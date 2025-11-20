Ares Fury

Özel Uzman Danışmanımızla Ticaret Potansiyelinizi Açığa Çıkarın!


İşlem deneyiminizi kökten değiştirmek için tasarlanmış, son teknoloji MetaTrader 4 Uzman Danışmanımızı sunuyoruz. Live Oak Forex Trading Company uzmanları tarafından geliştirilen bu güçlü EA, işlem becerilerinizi geliştirecek ve kârınızı en üst düzeye çıkaracak özelliklerle doludur. İşte onu işlem cephanenizin vazgeçilmez bir parçası haline getirmeniz için nedenler:


Bu EA tamamen özelleştirilebilir ve her stratejinizi birden fazla şekilde test etmeniz için size daha fazla seçenek sunar.


Bu EA, hem gösterge hem de tam işlevsel bir EA olarak kullanılabilir. Birden fazla bildirim seçeneğiyle (e-posta dahil), seçim sizin!


1. Karlı Ticaret Mantığı:

EA'mız, gelişmiş teknik göstergelerden yararlanan gelişmiş bir algoritma ile donatılmıştır. Hem uzun hem de kısa pozisyonlar için en uygun giriş ve çıkış noktalarını akıllıca belirler.


2. Risk Yönetimi Parmaklarınızın Ucunda:

Özelleştirilebilir harici parametrelerle riskinizi kontrol altına alın. Tercih ettiğiniz lot boyutunu belirleyin, işlem başına maksimum riski belirleyin ve EA'nın davranışını risk toleransınıza göre ayarlayın. EA'mız sizi kontrol altında tutar.


3. Akıllı Takip Durdurma:

Akıllı takip eden stop mekanizmamızla kârınızı güvence altına alın. EA'nın piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlayarak kazançları güvence altına alırken potansiyel büyümeye de alan bırakmasını izleyin.


4. Sabit Lot veya Optimum Lot Büyüklüğü Hesaplaması:

Lot büyüklüğü belirlemede tahmin yürütmenize gerek yok. EA'mız, risk tercihlerinize göre en uygun lot büyüklüğünü hesaplayarak kişiselleştirilmiş ve verimli bir işlem stratejisi sunar.


5. Kullanımı ve Özelleştirmesi Kolay:

İster deneyimli bir yatırımcı olun ister yeni başlayan, EA'mız kullanıma hazır, kullanıcı dostu ve tamamen özelleştirilebilir. İnanılmaz derecede özelleştirilebilir olduğu için test amaçlı kullanabilir veya işlem tarzınıza ve tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.


İşte parmaklarınızın ucunda Özelleştirilebilir seçeneklerin bir listesi:

1. Ana parametreler

1.1 Benzersiz sihirli sayıyı ayarlayın.

1.2 Tam otomatik bir EA olarak kullanın veya işlemleri nerede yapacağınızı gösteren bir Gösterge olarak kullanın

1.3 EA olarak çalışırken veya gösterge olarak kullanıldığında e-posta bildirimleri gönderir

1.4 Emirler/yürütmeler yürütüldüğünde özel bir ses çalın

1.5 Emirlerde Satın Alma/Satış/Değişiklikleri belirlemek için renkleri tanımlayın

1.6 Açılır mesaj kutusu uyarılarını açma/kapatma (Tüm notlar her şeye rağmen Günlük sekmesinde yazdırılacaktır)

1.7 E-posta bildirimlerini açma/kapatma

1.8 Set: Kar Al, Zarar Durdur ve Sonraki Zarar Durdur

1.9 Kısmi Kapanış Açma/Kapatma

1.10 Koruma amaçlı kullanılabilir

2. Para yönetimi

2.1 Risk Yönetimini Açma/Kapatma

2.2 Risk Oranını Ayarlayın

2.3 Stop Loss'u yapılandırın.

2.4 Kar Al'ı yapılandırın.

2.5 İndirgeme faktörünü tanımlayın

2.6 Kaymayı Yapılandırın

2.7 BreakEven'ı kullanın

2.8 Martingale

3. Zaman sınırları

3.1 Özelleştirilebilir genlik derinliği

3.2 EA Başlangıç ​​ve Bitiş Süresi (saat)

3.3 İşlem süresini sınırlayın

3.4 İşlem başlangıç ​​saatini belirtin

3.5 İşlem bitiş saatini belirtin

3.6 Kaç bar/tik sayılacağını tanımlayın


      

Bu EA, kullanıcıya Trailing Stop kullanarak karlı işlemler elde etmek için birkaç seçenek sunar. Break Even ve Martingale. Açık bir işlem, özelleştirilmiş pip ayarlarınızı aşarsa, stop loss'u risksiz bir işlem için giriş fiyatına taşınır. Daha sonra işlem daha fazla pip kazanırsa, Trailing Stop fonksiyonu devreye girer.

Trailing Stop, piyasa fiyatı ile sizin belirlediğiniz stop loss seviyesi arasında bir mesafe bırakır. Fiyat, bir noktada, ayarladığınız stop loss seviyesine veya kar alma seviyesine ulaşacaktır.

Her iki durumda da ticaret kazançlı sonuçlanır.


Not:

Forex ticareti doğası gereği spekülatiftir ve her yatırımcı için uygun değildir.

Yatırımcılar risk yönetimini kullanmalı çünkü her zaman önemli miktarda kayıp riski vardır.

Geçmiş sonuçlar ve geriye dönük testler gelecekteki sonuçların göstergesi olmayabilir.

Gerçek potansiyeli bilmek isteyen herkes, bu EA'yı bir demo hesabında uygulamayı ve en iyi sonuçları belirlemek için çeşitli ayarlarla paralel testler çalıştırmayı düşünmelidir.

İşte bu yüzden bu EA inanılmaz derecede özelleştirilebilir!

Ayrıca yüksek spread seanslarında işlem yapmaktan kaçınmak için maksimum spread limit sayısını kontrol edin.

Grafikteki zaman aralığı ne kadar uzun olursa, dönüş o kadar güvenilir olur.


