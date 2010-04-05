Iconic Breakout Pro 2 for MT4

ICONIC BREAKOUT PRO 2

Dürtüsellikten tekrarlanabilir rutine. Şanstan yönteme.

Bir trading sabahını hayal edin.

Telaşlı alarmlar, duygu dalgalanmaları yok. Yerine: net bir plan, belirli zaman pencereleri, tartışılmaz kurallar ve tereddütsüz uygulama. Önce gözlem, sonra ölçüm ve ancak ondan sonra fiyatın sizin için çalışmasına izin verilir; risk baştan sınırlandırılır ve kâr hedefi net kâr mantığıyla (spread ve komisyon dâhil) tasarlanır. Ekranda kompakt bir panel, gerçekten önemli olanı özetler: seans aralığı, ATR, spread, bekleyen sayısı, durum, günlük DD, PnL.

ICONIC BREAKOUT PRO 2 (IBP2) rutinine hoş geldiniz.

Kalp, bilerek basit tutuldu:

Seans aralığı kırılımı (özellikle ABD seansı etrafındaki saatlerde).

Önceki 24 saatin en yüksek/en düşük bölgesinin kırılımı.

İki bağımsız motor, tek bir felsefe: “az ama isabetli.”

Mum kovalama bitti, kaçan fırsatların hüznü bitti. IBP2 içgüdüyü tekrarlanabilir bir sürece çevirir.

Neden “bir başka breakout EA” daha?

Çünkü çoğu robot hep aynı hatalara düşer:

Çok erken girer. Piyasa hâlâ sıkışırken gereksiz risk alır. Bağlamı karıştırır. Lokal bir mikro-kırılım, 24 saatlik yapının kırılımı değildir. SL/TP süs gibidir. Grafikte kazanırsınız ama hesapta kaybedersiniz: spread ve komisyon gerçekten entegre edilmemiştir. “Çeşitlendireyim” derken saçma sapan çoğaltır. Emri çoğaltır, riski kapatmaz.

IBP2 proaktif önleme odaklıdır: filtreler, sıkı ön kontroller, çakışmadan çalışan iki ayrı motor ve kötü sürprizleri engelleyen risk mimarisi.

IBP2 nedir? (Güvenmeniz için yeterli, kopyalamanız için değil)

NAS100 (CFD) odaklı bir kırılım uzmanı.

İki bağımsız motor : Seans aralığı ve Önceki 24 saat H/L. Her birinin kendi kimliği, sınırları, gün sonu temizliği vardır.

Emirden önce : minimum mesafe, tick ızgarası, broker Stops/Freeze saygısı, “asgari net TP” denetimi , marjin kontrolü ve lot üst limiti .

Risk yönetimi yerleşik : OCO (biri dolunca diğeri iptal), günlük max kayıp bekçisi , marjin kullanım tavanı, lot üst sınırı , spread filtresi, SL/TP değişikliklerinde cooldown .

Net odaklı: TP, spread + komisyon sonrası net mesafe ile değerlendirilir; fill sonrası açılış kayarsa SL/TP yeniden hizalanır (broker limitleri dâhilinde) ki planlanan net mesafe korunsun.

Yaklaşımı anlatıyoruz, kopyalanacak formülü değil. Eşikler, ızgaralar, tam akış sırası bilerek paylaşılmıyor.

Çakışmasız iki motor

1) Seans aralığı kırılımı

Saf gözlem penceresinde günün kutusu (H/L) oluşturulur.

Gözlem biter bitmez H/L dışına buffer ile bekleyen stop emirleri konur; vade ayarlanır.

Broker mesafeleri, grid, OCO, gün sonu temizlik: hepsi disiplinli.

2) Önceki 24 saat H/L kırılımı

Gün kapanışı sonrası kısa bir gecikme ile 24 saatlik H/L çevresine bekleyenler yerleştirilir.

Bu motor, seans aralığı motorundan tamamen bağımsızdır (kimlik, limit, zamanlayıcılar ayrı).

Sonuç: Günün kutusunun kenarını ve 24 saatin yapısal sınırını çakışma olmadan, ikisini de hedeflersiniz.

Risk mimarisi: Önce koru, sonra saldır

Pozisyon boyutu sabit lot veya özsermayenin yüzdesi; aşırı agresifleşmeyi önleyen sert lot tavanı .

Günlük max kayıp : eşik görüldüyse o gün bitti .

