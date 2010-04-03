EarlyScope

EarlyScope, herhangi bir finansal varlıkta çalışmak üzere tasarlanmış, piyasa dinamiğini analiz etmek için güçlü bir araçtır. Gösterge, fiyatın potansiyel dönüşlere hazırlanıyor olabileceği düşük oynaklığın gizli alanlarını tespit ederek, trader'ların genellikle çıplak gözle kaçırılan desenleri görmesine yardımcı olur.

Göstergenin, yalnızca hesaplanacak ve çizilecek gün sayısını ayarlamak için kullanılan tek bir harici parametresi vardır. Seviyeler, tarihsel verilerin ve tekrarlayan desenlerin analizine dayanarak inşa edilir; bu da karmaşık kurulum veya gereksiz bilgi olmadan karar vermeyi mümkün kılar.

EarlyScope evrensel olarak çalışır — Forex paritelerinde, endekslerde, kripto para birimlerinde ve emtialarda. Görselleştirme temiz ve anlaşılır kalır: bölgeler ve seviyeler doğrudan grafikte görüntülenir, analizi kolaylaştırır ve zaman kazandırır. Araç, katı analiz ve sezgisel netlik kombinasyonuna değer veren trader'lar için idealdir. İstikrarsız piyasalarda bile, gösterge kontrolü korumaya, giriş ve çıkışları planlamaya ve piyasa eğilimlerini daha iyi anlamaya yardımcı olur.

EarlyScope, fiyat hareketindeki gizli desenleri arayan ve karmaşık ayarlara girmeden kanıtlanmış metodolojilerle çalışmayı tercih edenler için vazgeçilmez bir yardımcıdır.

