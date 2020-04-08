WPR Higher Time Frame Oscillator mg

MT4 için Güçlü Kripto Forex Göstergesi HTF WPR Osilatörü.

- MT4 için profesyonel HTF WPR Osilatörü ile işlem yöntemlerinizi geliştirin. HTF, "Daha Yüksek Zaman Dilimi" anlamına gelir.
- WPR, scalping için en iyi osilatörlerden biridir.
- Bu gösterge, Aşırı Satış/Alım alanlarından Fiyat Hareketi girişleri olan Çoklu Zaman Dilimi işlem sistemleri için mükemmeldir.
- HTF WPR Göstergesi, Daha Yüksek zaman dilimindeki WPR'yi mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar --> bu profesyonel bir işlem yaklaşımıdır.
- Gösterge, dahili Mobil ve PC uyarılarına sahiptir.

// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
Önerilen ürünler
SPD Envelopes Scalper
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor is based on a scalping strategy that uses Moving Average Envelopes Indicator . The Moving Average Envelopes indicator reflects the price overbought or oversold conditions, which help to identify the entry or exit points as well as possible trend break-downs. The moving average envelopes consist of an upper envelope placed above, and a lower envelope placed below. The distance between the moving average envelopes or the width of the bands/channels based on the volatility measu
Mr Beast Cross Distance
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST 3 MA CROSS DISTANCE RECOMENDED EUR USD TIMEFRAME H1 Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado, los cuales se han creado utilizando mi conocimiento y experiencia en el campo del trading. Sin embargo, el rendimien
Probability distribution PRO
Aleksey Ivanov
Göstergeler
Indicator is used for: defining price probability distributions. This allows for a detailed representation of the channel and its borders and forecast the probability of a price appearing at each segment of its fluctuations; defining the channel change moment.   Operation principles and features Indicator analyzes a quote history on lower timeframes and calculates a price probability distribution on higher ones. Forecast algorithms allow the indicator to calculate probability distributions and m
The 4 headed dragon MT4
Marta Gonzalez
Göstergeler
The 4 headed dragon is an indicator that has two functions. 1) Set the background trend. 2) Mark the predominant trend. By combining these two indicator signals, we will be able to trade for or against the trend, adapting the signals to your reading of the market. You can download the demo and test it yourself. 1) Set the background trend.   Define four possibilities of trend that are the four heads of the dragon, marked by colors on the indicator, marking a) Powerful buying trend. b) Weak
Sven AI Trading BOT EA
Sven Unglaube
Uzman Danışmanlar
Sven AI Trading BOT EA is operating Grid, Martingale, Arbitrage Strategies by new moderne Artificial Intelligence Technologies ! Sven AI Trading BOT EA is using new moderne Artificial Intelligence Grid Technologies for very fast automatical High-Frequency trading of CFDs, Currencies, Forex (FX), Indices, Indexes, Stocks, Shares, ETFs, Gold, Commodities, Metals, ETCs, Futures and Options into MetaTrader 4 Platform ! Sven AI Trading BOT EA is using new High Quantity and High Quality Artificial Int
Ultimate Simple
Narek Avetisyan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Ultimate Simple - полностью автоматизированная торговая система. Торговый робот работает на любых валютных парах и на любом таймфрейме. Работа робота основана на принципе дивергенции(против основного тренда). Объем входа в рынок и риски жестко контролируются на основе алгоритмов. Количество сделок ограничено уровнем свободной маржи в процентах, которое по умолчанию равно 1500% (во входных параметрах level = 1500.00). Объем входа в рынок зависит от количества свободных средств на счету, а если с
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Uzman Danışmanlar
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
SPV Volatility
Yvan Musatov
Göstergeler
