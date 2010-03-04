AI Knights of the Round

Çoğu Kolayca Backtest Yapılabilen AI EA Aldatıcıdır

Hepimiz biliyoruz ki, AI kullanmak (büyük modelleri kastederek) bir istekte bulunmayı gerektirir. Ancak MQL5 dokümanları açıkça belirtmektedir: WebRequest() fonksiyonu strateji testinde çalıştırılamaz. (WebRequest() cannot be executed in the Strategy Tester.)

Bu nedenle, kolayca backtest yapılabilen AI EA’ların çoğu temelde aldatıcıdır veya AI, EA içinde sadece süsleyici bir rol oynar, hatta gereksiz bir rol bile olabilir.

En son güncelleme tarihinden sonraki zaman aralıklarında hâlâ kolayca backtest yapılabilen AI EA’lar için, bunların aldatıcı olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Çünkü güncelleme tarihinden önceki zaman aralıklarında, EA’nın yürütülebilir dosyasında AI’nın bir kısmının çıktısının yer aldığını iyi niyetle varsayabiliriz. Ama en son güncelleme tarihinden sonra bu tamamen açıklanamaz.

AI Knights of the Round Backtest ve Optimize Edilebilir

Başlangıç fiyatı $50, her satışta $1 artış

AI Knights of the Round, tamamen AI tarafından yönetilen bir altın (XAUUSD) işlem uzmanıdır.

Bazı teknik yöntemlerle, AI Knights of the Round’ın backtest yapılabilmesini ve giriş parametrelerinin optimize edilebilmesini sağladık. Bu kolay değil ama tamamen mümkün. Birkaç AI çıktı önbellek dosyası sağladık; bunları indirip AI performansını backtest edebilirsiniz.

Ayrıca, tercih ettiğiniz AI modeline geçebilir ve EA’nın giriş parametrelerini otomatik olarak optimize edebilirsiniz. Bunun için ücretsiz aracımızı kullanarak AI çıktı önbellek dosyalarını oluşturmanız gerekir: AI Knights of the Round Helper.

Detaylar için detaylı açıklama dokümanına bakabilirsiniz.

Önerilen Konfigürasyon

Çift Ücretsiz Model

Tamamen ücretsiz! Yani modeller ücretsiz.

  • Modeller:
    • deepseek/deepseek-chat-v3.1:free
    • deepseek/deepseek-r1-0528:free
  • Zaman dilimi: H2
  • Başlangıç sermayesi: en az $100
  • İşlem enstrümanı: XAUUSD
  • Kaldıraç: en az 1:30
  • Broker: sınırlama yok
  • Set file: Detaylı açıklama dokümanından indirilebilir
  • İşlem sinyalleri: hazırlanıyor

Modeller neden ücretsiz?

OpenRouter, her hesaba günlük 50 istek hakkı verir. 24 ÷ 2 × 2 = 24 < 50, dolayısıyla tamamen ücretsiz kullanılabilir.

Daha Fazla Konfigürasyon

Lütfen yukarıdaki detaylı açıklama dokümanına bakınız.


