 for USDJPY, GBPUSD, EURUSD all Target Stoploss is set Zero All instrument working well in this EA also You can Use y
Bison XAUUSD
Sivaprasanthan Kandasamy
Uzman Danışmanlar
Bison   is an Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5 (MT5), specifically for trading XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. It sounds like it comes with a preset risk-to-reward ratio and adjusts the trading lot size accordingly, which would make it pretty user-friendly, especially for plug-and-play style trading. Does it have any particular risk management features, like stop loss or take profit levels? Or is it mainly focused on the lot size and risk-to-reward ratio? Also, how does i
Statistical Intelligence EA MT5
Marios Demosthenous
Uzman Danışmanlar
Unleash the power of advanced trading with "Statistical Intelligence EA MT5", the Expert Advisor designed to elevate your trading strategy through intelligent market analysis and precision. Here's why "Statistical Intelligence EA MT5" is the ultimate tool for traders looking to maximize their potential: 1. Advanced Market Analysis: Harnessing the power of comprehensive market history analysis, "Statistical Intelligence EA MT5" makes precise predictions about future market movements. By examining
NorthSea MT5
Mark Taylor
Uzman Danışmanlar
Introducing the " NorthSea EA " an advanced financial trading tool designed to strategically trade the popular currency pairs " AUDNZD, AUDCAD, and NZDCAD ". Powered by cutting-edge Smart Fully Automated Trading Technology, " NorthSea EA " incorporates a fully independent   Decision Engine   coupled with sophisticated filters to maximize profitability and enhance performance. Developed over a decade by a team of seasoned traders and expert coders, this expert advisor employs a unique strategy ta
EMA Scalper 5
Prafull Manohar Nikam
Uzman Danışmanlar
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
CCI Envelopes Breakout Strategy
Dipak Dilip Reddy
Uzman Danışmanlar
This strategy uses two indicators: Commodity Channel Index (CCI) and Envelopes. It opens a buy position when the CCI crosses above the lower level and closes it when the price crosses above the upper band of the Envelopes. It opens a sell position when the CCI crosses below the upper level and closes it when the price crosses below the lower band of the Envelopes. It also uses a fixed stop loss and take profit, and a trailing stop based on the previous bar’s high or low. It has some parameters t
Volatility Trend EA
Thabang Ismael Molefe
Uzman Danışmanlar
The EA  follows the market trend and open orders to follow the trend, it closes when the market direction changes. It is best performing when the market is also trending and good with H1 and H4 TF. So far the best settings used currently om moving averages is 10EMA and 40EMA. No Stop Loss and Take Profit as the order gets closed as soon as the trend changes direction. Use Trail Stop to protect all your profits.
TradeGhost
Stefano Padovano
Uzman Danışmanlar
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
Babylon Trader BTCUSD
Alisten A
Uzman Danışmanlar
Babylon Trader - BTCUSD, MetaTrader 5 (MT5) için özel olarak tasarlanmış, EMA geçişlerine ve günlük destek/direnç seviyelerine dayalı trend takipli bir piramit stratejisi uygulayan otomatik bir Uzman Danışmandır (EA). BTCUSD gibi kripto para piyasalarında ivme yakalamak için özelleştirilebilir lot büyüklüklerine (varsayılan 0,15, 0,10, 0,05), takip eden stop emirlerine ve görsel grafik geliştirmelerine sahip aşamalı pozisyon girişleri sunarken, dinamik pip hesaplamaları ve düşüş limitleri aracı
Oscillator Trigger EA
Irina Cherkashina
Uzman Danışmanlar
Oscillator Trigger EA  is a expert advisor created by a professional prop trader and financial manager with many years of experience. This is a solution for those who seek stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks.This expert advisor works effectively on different timeframes and on all trading instrum