The SPV Volatility indicator is one of the most effective filters. Volatility filter. Shows three volatility options. The so-called limit, real, and the last most effective filter for the filter is the percentage filter. Percentage display of folatility shows the ratio of limit to real volatility. And thus, if we trade in the middle of the channel, then it is necessary to set a condition that the percentage is less than a certain indicator value. If we trade on the channel breakout - following t
Buy Sell Arrow MT
Sahib Ul Ahsan
Göstergeler
Introducing a powerful, precision-engineered indicator that seamlessly combines Pivot Points, Moving Averages, and Multi-Timeframe Analysis to deliver high-probability Buy and Sell signals in real-time. This tool is your strategic edge, designed to identify trend reversals, market momentum, and optimal trade entries, no matter your preferred trading style. Our algorithm goes beyond standard indicators—by analyzing multiple timeframes simultaneously, it spots true market turning points while fi
DoIt Gold Guardian MT4
Diego Arribas Lopez
Uzman Danışmanlar
[ MT5 Version ]   DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD)   DoIt Gold Guardian   is designed for traders who want to   capitalize on gold’s explosive movements   with confidence, control, and simplicity. Specialized for   long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek   consistent growth without fear of volatility , i
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Uzman Danışmanlar
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Pipsindicator pro
Pervez Khan
Göstergeler
hi traders I am a Forex and binary expert trader from 2012 . I have many robust & highly profitable trading strategies. I've created these trading system with a long time effort and experience of vast knowledge. All my trading indicator will give 95 to 99% accurate performance. If you follow the signal it will give almost 100% success. They are extremely powerful, accurate & easy to trade. New Trader friendly no past experience needed. clear and friendly interface  Alert notification 100% non re
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Göstergeler
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
The Trend Professor
Elias Mtwenge
Göstergeler
The Trend Professor is a moving average based indicator designed for the purpose of helping the community of traders to analyse the price trend. The indicator will be displayed in the main chart as it is indicated on the screenshot section. How it works The indicator has lines of moving averages and colored histograms to depict the direction of the trend. There will be a fast signal line colored blue/yellow/red at some points. The red/yellow colored lines stands for bearish trend/signal while th
Zig Zag Plus Arrows
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Zig Zag Plus Arrows, dünya piyasalarında ticaret ve teknik analiz için bir araçtır. Aynı zamanda alım satım kararları vermek için piyasa koşullarının analizini sağlayan bir dizi göstergeden oluşur. Trend yönünde işlem yapılmasını sağlayan bir trend tanımlayıcı içerir. Trend oklarına dayanarak, Zig Zag algoritması kullanılarak yön bölümleri ve dönüm noktaları oluşturulur ve gelecekteki trend ve üst/alt fraktal zirveler sezgisel olarak gösterilir. Trend yönlerinde destek ve direnç seviyeleri olara
BuckWise
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Impulse fractals indicator MT4
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Beluga
SERGEI CHERNOV
Uzman Danışmanlar
Beluga is a fully automated expert Advisor that opens orders in the direction of a local trend. Each position is accompanied by a stop and take profit level. There is a trailing stop mechanism. A money management system is provided - with an increase in the Deposit, the volume of the opened position increases, which is calculated automatically. Input parameters: Magic-position ID Lot-fixed lot-used when the money management mechanism is disabled UseFixStoploss - use a fixed stop loss Num
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Uzman Danışmanlar
This EA uses indicators to move the level line, the rules are if the price is below the level line then it is a buy signal, and if the price is above the level then a sell signal, trailing stop is to modify the stop loss, or to bring up a stop loss if previously sl = 0, this EA can accept manual orders via Android or home PC. if the condition is floating you can help this ea using manual orders which you think are good...
