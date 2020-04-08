London Session Open Level mf
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Londra Seans Açılış Seviyesi" Kripto Forex Göstergesi.
- "Londra Seans Açılış Seviyesi" göstergesi, gün içi işlemler için oldukça kullanışlı bir yardımcı göstergedir.
- Seans açılış fiyat seviyesi çok önemlidir çünkü fiyat gün içinde sıklıkla o seviyeye geri döner.
- Gösterge, her gün için Londra seans açılış fiyat seviyesini gösterir.
- Ayrıca gösterge, Pazartesi günleri haftanın açılış seviyesini de gösterir.
- Gün içi yatırımcıların hedef belirlemeleri veya destek/direnç bölgesi olarak kullanmaları için faydalıdır.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.