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Uzman Danışmanlar
HTF CAD JPY is a fully automated Expert Advisor designed for CAD JPY trading. It is based on cluster analysis of machine learning and genetic algorithms. The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns and standard trading indicators.  The entry and exit logic works only when a bar closes. It filters market noise, greatly speeds up optimization, avoids stop-loss hunting and ensures correct operation at any broker with a reasonable spread. The Expert
Krakatau
Johan Gerard W Martens
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor is inspired on YouTube video: Trade Forex with an 91% Win Rate – No Indicators Needed! , Posted by the StatOasis | Ali Casey. Basically, you can run this expert advisor on any asset. However the coding of this EA has been finetuned and tweaked for the Nasdaq 100 . This is not a get quick rich scheme. It can take weeks before the conditions are met to open a trade. Patience is the keyword here.      Safety First! We added risk management features, which are: Risk: You can onl
Crash Broom Index EA
Adrian Arturo Cano Martinez
Uzman Danışmanlar
Robot for the DERIV broker. Trade synthetic indices. Crash 500 index, boom 500 index, Volatily 10, Volatily 10 (1s), volatily 100 and volatily 300 (1s) Scalping operations. It has a hidden profit and loss limiter. You can set it in your parameters. Recommended minimum balance to trade all indices is $1,000. Follow our signal in real time: https://www.mql5.com/en/signals/1630173
MegaSpikes Classic EA Mt5
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing MEGASPIKES CLASSIC_EA   Embark on a new era of trading excellence with MEGASPIKES CLASSIC_EA, a revolutionary Expert Advisor meticulously crafted to harness the power of artificial intelligence and neural networks in navigating the intricate landscapes of Boom and Crash markets. This cutting-edge trading bot is not just an advisor; it's your gateway to unparalleled precision, adaptability, and profitability. Key Advancements: Tailored for Boom , Crash , DEX indices and Rangebreak N
EA Seven MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The EA uses a reverse strategy. To detect trading signals, the following indicators are used: Moving Average, Relative Vigor Index, Average True Range, Alligator and other custom indicators . Each pair has a stop loss, take profit, breakeven and trailing stop. The EA trades on many major currency pairs and timeframes. The EA uses timeframes: MetaTrader 4 MetaTrader 5     M1,   M5,   M15, M30, H1  M1,   M2,   M3,   M4,  M5, M10, M12 ,   M15,   M20,   M30,  H1 , H2 Real monitoring 1 :  https://www
EuroDex
Marco Resseghini
Uzman Danışmanlar
ForexDex: The Smart Solution for Trading on EUR/USD! ForexDex is the automatic trading bot designed to work exclusively on the EUR/USD pair with a timeframe of M15. Created for those looking for long-term strategies and capital optimization, ForexDex is designed to make calculated decisions and manage risk efficiently. Main features: M15 timeframe: Suitable for those who want more dynamic trading, but always based on strategic analysis. Capital optimization: Each operation is planned for the l
MACrossOver Master
Thusitha Ranjana
Uzman Danışmanlar
MA Crossover Master   The strategy is based on price crossover with Moving Average indicator, confirmed by Fractal Adaptive Moving average and RSI  indicator. The default settings are just place holders and not necessarily the best. Use the settings that best suites you or your strategy. OpenBUY  - Set to true to allow buy trades. This setting is true by default. OpenSELL  - Set to true to allow sell trades. This setting is true by default. StartTakeProfit  - take profit value for open orders (d
Boxmaster RSIx2 MT5
Mikhail Mitin
Uzman Danışmanlar