Sequential R
Antony Augustine
3 (2)
Göstergeler
Sequential R  is a powerful indicator from the set of professional trader. In today’s market, an objective counter trend technique might be a trader’s most valuable asset. Most of the traders in the stock market must be familiar with the name "TD Sequential" and "Range Exhaustion". The Sequential R is a Counter-Trend Trading with Simple Range Exhaustion System. TD Sequential is designed to identify trend exhaustion points and keep you one step ahead of the trend-following crowd. The "Sequential
The Last Pharaon MT4
Alexander Oropesa Marrero
Uzman Danışmanlar
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Uzman Danışmanlar
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT4 , Matrix Arrow Göstergesinin MT4 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır. Matrix Arrow Indicator MT4 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MA
Order Blocks ICT Multi TF MT4
Diego Arribas Lopez
5 (2)
Göstergeler
[ MT5 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analys
Optimus Prime Pro Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Optimus Prime Pro, tu aliado en el emocionante mundo del trading de divisas! Optimus Prime es un asesor experto meticulosamente diseñado para la plataforma MT4, con un enfoque especializado en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot de trading automático ha sido creado con precisión y eficiencia para ayudarte a aprovechar al máximo las oportunidades del mercado, llevando tu experiencia de trading al siguiente nivel. Características Destacadas de Optimus Prime: Optimización
FREE
Price action with smart money management
Debashish Sahu
Uzman Danışmanlar
This PRICE ACTION  trading EA is best for low risk steady growth. The EA has ability to smartly increase and decrease risk percent per trade  to maximize the gain. No INDICATORS are used of any kind. There is NO HEDGING or MARTINGALE. This Ea is fully set and forget based, but if you want you can also manually move your stop and profit target and can also close the trades whenever you want, it will not affect the EA algorithm. If You are new to robot trading, run with default settings. NOTE:
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Uzman Danışmanlar
HFT KING EA ile tanışın - Ticaretin En İyi HFT KING'i! Bu tam otomatik yüksek frekanslı ticaret sistemi, gelişmiş algoritması ve son teknoloji ürünü özellikleriyle ticaret deneyiminizde devrim yaratmak için tasarlanmıştır. HFT King, yatırımcılara güvenilir ve karlı ticaret sinyalleri sağlamak için teknik analiz, yapay zeka, yüksek frekanslı ticaret ve makine öğreniminin benzersiz bir kombinasyonunu kullanır. HFT King'in en son teknolojisi, ticaret fırsatlarının belirlenmesinde, pazar eğilimlerin
Fixed Range Volume Profile V1
Hoummad Elkraima
Göstergeler
With Fixed Range Volume Profile,The traces left by the big players will not go unnoticed by you. Professional   Volume Profile   Indicator reveals Institutional order flow. This advanced market indicator will teach you to spot the buying and selling. Dont want to say more because its well known by most professionals  trader. This Indicator : -  Quickly Identify the Strongest Institutional S/R Zones. - W orks with all Trading Instruments (Forex, Futures, Indexes, Commodities, Stocks, Cryptocur
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (8)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Göstergeler
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (downloa
Yazarın diğer ürünleri
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ADVANCED MULTI SCALPING EA - tamamen otomatik çok çiftli işlem sistemidir - istikrarlı büyüme ile çok güvenlidir. Bu karlı scalping EA şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir - ayda yaklaşık 70-100 işlem alır. EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden  "v24.1 mod2" Set_files'ı kullanın. EA'nın Özellikleri: - Ek spread ayarları. - Ayarlanabilir Volatilite-Uyarlanabilir Stop Loss. - Uzun/Kısa için SWAP ekranı. - Sabit_SL seçeneği. - Sistem güvenlidir ve ızgaralar veya
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! // Harika ticaret robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller Crypto_Forex Göstergesi: MT4 için Heiken Ashi Mumları. Yeniden Boyama Yok. - Heiken_Ashi_Candles, resimde olduğu gibi Trend Çizgisi MA göstergesiyle harika bir kombinasyona sahiptir. - Gösterge Heiken_Ashi_Candles, trendi daha görünür hale getirme
FREE
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Uzman Danışmanlar