Marjin kullanım tavanı : hiçbir senaryo tüm hesabı kilitlemez.

Spread filtresi : maliyet kirliyse pas geçilir .

Cooldown: SL/TP'ye seri şeritte müdahale yok; sakinlik ve kural.

“Net kâr TP” ve fill sonrası hizalama: Gerçek kazanç

Çoğu EA TP iliştirir ve biter. IBP2 daha fazlasını yapar:

Net (spread + komisyon + gerekirse tampon) olarak asgari TP mesafesi zorunludur.

İşlem dolduktan sonra gerçek açılış referans fiyattan uzaksa, IBP2 SL/TP’yi yeniden hizalar (Stops/Freeze’e uyar) ki net hedef bozulmasın.

“Grafikte kazanıp, hesapta kaybetmek” paradoksunu söküp atmak için.

Aktif yönetim, aşırı kontrolsüz

Break-even : belirli kârlı mesafeden sonra SL küçük pozitif ofsetle kâra taşınır .

Trailing : sadece kilit yönünde (asla gevşetmez).

Stops/Freeze: Broker kuralları tartışılmaz; mikro yapıyla kavga edilmez.

Safe Mode: “garip günler” için sigorta

Daha sıkı spread filtresi .

Mikro lot zorlaması (öğrenme ya da aşırı volatil günler).

Broker yapısına göre SL/TP fill sonrası ekleme seçeneği; yine asgari net TP + mesafe korunur.

Kompakt GUI: Gereken her şey, anında

Durum (PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD), seans aralığı ve Δ, 24h H/L, ATR, spread, risk, motor başına bekleyen sayısı ve bir sonraki vade, PnL ve gün içi DD.

Sıfır gürültü, sıfır tereddüt. Daha hızlı ve berrak karar.

Backtest: Davranış profili olarak okuyun

Dönem: 04/09/2020 – 27/06/2025

Enstrüman: NAS100

Kalite: %99 (tick)

Başlangıç sermayesi: 1.000

Ana göstergeler

Net kâr : 403.748,63

Profit factor : 2,34

Recovery factor : 26,85

Sharpe : 35,91

İşlem sayısı : 2.003

Kazanç oranı : ~%77,5 (kârlı 1.553 / zararlı 450)

İşlem başına beklenti : 201,57

Maks. equity DD : %5,89 (mutlak 15.034,40)

Göreceli saldo DD : %17,27

Uzun kazanan: 1.087 (%75,80) / Kısa kazanan: 916 (%79,59)

Görsel okuma (kritik)

Düzenli yükselen equity : disiplinli kırılımın imzası.

MFE/MAE dağılımı doğru yana eğik: kârı bırakır , zararı erken keser .

Saat yoğunluğu : ABD seans kalbi — IBP2 NAS100 hareketliyken çalışır.

Haftalık/aylık tutarlılık : “mucize aylar” gerekmez.

Tutmalar: görece kısa; trend koşarken uzayabilir — kurallı kırılımın bekleneni.

Bu tablo ne söyler?

Martingale ya da grid yok. İlerleme disiplin ve kontrollerden doğar.

Risk tutulurken, piyasa yol verdiğinde kâr hızlanır. OCO, net TP, günlük durdurucu, lot tavanı — hepsi birlikte çalışır.

Ama…

Hiçbir backtest geleceği garanti etmez. Spread, komisyon ve gerçek fill kalitesi sonuçları değiştirir.

Bunu bir davranış denetimi gibi görün: “Kurallar çalışırken sistem nasıl davranıyor?”

IBP2 VPS’inizde neden yer hak eder?

“Gireyim mi, girmeyeyim mi?” ikilemini prosedüre çevirir: gözlem → hazırlık → yerleştirme → yönetim.

Açıklanabilir : durumlar, paneller, loglar — “Bugün neden X yaptı?” cevapsız kalmaz.

Freni var : günlük tavan, maliyet filtresi, marjin/lot tavanı — “kötü günler” kısa ve sığ kalır.

Hiçbir şey yapmamak, kötü şartlarda çoğu zaman en iyi seçimdir — IBP2 bunu sistematikleştirir.

Kimler için?

NAS100 ’e ABD seansı kalbinde, yapısal kırılımlar ile odaklanmak isteyenler.

Sade risk profili ve tekrarlanabilir süreç arayanlar.