Main: Not martingale, not a grid, working on all symbols; a good rational algorithm; Work of two indicators: RSI (from older timeframe - it works as a signal filter) and RSI (from junior timeframe - it works as a signal) ; There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly optimized (the work is maximally accelerated). Current sets after optimization are in comments. If you want to do optimizati
Multi Indicator Strategy EA
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Multi Indicator Strategy EA MT5 é uma ferramenta de trading sofisticada para MetaTrader 5 projetada para automatizar entradas e saídas de negociações utilizando nove indicadores técnicos: ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Média Móvel, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator e RVI. Oferecendo ampla personalização com múltiplas estratégias de entrada/saída e modos de combinação AND/OR/NA, este EA proporciona aos traders uma flexibilidade incomparável. Extensivamente testado, garante geração precis
DYJ Williams Percent Range MT5
Daying Cao
Uzman Danışmanlar
The  DYJ Williams Percent Range  is a unique High quality and easy to use and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and  Williams' Percent Range  indicators. The Indicator values ranging between -80% and -100% indicate that the market is oversold. Indicator values ranging between -0% and -20% indicate that the market is overbought.  Input Parameters  WPR  settings InpSpread = 50 -- When the spread is greater than or equal to 50, the signal is ignor
Superiority in Calculations
Pavel Malyshko
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The uniqueness of this expert is that he uses one common set. for most Expert Advisors, this is not applicable and will not work because most Expert Advisors have either sets that you can download yourself or embedded in the code for each currency pair. This Expert Advisor uses only 1 set for all 20 currency pairs. I differ from many developers in that I continue. improve your products. The main goal is to make such products that users will be satisfied with. You can always write to me and
InterSym MT5
Aliaksandr Chupryna
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
"InterSym MT5" danışmanı, sembolün ticarette herhangi bir kısıtlaması olmaması koşuluyla, komisyoncu tarafından "Piyasa Gözlemi"nde sunulan herhangi bir sembolün ticaretini yapar. Aynı anda 15'e kadar sembolü (her sembol için farklı ayarlarla) takas etmenize ve test etmenize olanak tanır. Spread'in etkisi kritik değildir, bu da yüksek spreadli (cent hesaplar) hesaplarda işlem yapmanıza olanak tanır. Hesaplama algoritması fiyat hareketinin dinamiklerini temel alır ve sabit noktalara bağlı deği
Pure Directional SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
Pure Directional SMA EA – Your Strategy, Your Way! Important Note: This EA provides a raw, powerful strategy designed for flexibility. Optimization is key! Adjust the settings to align with your trading style and market conditions, giving you complete control to shape the EA to your preferences. Discover the Power of Pure Directional SMA EA This Expert Advisor is built on the robust foundation of Simple Moving Averages (SMA), offering a customizable trend-following strategy that adapts to your
MeanTracer EA
Ndivhuwo Tad Jr Mehale Marageni
Uzman Danışmanlar
NOT: USDJPY ve EURUSD paritelerinde kullanılması tavsiye edilir. ÖNERİLEN AYARLAR (USDJPY için): SLPOINTS (zarar durdurma): 1500 puan TPPOINTS (kar alma): 750 puan ÖNERİLEN AYARLAR (EURUSD için): SLPOINTS (zarar durdurma): 500 puan TPPOINTS (kar alma): 50 puan Bu Uzman Danışman (Expert Advisor), ortalamaya dönüş (mean reversion) stratejisi üzerine kuruludur ve piyasa fiyat hareketlerini detaylı analiz etmek için birden fazla hareketli ortalama ile Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesini bir ara
GlobalMarketNavigator EA
Azad Amanuel Gorgis Gorgis
Uzman Danışmanlar
