Babylon Trader - BTCUSD, MetaTrader 5 (MT5) için özel olarak tasarlanmış, EMA geçişlerine ve günlük destek/direnç seviyelerine dayalı trend takipli bir piramit stratejisi uygulayan otomatik bir Uzman Danışmandır (EA). BTCUSD gibi kripto para piyasalarında ivme yakalamak için özelleştirilebilir lot büyüklüklerine (varsayılan 0,15, 0,10, 0,05), takip eden stop emirlerine ve görsel grafik geliştirmelerine sahip aşamalı pozisyon girişleri sunarken, dinamik pip hesaplamaları ve düşüş limitleri aracılığıyla riski yönetir.





"Zenginliklerin Antik Şehri"nden ilham alan bu EA, yükseliş trendlerinde alımları, düşüş trendlerinde ise satışları otomatikleştirir; temel seviyeler için önceki günün en yüksek/en düşük seviyelerini, trend tespiti için ise H1 EMA'larını kullanır. Kripto sembolleri için pip boyutlarını dinamik olarak ayarlar (örneğin, 1 USD'yi BTCUSD için bir pip olarak kabul eder), bu da onu başlangıçta stop-loss emirleri olmadan BTCUSD'nin oynaklığına göre optimize eder ve bunun yerine takip mekanizmalarına veya kâr mekanizması eşiklerine dayanır. Performansı doğrulamak için geçmiş BTCUSD verileri üzerinde geriye dönük test yapılır ve sert stop emirleri olmadan kontrollü piramitleşmeye vurgu yapar.





Temel Özellikler

Kriptoya Özgü Optimizasyon: BTCUSD'yi (veya ETH gibi benzer sembolleri) otomatik olarak algılar ve PipSize'ı ana birimlere (örneğin, pip başına 1 USD) ayarlar; böylece yüksek oynaklıklı kripto ticaretinde kâr alma, takip eden stop emirleri ve yakınlık bölgeleri için doğru hesaplamalar sağlar.





Trend Belirleme: Trendleri yukarı (1), aşağı (-1) veya nötr (0) olarak sınıflandırmak için H1 zaman diliminde hızlı (12 periyotlu) ve yavaş (26 periyotlu) üstel hareketli ortalamalar (EMA'lar) kullanır ve işlemleri BTCUSD'nin yönsel momentumuyla uyumlu hale getirir.





Destek/Direnç Hesaplaması: D1 zaman diliminde bir önceki günün en düşük seviyesini destek, en yüksek seviyesini ise direnç olarak kullanır ve giriş bölgelerinin kolayca belirlenmesi için grafikte görsel yatay çizgilerle günlük olarak güncellenir.





Aşamalı Piramitleme Mantığı:





Aşama 0 (Başlangıç): Trend yönünde destek (alım) veya direnç (satış) yakınında ilk pozisyonu açar.





Aşama 1: Yapılandırılabilir bir bekleme süresinin ardından (varsayılan 15 dakika), uygun fiyat hareketini kontrol eder ve koşullar karşılanırsa ikinci pozisyonu açar.





Aşama 2: Tekrarlanan ikinci aşama açılışlarına veya karşı seviyenin yakınında üçüncü pozisyona ilerlemeye izin verir (örneğin, alımlar için direnç).





Fiyat seviyeler arasında olduğunda alternatif girişler için orta aralık tespiti.





Risk Yönetimi:





Alımlar (teklif fiyatına göre) ve satışlar (satış fiyatına göre) için dinamik olarak ayarlanan isteğe bağlı takip eden stop emirleri (varsayılan 50 pip).





Toplam kâr, takip eden pozisyonlar devre dışı bırakıldığında eşik değerinin altına düşerse tüm pozisyonları kapatmak için geri çekilme limiti (hesap para biriminde varsayılan -1000).





Sabit bir başlangıç ​​zarar durdurma emri yok; takip eden pozisyonlara ve genel kâr izlemeye odaklanıyor.





Kâr Al Ayarları: BTCUSD fiyatlandırmasına göre normalleştirilmiş, aşamaya özgü pip cinsinden hedefler (varsayılanlar: birinci için 800, ikinci için 600, üçüncü için 400).





Pozisyon Yönetimi: Pozisyon kapatıldığında aşamaları sıfırlar, birden fazla açık pozisyonu yönetir ve geri çekilme ihlalinde hepsini kapatır.





Olay Odaklı Güncellemeler: Yeni günlük çubuklardaki destek/direnç ve yeni H1 çubuklarındaki trendi yeniler; gerçek zamanlı fırsatlar için tik tabanlı izleme sağlar.





Giriş Parametreleri

TradeSymbol: İşlem yapılacak sembol (mevcut grafik için boş; BTCUSD için optimize edilmiştir).





EnableTrailing: Takip eden durdurma işlevini etkinleştir (varsayılan olarak doğru).





DrawdownLimit: Trailing kapalıysa pozisyonları kapatma eşiği (varsayılan -1000).





LotSize1/2/3: Her aşama için hacim (varsayılanlar: 0,15, 0,10, 0,05, küçük BTCUSD hesapları için uygundur).





TP1/2/3_Pip: Kar alma mesafeleri (varsayılanlar: 800, 600, 400).





TrailingStop_Pip: Trailing mesafesi (varsayılan 50).





NearZone_Pip: "Yakın" destek/direnç için eşik (varsayılan 50).





WatchMinutes: Aşama kontrolleri için gecikme (varsayılan 15).





EMA_Fast/Slow: Trend için EMA periyotları (varsayılanlar: 12, 26).





TrendTF/DailyTF: Trend ve destek/direnç zaman dilimleri (varsayılanlar: H1, D1).





Nasıl Çalışır

EA, sembolü seçerek (varsayılan olarak grafiklere, BTCUSD odaklı), pip boyutlarını hesaplayarak (kripto para birimine göre ayarlanmış), EMA tutamaçlarını ayarlayarak, destek/direnç çizgileri çizerek ve özel bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) oluşturarak başlatılır. Her tikte:





Yeni çubuklar oluşursa seviyeleri ve trendi günceller.





Açık BTCUSD pozisyonlarını sayar ve yoksa aşamaları sıfırlar.





Tracking stop emirleri uygular veya düşüşü kontrol eder.





Mevcut fiyatı destek/direnç ve trende göre değerlendirerek, bekleme süreleri ve hareket kontrolleri kullanarak aşamalı alım/satım işlemleri açar (örneğin, fiyat > son açılış + alımlar için 10 pip).





Kapatılan işlemlerin geçmişini izler ve temalı kâr etiketleri ekler (örneğin, pozitif sonuçlar için altın cinsinden "Kazanılan Hazine"). Üçüncü aşama veya kapanışlardan sonra, nötr trendlerde işlem yapılmadan yeni döngüler için sıfırlanır.





Görsel ve GUI Öğeleri

Grafik Özelleştirme: Temiz bir BTCUSD izleme arayüzü için gök mavisi arka plan, siyah mumlar (boğa/ayı), ızgara yok ve siyah yukarı/aşağı çizgiler ayarlanır.





GUI Bileşenleri: Altın kenarlıklı mor dikdörtgen ve kalın Arial yazı tipinde başlık etiketi ("Babylon Trader - Antik Zenginlik Şehri").





Destek/Direnç Çizgileri: Destek için altın, direnç için gümüş, etiketler ve düz stil ile.





Kâr Etiketleri: Kapalı işlem zamanlarında metin katmanları, kazançlar için renkli altın veya kırmızı