Kontrollü zaman penceresini 7/24 gürültüye tercih edenler.

“Büyülü düğme” arıyorsanız IBP2 size göre değil.

Düzen, netlik, koruma arıyorsanız IBP2 doğru araç.

IBP2 ile tipik bir gün

PREP: başlat, 24h H/L yükle, spread kontrol et. RANGING: gözlemle ve kutuyu ölç — giriş yok. PENDING: gözlem bitince buffer’lı bekleyenler, vade ile yerleşir. IN_TRADE: kırılımda dolum. Net TP kontrolü, gerekirse hizalamalar. BE sonrasında trailing. READY: kapanış. Karşı taraf OCO ile silinmiştir. Gün sonu temizliği.

Bu arada 24h H/L motoru kendi saatine göre bağımsız çalışır.

Sık sorulanlar (dürüst cevaplar)

Ne kadar kazanırım?

Daha doğru soru: “Kötü günlerde ne olur?” Cevap: dururuz. Backtest bir karakter gösterir; vaat değil.

Küçük hesapla başlayabilir miyim?

Evet. Safe Mode ve lot yuvarlaması temkinli başlangıç sağlar. Küçük başla, yöntemle büyüt.

Piyasa rejimi değişirse?

IBP2 kırılmaları zamansal ve yapısal sınırlara bağlar, kırılgan desenlere değil. Aşırı volatilitede günlük tavan hasarı sınırlar.

VPS gerekli mi?

Önerilir. Zaman pencereleri ve bekleyenler düşük gecikme ve stabil bağlantıyı sever.

Parametreleri zorlayabilir miyim?

Zorlayabilirsiniz; fakat marjinal maliyet hızla belirir: aşırı agresif ayarlar net kârı yer. Varsayılanlar kullanılabilir dengeyi hedefler.

Üç kırmızı çizgi

Önce koru, sonra saldır. Hesapları bitiren sinyal değil, duygulardır. Mikroyapıya saygı. Minimum mesafe / Freeze pazarlık kabul etmez. Brüt değil, net düşün. Grafikte kazanıp hesapta kaybetmek kazanmak değildir.

Bu ilkeler size uyuyorsa, IBP2 rutininize sürtünmesiz oturur.

Neden şimdi? (CTA)

NAS100’u gerçekten hareketliyken , rastgele değil odaklı yakalamak istiyorsunuz.

Gözle görülen kurallar ve sürekli aktif korumalar istiyorsunuz.

Yıllarca veri üzerinde bir sistemin karakterini değerlendirmek istiyorsunuz.

Rastlantıyı düzene çevirin.

ICONIC BREAKOUT PRO 2 lisansınızı bugün alın ve NAS100’u yönetilebilir, ölçülebilir, her gün kopyalanabilir bir bulmacaya dönüştürün.

Teknik not (anlamak için yeter, kopyalamak için değil)

İki motor, çakışmayı önleyen ayrı magic/kimlik, sayaç ve limitlerle çalışır.

Çift katmanlı SL/TP denetimi : emirden önce ve sonra (tick ızgarası, minimum mesafe, Stops/Freeze, asgari net TP ).

OCO, günlük stop, marjin/lot tavanı, spread filtresi, cooldown : yerleşik standartlar .

BE + trailing : sadece kilit yönünde — asla gevşetmez .

Kompakt GUI: durum, aralık, ATR, spread, motor başına bekleyen, bir sonraki vade, PnL, günlük DD — bir bakışta.

Eğriden daha değerli olan gerçek

Güzel eğri cezbeder. Düzenli, açıklanabilir ve tekrarlanabilir eğri ise rahat uyutır. IBP2 mucize vaat etmez; biriken disiplini sunar, döngüleri aşar, en pahalı duygusal hamleleri engeller.

NAS100’da süreç, koruma ve net kâr odağı arıyorsanız,

ICONIC BREAKOUT PRO 2 rasyonel tercihtir.

Lisansınızı şimdi alın.

Kurallarınız duygularınıza rehberlik etsin; zaman avantajınızı büyütsün.

Uyarı

Kaldıraçlı ürünlerde işlem önemli risk içerir ve her yatırımcıya uygun olmayabilir. Geçmiş sonuçlar, backtest’ler dâhil, geleceği garanti etmez. Her zaman risk toleransınıza uygun boyutlandırma kullanın ve gerekirse profesyonel destek alın.