Introducing the GlobalMarketNavigator EA: Your Automated Trading Solution Elevate Your Trading Experience with Precision, Automation, and Expertise For: Gold = 15M, RSI = 16 or 11 Oil = 30M, RSI = 11 CAD/CHF = 15M, RSI = 11 NZD/CAD = H1, RSI = 11 RSI = 11 etc.. The GlobalMarketNavigator EA, authored by Azad Gorgis in 2024, is an advanced Expert Advisor (EA) meticulously designed for the forex, gold, and oil markets. With a focus on precision and efficiency, this EA leverages a sophisticated ble
Nova TRX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova TRX Trader is built around the power of Triple Exponential Moving Average (TRIX) — a momentum oscillator that smooths out market noise to reveal genuine directional bias. This Expert Advisor uses TRIX’s unique smoothing capabilities to avoid false signals and detect only the strongest shifts in trend. Rather than overreacting to every flicker of volatility, Nova TRX Trader focuses on sustained momentum changes — combining TRIX crossovers, slope analysis, and optional trend filters to delive
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Uzman Danışmanlar
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Uzman Danışmanlar
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Pafpaf BTCUSD
裕介 石野
Uzman Danışmanlar
１．自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴 当自動売買ソフトウェア（ＥＡ）の特徴を詳しくお伝え致します。 FX 証券会社：CryptoGT、FXGT etc... プラットフォーム：MT5 専用 取引通貨：ビットコインドル (BTCUSD) 取引スタイル：スキャルピング～中期 取引時間軸：15 分足 (M15) まず、チャート上では、インジケーターなどは必要ありません。 当 EA へ全て組み込まれています。 推進はビットコインドル (BTCUSD) 15 分足用です。 ビットコインはご存じの通り、値動きが激しいです。 ほとんどがレンジですが、ブレイクするととんでもないほど動きます。 保有ポジション損失リスクを抑えたハーフ＆ハーフのトラップ＆リピートタイプ EA 利益はあっても保有ポジションによる損失（ロスカット）を減らす工夫として 値幅設定レンジ中央値より上では売りのトラップ＆リピート、 中央値より下では買いのトラップ＆リピートを行います。 パラメーター設定では、注文範囲の調整・フィルターによる発注抑制・トレーリングストップ の機能を備えています。 トラップ＆リピートタイプの取引では、弱点
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.4 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
Quantum Arrow
Nikhil T K
Göstergeler
Quantum Arrow is a  powerful Non-Repainting indicator   specifically designed for the XAUUSD M15 timeframe, though it works effectively on any symbol and any timeframe . The indicator includes many useful features such as alerts, popups, and push notifications , offering flexibility for traders to adjust its values according to their preferences. Its price is highly affordable compared to the value and quality of the signals it provides. For any questions or support, please feel free to contact.
Fibonacci Sessions
Nikhil T K
Göstergeler
Fibonacci Sessions Göstergesi, hassas scalping ve gün içi stratejiler için tasarlanmış güçlü bir ticaret aracıdır. New York, Londra ve Asya seansları için otomatik olarak önemli Fibonacci seviyelerini çizer ve yatırımcılara ana piyasa seanslarındaki fiyat hareketlerinin net bir görünümünü sunar. Her seansta fiyatın en çok tepki verdiği benzersiz "Altın Bölgeler" vurgulanır. Bu, dönüşler, kırılmalar ve trend yönlü işlemler için son derece güvenilir bölgeler oluşturur. Gösterge, fiyatın sık sık bi
FREE
No Loss EA Capture Fx
Nikhil T K
Uzman Danışmanlar
No Loss EA (XAUUSD, M5) Bu Uzman Danışman (EA), M5 zaman diliminde XAUUSD’yi hem hedge stratejisi hem de yatay piyasa filtresiyle işlemektedir.   Cent hesaplar için optimize edilmiştir ve sermaye koruması ile drawdown yönetimi sağlamayı amaçlar.   Ana Özellikler   • Hazır olarak gelen optimize edilmiş varsayılan ayarlar   • Önerilen minimum bakiye 10.000 Cent (~100 USD) olan Cent hesaplar için uygundur   • Pozisyonları topluca yöneten sepet kâr sistemi   • Yatay piyasada risk kontrolü için mak
Gold Wallet
Nikhil T K
Uzman Danışmanlar
Gold EA – Optimized Expert Advisor for Consistent Growth Gold EA is a highly optimized trading robot designed to deliver reliable performance, even on small accounts starting at $500. With four flexible modes of operation, it caters to varying risk preferences and trading goals. LIMITED OFFER 01 MONTH AT 50$ ONLY FOR THIS WEEKEND Check out the screenshots below for performance results. Even in High Risk Mode, the max DD was only about $250 while making nearly $1,500 in a year!  Tick quality
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt