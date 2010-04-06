Pro Price Action OB EA mt

PRO PRICE ACTION OB EA - fiyat aksiyon araştırmasına dayalı harika bir otomatik işlem sistemidir!

Bu, sizin için tüm işlem işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_files mevcuttur!

EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı (v25.15) kullanın.

İşlem fikri, ünlü güçlü Fiyat Aksiyon kalıbına dayanmaktadır - OutsideBar!

Pro Price Action OB EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_files'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır!

EA Özellikleri:
- EA aynı anda 7 çiftte çalışabilir - karşılık gelen Set_files'lar "Yorumlar" bölümünde sizi bekliyor.
- Sistem, birçok scalper gibi yüksek komisyonlar için para israf etmiyor.
- Sıkı spread gereksinimleri yok - EA herhangi bir hesapta kullanılabilir.
- Sistem herhangi bir tehlikeli grid yöntemi KULLANMIYOR.
- EA varsayılan olarak yerleşik bileşik faiz para yönetimine sahiptir. - Her işlemde broker tarafından görülemeyen SL ve TP vardır.
- SL ve TP dinamiktir - varsayılan olarak piyasa oynaklığına uyum sağlayabilirler.
- EA ayarlarında telafi modu mevcuttur.
- Trend ve Osilatör filtreleri yerleşiktir.
- Dinamik Trailing Stop da yerleşiktir.
- İşlem çiftleri: NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.
- Zaman dilimi: D1.
- Çalışma süresi: EA mumun sonunda giriş fırsatları arar. Sistem günlük mum oluştuktan sonra emir ayarlamadıysa (D1 zaman diliminde) - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir.
- EA'da Bilgi Spread Swap Ekranı vardır - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swaplarını gösterir.
- Ekran ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları gösterir. - Info Spread Swap Display'i grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.

Nasıl kurulur:
- 7 önerilen grafiği açın:
NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.
- Her grafikte D1 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe Expert Adviser ekleyin.
- EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (bu sayfadaki "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı (v25.15) alın).
- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi 7/24 çalışır durumda bırakmak (VEYA PC yerine VPS kullanmak).

Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.

