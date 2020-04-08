WPR Higher Time Frame Oscillator mg
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Güçlü Kripto Forex Göstergesi HTF WPR Osilatörü.
- MT4 için profesyonel HTF WPR Osilatörü ile işlem yöntemlerinizi geliştirin. HTF, "Daha Yüksek Zaman Dilimi" anlamına gelir.
- WPR, scalping için en iyi osilatörlerden biridir.
- Bu gösterge, Aşırı Satış/Alım alanlarından Fiyat Hareketi girişleri olan Çoklu Zaman Dilimi işlem sistemleri için mükemmeldir.
- HTF WPR Göstergesi, Daha Yüksek zaman dilimindeki WPR'yi mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar --> bu profesyonel bir işlem yaklaşımıdır.
- Gösterge, dahili Mobil ve PC uyarılarına sahiptir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.