MULTI SNIPER EA, MT4 platformu için yaklaşık %90 doğruluk oranına sahip hassas bir otomatik işlem sistemidir. Bu karlı scalping EA, şu anda piyasadaki en istikrarlı sistemlerden biridir. Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. - EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümündeki 2 Set dosyasını kullanın. - Bileşik faiz yöntemi ve scalping teknikleri uygulandı. - Sistem, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar. - EA, varsayılan
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 çift için 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden  (v25.11) Set_files'ı kullanın. Bu EA, Adaptive Scalper EA'nın Gelişmiş bir sürümüdür. Advanced Adaptive Scalper EA'nın temel Adaptive Scalper EA ile karşılaştırıldığında ek özellikleri: - Ek spread ayarları. - SPREAD
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend Düzeltme Histogramı". - Trend Düzeltme Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş eğilimi için kırmızı ve yükseliş eğilimi için mavi. - Aynı renkteki 7 ardışık histogram sütunu yeni bir eğilimin başlangıcı anlamına gelir. - Ana amaç olan kayıpları en aza indirmek ve karı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış Trend Düzeltme Histogramı göstergesi. - Göstergenin duyarlılığından sorumlu olan "Periyot" parametresine sahiptir. - Dahili Mobil ve PC uyarıları. - Tren
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi SCALPING SNIPER MT4 için, Yeniden Boyanmayan Ticaret Sistemi. Scalping Sniper - doğru fiyat momentumunu gösteren gelişmiş bir sistemdir (gösterge)! - MT4 için profesyonel Scalping Sniper Göstergesi ile ticaret yöntemlerinizi yükseltin. - Bu sistem, %90'a varan kazanma oranıyla çok doğru ancak nadir keskin nişancı sinyalleri sağlar. - Sistem, bir çift başına düşük sinyal sayısını telafi etmek için sinyalleri aramak için birçok çift kullanır. - Scalping Sniper şunlardan o
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Fraktal Trend Çizgileri" MT4 için. - Bu gösterge, kopuşlarla Grafik Analiz kullanan yatırımcılar için mükemmeldir!!! - "Fraktal Trend Çizgileri" grafiksel Yukarı Trend (mor renk) ve Aşağı Trend (kırmızı renk) çizgilerini gösterir. - Yukarı Trend ve Aşağı Trend çizgileri, en yakın 2 fraktala dayanır. - Gösterge, trend çizgilerinin renginden ve genişliğinden sorumlu birkaç parametreye sahiptir. - Gösterge, kopuş uyarısı için yerleşik Mobil ve PC'ye sahiptir. // Harika T
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için Forex Göstergesi "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" göstergesi çok kullanışlı bir yardımcı işlem aracıdır. - Fiyata (fiyat aralığı seviyeleri) göre ulaşılabilen günlük, haftalık ve aylık en olası seviyeleri gösterir. - Günlük aralık, günlük içi yatırımcılar için kullanışlıdır. - Haftalık ve Aylık aralıklar Swing ve Uzun vadeli yatırımcılar içindir. - Gösterge, Kar Alma hedeflerinizi planlamak veya Zarar Durdurma emirleri düzenlemek için mükemmeldir. // Harika
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Follow Trend Osilatörü" - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır! - Kullanıcı dostu gösterge, ana trendin yönüne doğru scalping fırsatları sunar. - Sinyal histo parçasına sahip düzgün ve ayarlanabilir osilatör. - Yükselen trendler için osilatörün yeşil rengi, düşen trendler için kahverengi rengi. - Aşırı satım değerleri: -30'un altında; Aşırı alım değerleri: 30'un üzerinde. - Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. // Ha
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF RVI Osilatörü MT4 için, Yeniden boyama yok. - Profesyonel HTF RVI Osilatörü MT4 ile işlem yöntemlerinizi yükseltin. HTF şu anlama gelir - Daha Yüksek Zaman Çerçevesi. - RVI, trend değişikliği tespiti ve Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından giriş için en iyi osilatörlerden biridir. - Bu gösterge, Aşırı Satış/Alım alanlarından Fiyat Hareketi girişleri olan Çoklu Zaman Çerçevesi işlem sistemleri için mükemmeldir. - HTF RVI Göstergesi, RVI'yi Daha Yüksek zaman çerç
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Trend ZigZag ile MACD". - MACD göstergesi trend ticareti için en popüler araçlardan biridir. - "MACD with Trend ZigZag" Fiyat Hareketi girişleriyle veya diğer göstergelerle birlikte kullanmak için mükemmeldir. - En doğru giriş sinyallerini seçmek için bu göstergeyi kullanın: _ MACD 0'ın üzerindeyse (yeşil renk) ve ZigZag çizgisi yukarı doğruysa - yalnızca Satın Alma Fiyatı Hareketi kalıplarını arayın. _ MACD 0'ın altındaysa (pembe renk) ve ZigZag çizgisi aşağı
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca olumlu geri bildirimlerinizi de çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! // Harika ticaret robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller MT4 için Forex Göstergesi Spread Göstergesi, harika bir yardımcı ticaret aracı. - Spread Göstergesi göstergesi, eklendiği forex çiftinin geçerli spread'ini gösterir. - Spread gösterge değerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür: 0 -
FREE
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "Scalping Histogramı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. - Scalping Histogramı göstergesi, küçük fiyat düzeltmesinden sonra fiyat momentumunun ana yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir. - Scalping Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş momentumu için turuncu ve yükseliş momentumu için yeşil. - Aynı renkte en az 10 ardışık histogram çubuğu gördüğünüzde, güçlü bir momentum gerçekleştiği anlamına gelir. - Giriş sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve ilk momen
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Göstergeler
Bu, ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz Ücretsiz bir üründür! Ayrıca, olumlu geri bildirimlerinizi çok takdir ediyorum! Çok teşekkürler! // Harika ticaret robotları ve göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller MT4 için Forex Göstergesi SWAP Ekranı, harika bir yardımcı ticaret aracı. - SWAP Ekranı göstergesi, eklendiği forex çiftinin uzun ve kısa işlemleri için geçerli SWAP'ları gösterir. - SWAP Ekranı değerlerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mü
FREE
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Dinamik Osilatör - MT4 için gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesidir - verimli bir Ticaret aracıdır! - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını kontrol etmek için resimlere bakın. - Dinamik Osilatör, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma bölgelerine sahiptir. - Osilatör, Aşırı Satış/Aşırı Satın Alma alanlarından tam giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır. - Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında; Aşırı Satın Alma değerleri: Kırmızı çizginin üzerinde. - Standar
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Göstergeler
MT4 için "8 Sembol için RSI" Forex Göstergesi. Yeniden boyama yok. - RSI, işlem yapmak için en popüler osilatörlerden biridir. - Güçlü Aşırı Satın Alma bölgesinden (70'in üstünde) Satış girişleri ve güçlü Aşırı Satış bölgesinden (30'un altında) Satın Alma girişleri almak harikadır. - RSI, sapma tespiti için çok faydalıdır. - "8 Sembol için RSI", yalnızca 1 grafikte 8 farklı sembole kadar RSI değerlerini kontrol etme fırsatı verir. - Bu gösterge, Aşırı Satın Alma/Satış alanlarından Fiyat Hareke
Anti Scalping Trader mg
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ANTI SCALPING TRADER EA - en son fiyat hareketi araştırmalarına dayalı gelişmiş bir otomatik işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 20 Set_file mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.12'i kullanın İşlem fikri, kendim bulduğum tamamen yeni Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır! ANTI SCALPING TRADER çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca işe yarayacaktır, çünkü tüm Set_files'ların pozitif matemat
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Scalping_Channel". - Scalping Kanalı, ATR tabanlı oynaklık sınırlarına sahiptir. - Scalping ticareti için kullanmak harikadır: - Orta çizgide düzenleme bekleyen limit emri yoluyla işlemlere girin. - Yeşil sabit yukarı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum üst sınırın üzerinde kapandığında Boğa girişlerini düşünün (resimlere bakın). - Kırmızı sabit aşağı kanal gerçekleştiğinde ve en az 1 mum alt sınırın altında kapandığında Ayı girişlerini düşünün (resimlere ba
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
ADAPTIVE SCALPER EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 10 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v25.11'i kullanın. - EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. - Sistem güvenlidir ve grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAZ. Her siparişin hesap koruması için kendi SL'si va
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRICE ACTION TRADER EA - Fiyat Eylemi araştırmasına dayalı harika bir otomatik işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_file mevcuttur! İşlem fikri, ünlü güçlü Fiyat Eylemi modeline dayanmaktadır - PinBar! Price Action Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_file'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set dosyalarını kullanın. (v25_11) E
Greedy Bob EA mw
DMITRII GRIDASOV
4.25 (4)
Uzman Danışmanlar
GREEDY BOB EA - fiyat hareketi araştırmasına dayalı harika bir günlük işlem sistemidir! Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 6 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı (v25.25 m2) kullanın. İşlem fikri, scalping teknikleriyle birleştirilmiş ünlü güçlü Fiyat Hareketi modeline dayanmaktadır! GREEDY BOB EA, AB ve ABD seansları sırasında H1 zaman diliminde çalışmaktadır. EA Özellikleri: - EA aynı anda 6 çiftte ç
ReTest Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "ReTest Histogramı" MT4 için, Yeniden Boyama Yok. - ReTest_Histogram göstergesi, güçlü S/R seviyesinin yeniden test edilmesinden sonra ana trend yönüne giriş sinyallerinin aranması için kullanılabilir. - ReTest Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş trendi için kırmızı ve yükseliş trendi için yeşil. - Aynı renkte sabit ardışık histogram sütunları gördüğünüzde bu, yeni bir trendin gerçekleştiği anlamına gelir. - ReTest sinyali, histogramda zıt renkte 1 sütun ve trend rengin
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" MT4 için. - "İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenleri" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlüdür. Yeniden boyama yok; Gecikme yok; - Gösterge grafikte İç Çubuk ve Dış Çubuk Desenlerini algılar: - Boğa deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - İç Çubuğun kendisi Yüksek R/R oranına (ödül/risk) sahiptir. - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - "İç Çubuk ve Dış Çubu
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Ayarlanabilir Fraktallar" - fraktal göstergesinin gelişmiş bir versiyonudur, çok kullanışlı bir ticaret aracıdır! - Bildiğimiz gibi Standart fraktallar mt4 göstergesinin hiç ayarı yoktur - bu, yatırımcılar için çok elverişsizdir. - Ayarlanabilir Fraktallar bu sorunu çözmüştür - gerekli tüm ayarlara sahiptir: - Göstergenin ayarlanabilir periyodu (önerilen değerler - 7'nin üzerinde). - Fiyatın Yüksek/Düşük noktalarına ayarlanabilir mesafe. - Fraktal oklarının ayarlanabilir tasarımı. - Gösterged
Grid Master EA mt
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
GRID MASTER EA - gelişmiş bir grid hedging çoklu çift ticaret sistemidir! EA piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar. Diğer birçok grid EA'nın aksine - Grid Master çok güvenli bir davranışa sahiptir. EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın. - Giriş ve Çıkış noktaları piyasa oynaklığına bağlı olarak EA tarafından otomatik olarak ayarlanır. - Uzman Danışman her çiftteki Alım ve Satım emirlerini aynı anda yönetebilir. - EA aynı anda 3 çiftte çalışabili
Price Action OB Trader EA m
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRICE ACTION OB TRADER EA - fiyat aksiyon araştırmasına dayalı harika bir otomatik ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın. (v25_11) Ticaret fikri, ünlü güçlü Fiyat Aksiyon kalıbına dayanmaktadır - OutsideBar! Price Action OB Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_files'ların pozitif matematiksel beklen
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
"SINGLE SNIPER" EA, MT4 platformu için güçlü bir scalping ticaret sistemidir! Yüksek Kazanma oranı yaklaşık %85-90'dır! Sistem bileşik faiz risk yönetimini kullanıyor! Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür. - EA sürüm 25.15'i kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_file'ı kullanın. - İşlemler çok doğrudur: yaklaşık %85-90. - Sistem, grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMAMAKTADIR. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır. - Bileşik fai
DeMarker Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi HTF DeMarker MT4 için. - Bu gösterge, teknik yatırımcıların giriş ve çıkış noktalarını bulmak için kullandığı kullanışlı bir araçtır. HTF, Yüksek Zaman Çerçevesi anlamına gelir. - DeMarker osilatör çizgisi, önceki yüksek ve düşük seviyelere göre mevcut fiyat pozisyonunu gösterir. - DeMarker, diğer osilatörler arasında en verimli düzenli sapma sinyallerini sağlar. - Aşırı Satın Alma bölgesi, DeMarker 0,7'nin üzerinde olduğunda ve Aşırı Satış bölgesi ise 0,3'ün altında ol
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Doji Tersine Dönüş deseni". - Gösterge "Doji Tersine Dönüş deseni" saf Fiyat Hareketi ticaretidir: Yeniden boyama yok, gecikme yok; - Gösterge, Doji mumunun desenin ortasında olduğu ve son mumun birinci kırılma olduğu grafikte Doji Tersine Dönüş desenini algılar: - Boğa Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - Ayı Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın). - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - G
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Uzman Danışmanlar
SwapFree Adaptive Scalper EA - akıllı, güvenli ve güvenilir tam otomatik çok çiftli scalping ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 9 çift için 9 Set_files mevcuttur! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files v24.20'yi kullanın. EA'nın Özellikleri: - Scalping teknikleri. - Rollover etkisi yok. - Swap yok. - Hafta sonu boşlukları yok. - EA, AI yöntemleri aracılığıyla piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt